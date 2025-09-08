ભરૂચમાં સ્માર્ટ મીટરના નામે વિવાદ: અચાનક રૂ.83,000નું વીજ બિલથી પરિવાર સ્તબ્ધ

ETV Bharat / state

પરિવારનું કહેવું છે કે, સ્માર્ટ મીટર લગાવાયા પહેલાં પરંપરાગત મીટર પરથી દર મહિને મહત્તમ રૂ.7,000થી 8,000નું બિલ આવતું હતું.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 8, 2025 at 8:01 PM IST

ભરૂચ: દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની (DGVCL) દ્વારા શહેરમાં શરૂ કરાયેલા સ્માર્ટ મીટર પ્રોજેક્ટ અંગે ફરી એકવાર વિવાદ ઊભો થયો છે. ભરૂચ શહેરના હાજીખાના બજાર નજીક બહાદુર વિસ્તારમાં રહેતા એક પરિવારે વીજ કંપનીની કાર્યપ્રણાલી પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે. પરિવારના જણાવ્યા મુજબ, તેમને અચાનક રૂ.83,000નું વીજ બિલ મળતાં તેઓ આઘાતમાં મૂકાયા હતા.

પરંપરાગત મીટર સામે સ્માર્ટ મીટરનો ભોગ:

પરિવારનું કહેવું છે કે, સ્માર્ટ મીટર લગાવાયા પહેલાં પરંપરાગત મીટર પરથી દર મહિને મહત્તમ રૂ.7,000થી 8,000નું બિલ આવતું હતું. મકાનમાં સોલાર સિસ્ટમ પણ કાર્યરત છે, જેના કારણે વીજળીનો વપરાશ સામાન્ય રહે છે. તેમ છતાં, સ્માર્ટ મીટર દ્વારા લાખો યુનિટનો હિસાબ દર્શાવી રૂ.83,000નું બિલ જનરેટ થયું. આ બિલની ચુકવણીને લઈને પરિવાર હવે ભારે મૂંઝવણમાં મૂકાયો છે.“

"સ્માર્ટ મીટર નહીં”ના બોર્ડથી વિરોધ પ્રદર્શન સુધી:

ભરૂચ સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં સ્માર્ટ મીટર સ્થાપનાની પ્રક્રિયા દરમિયાન જ લોકોએ તેનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. કેટલાક વિસ્તારોમાં રહેવાસીઓએ પોતાના ઘરની બહાર “સ્માર્ટ મીટર નહીં” લખેલા બોર્ડ લગાવી વિરોધ વ્યક્ત કર્યો હતો. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, સ્માર્ટ મીટર લગાવ્યા બાદ અચાનક વધારાના બિલો આવવાના કિસ્સા સામે આવતાં લોકોમાં ભય અને રોષ ફેલાઈ રહ્યો છે.

વીજ કંપનીની સ્પષ્ટતા:

આ મામલે દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપનીના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે, સંબંધિત કેસની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. જો બિલિંગ સિસ્ટમમાં કોઈ તકનીકી ખામી કે ગડબડ જોવા મળશે તો જરૂરી સુધારાત્મક પગલાં લેવામાં આવશે. અધિકારીઓએ ગ્રાહકોને ખાતરી આપી કે, ગેરવાજબી બિલ માટે ગ્રાહકો પાસેથી જબરજસ્તી વસૂલાત નહીં કરાય.

ટેકનિકલ ખામી કે માનવીય ભૂલ?

વિશેષજ્ઞોના મતે, સ્માર્ટ મીટર એક આધુનિક ટેકનોલોજી છે જે વપરાશકર્તાઓને ચોક્કસ રીડિંગ સાથે પારદર્શક માહિતી પૂરી પાડે છે. પરંતુ, જો મીટર ઇન્સ્ટોલેશન દરમિયાન ટેકનિકલ ભૂલ, કનેક્શનની ખામી કે સિસ્ટમમાં ગડબડ થાય તો આવી સમસ્યાઓ ઊભી થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત, મીટરનું કેલિબ્રેશન યોગ્ય રીતે ન થવું કે ડેટા એન્ટ્રીમાં માનવીય બેદરકારી પણ જવાબદાર હોઈ શકે છે.

જનતામાં નારાજગીનો માહોલ:

ભરૂચના આ બનાવને કારણે સ્માર્ટ મીટર પ્રોજેક્ટ પર ફરી એકવાર સવાલો ઉઠી રહ્યા છે. અનેક નાગરિકોનું કહેવું છે કે, કંપનીએ લોકોની મંજૂરી વિના સ્માર્ટ મીટર લગાવ્યા છે અને હવે લોકો અયોગ્ય બિલોનો ભોગ બની રહ્યા છે. “અમે જેટલી વીજળી વાપરીએ એટલું બિલ ભરવા તૈયાર છીએ, પરંતુ અચાનક લાખો રૂપિયાના બિલનો બોજ કોણ સહન કરી શકે?” – બહાદુર વિસ્તારના એક રહેવાસીએ ખિન્નતા વ્યક્ત કરી.

રાજકીય મંચો પર ચર્ચાની શક્યતા:

સ્થાનિક સ્તરે આ મુદ્દો હવે રાજકીય મંચો પર ઉઠવાની શક્યતા છે. અગાઉ પણ વિરોધ પક્ષના આગેવાનો સ્માર્ટ મીટર પ્રોજેક્ટને લઈને આક્ષેપો કરતા રહ્યા છે. ભરૂચના તાજા બનાવે આ મુદ્દાને વધુ હવા આપી છે.

ગ્રાહકો માટે માર્ગદર્શિકા:

વીજ કંપનીના અધિકારીઓએ ગ્રાહકોને અપીલ કરી છે કે, જો કોઈને અસામાન્ય બિલ મળે તો તેઓ તાત્કાલિક વીજ કંપનીના કંટ્રોલ રૂમ અથવા ગ્રાહક સેવા કેન્દ્રનો સંપર્ક કરે. ફરિયાદ નોંધાવી યોગ્ય તપાસ કરાવવી જોઈએ. આ ઉપરાંત, ગ્રાહકોએ તેમના મીટરની રીડિંગ અને બિલની નિયમિત સરખામણી કરવી જરૂરી છે.

ભરૂચમાં સ્માર્ટ મીટર લગાવવાના નામે શરૂ થયેલી પારદર્શકતા હવે શંકાના ઘેરામાં આવી છે. એક તરફ વીજ કંપની આધુનિક ટેકનોલોજી દ્વારા ચોકસાઈ વધારવાની દલીલ કરે છે, તો બીજી તરફ ગ્રાહકો વધતા બિલોથી પરેશાન છે. હવે જોવાનું રહેશે કે, દક્ષિણ ગુજરાત વીજ કંપની આ ફરિયાદોને કેટલી ગંભીરતાથી લઈને સમસ્યાનું નિવારણ કરે છે.

