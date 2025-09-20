બનાસકાંઠાના પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં ગંભીર પરિસ્થિતિ, સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે સરકાર અને તંત્ર પર ઉઠાવ્યા સવાલ
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારોમાં પૂર બાદની પરિસ્થિતિ ગંભીર બની રહી છે. સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે તંત્ર અને સરકાર પર આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે, પૂરગ્રસ્ત વિસ્તારોમાં લોકોની સમસ્યાઓનું કોઈ સંતોષકારક સમાધાન મળ્યું નથી.
બનાસકાંઠા સાંસદે કહ્યું કે, પૂર આવ્યા બાદ દસ દિવસ વીતી ગયા છે છતાં બનાસકાંઠાના કેટલાક ગામોમાં આજે પણ પાણી ભરાયેલા છે. વરસાદી પાણીના કારણે રોગચાળો ફાટી નીકળવાની ભીતિ વધી રહી છે. અનેક પશુધનના મોત થયા છે, જ્યારે ખેડૂતોને પૂરતો ઘાસચારો પણ મળ્યો નથી.
ગેનીબેન ઠાકોરે આક્ષેપો કર્યા છે કે, "અમુક યોજનાઓ લોકોને મદદ કરતાં વધુ હેરાન કરવા માટે બની છે. સરકાર પાસે ઘાસચારાની માગણી કર્યા પછી પણ સંતોષકારક જવાબ મળ્યો નથી. તંત્ર મીટીંગો કરે છે, તાળીઓ પડાવે છે, પરંતુ જે ગંભીરતાથી જવાબદારી નિભાવવી જોઈએ તે નથી નિભાવી રહ્યા."
બનાસકાંઠા સાંસદ ગેનીબેન ઠાકોરે વિસ્તારોમાં હજુ પણ પરિસ્થિતિ ગંભીર હોવાનું જણાવ્યું છે. તેમને તંત્ર કે સરકાર તરફથી યોગ્ય મદદ ન મળતી હોવાના પણ આક્ષેપો કર્યા છે. ઘાસચારો પાણીમાં નષ્ટ થતા પશુઓની હાલત પણ વધુ દયનિય હોવાનું તેમને કહ્યું છે, એટલું જ નહીં પાણી ભરેલા હોવાના કારણે આગામી દિવસોમાં રોગચાળો ફાટી નીકળે તેવી ભીતિ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
અતિભારે વરસાદ બાદ સરહદી વિસ્તારના 13 ગામો જેમા સૌથી વધુ સુઈગામ તાલુકામાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ સર્જાઈ હતી ત્યારે સરકારે રાહત અને બચાવ માટેની કામગીરી શરૂ કરી હતી જે બાદ એ ખુદ મુખ્યમંત્રી પણ અસરગ્રસ્ત ગામોમાં પહોંચ્યા હતા પરંતુ હજુ પણ પૂરગ્રસ્ત ગામોની પરિસ્થિતિ અત્યંત દયનીય હોવાની વાત બનાસકાંઠા સાંસદ ગેંનીબેન ઠાકોરે કરી છે.
પાલનપુર સંકલન સમિતિની બેઠકમાં આવેલા બનાસકાંઠા સાંસદે સરકાર પર પ્રહાર કર્યા હતા. તેમને આક્રોશ કરીને સરકાર તંત્ર સામે સવાલ ઉઠાવ્યા છે. તેમને કહ્યું કે, હજુ જેવી જોઈએ તેવી મદદ આ અસરગ્રસ્ત ગામોમાં પહોંચી નથી. હજુ પણ એવા ઘણા ગામો છે જે ગામોમાં પૂરના પાણી ઓસર્યા નથી, તે જ કારણે લોકોની હાલાકી વધી રહી છે. આવા ગામોમાં સરકારની મદદ પહોંચે તેવી આશા હજુ પણ લોકો લગાવી બેઠા છે ત્યારે આવા અસરગ્રસ્ત ગામોમાં પૂરતી મદદ સરકારની ક્યારેય પહોંચે છે તે જોવું રહ્યું.
