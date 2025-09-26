'બહેન દીકરીઓ સવારે 6 વાગ્યા સુધી નિશ્ચિતપણે ગરબા રમી શકે છે' - આરોગ્ય મંત્રી ઋષિકેશ પટેલ

ETV Bharat / state

ઋષિકેશ પટેલે ગઈકાલે મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર ખાતે આવેલી એસ. કે. પટેલ યુનિવર્સિટીમાં યોજાઈ રહેલા નવરાત્રિ મહોત્સવની મુલાકાત લીધી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 26, 2025 at 4:31 PM IST

મહેસાણા: ગુજરાતના આરોગ્ય પ્રધાન ઋષિકેશ પટેલે ગઈકાલે મહેસાણા જિલ્લાના વિસનગર ખાતે આવેલી એસ. કે. પટેલ યુનિવર્સિટીમાં યોજાઈ રહેલા નવરાત્રિ મહોત્સવની મુલાકાત લીધી હતી. આ પ્રસંગે તેમણે નવરાત્રિના મહત્વ પર ભાર મૂકતા જણાવ્યું કે, “નવરાત્રિ માત્ર ગુજરાત પૂરતો સીમિત નથી, પરંતુ આજે તે સમગ્ર વિશ્વમાં ઉત્સાહથી ઉજવાતો તહેવાર બની ગયો છે.”

વિસનગરની એસ. કે. પટેલ યુનિવર્સિટીના પ્રાંગણમાં આયોજિત ભવ્ય નવરાત્રિ મહોત્સવમાં મુખ્ય મહેમાન તરીકે હાજર રહેલા પ્રધાન ઋષિકેશ પટેલે કહ્યું, “નવરાત્રિ એ માતાજીની ભક્તિ અને શક્તિનો પવિત્ર તહેવાર છે. પહેલા આ પર્વની રાહ માત્ર ગુજરાતના લોકો જોતા હતા, પરંતુ હવે વિદેશમાં વસતા ગુજરાતીઓ પણ આ નવ દિવસની આતુરતાથી રાહ જુએ છે.” તેમણે ઉમેર્યું કે નવરાત્રિની ભવ્યતા અને સાંસ્કૃતિક મહત્વ હવે વૈશ્વિક સ્તરે પહોંચી ગયું છે.

તેમણે રાજ્યની બહેન-દીકરીઓની સુરક્ષા અને નિશ્ચિંતતા અંગે મહત્વનું નિવેદન આપ્યું. તેમણે જણાવ્યું, “ગુજરાતમાં બહેન-દીકરીઓ સવારે 6 વાગ્યા સુધી નિશ્ચિંતપણે ગરબા રમી શકે છે, એવું સુરક્ષિત વાતાવરણ આજે ગુજરાતમાં છે.” આ નિવેદન દ્વારા તેમણે રાજ્ય સરકારે મહિલાઓની સુરક્ષા માટે લીધેલા પગલાં અને તેના પરિણામે ઊભું થયેલું શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ હાઈલાઈટ કર્યું.

આ સંદર્ભમાં તેમણે વધુમાં કહ્યું, “અમારા ગૃહ પ્રધાન હર્ષભાઈએ પણ જાહેર કર્યું છે કે ગુજરાતમાં ચિંતા વિના ગરબાનો આનંદ માણી શકાય, એવું વાતાવરણ અહીં છે.” આ શબ્દો દ્વારા તેમણે સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો કે રાજ્ય સરકાર નવરાત્રિ દરમિયાન સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપી રહી છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ આ પર્વને ધાર્મિક ઉલ્લાસ સાથે માણી શકે.

ગુજરાતની શાંતિ અને સલામતીની પ્રશંસા કરતા તેમણે કહ્યું કે ગુજરાતની ઓળખ તેના ભવ્ય અને સુરક્ષિત ઉત્સવોથી બની છે, અને આ ઓળખને જાળવી રાખવા માટે સરકાર કટિબદ્ધ છે. યુનિવર્સિટીમાં ઉપસ્થિત જનમેદનીએ તેમના આ નિવેદનોનો તાળીઓના ગડગડાટ સાથે સ્વાગત કર્યું.

ઋષિકેશ પટેલે યુનિવર્સિટીના આયોજનની પ્રશંસા કરી અને યુવાનોને સંસ્કૃતિ સાથે જોડાયેલા રહેવા તેમજ તહેવારોને ઉત્સાહભેર ઉજવવા પ્રોત્સાહિત કર્યા. તેમણે જણાવ્યું કે ગરબા માત્ર મનોરંજન નથી, પરંતુ માતા આદ્યશક્તિની આરાધના અને ગુજરાતની અસ્મિતાનું પ્રતીક છે.

RISHIKESH PATELPLAY GARBASISTERS AND DAUGHTERSNAVARATRI 2025RISHIKESH PATEL

