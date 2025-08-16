અમદાવાદ : ઓપરેશન સિંદૂરની સફળતા પછી દેશના ઘણા વિસ્તારમાં, ભારતીય સેના અને સૈનિકોના સમર્થનમાં રેલીઓ નીકળી હતી. ત્યારે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે અમદાવાદમાંથી "સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રા" નીકળી હતી. આ યાત્રા અમદાવાદથી નડાબેટ અને ત્યાંથી છેલ્લે દાંડી સુધી 51 ગાડીઓના કાફલા સાથે અને સિંદૂર સ્વાભિમાન રથ સાથે યાત્રા નીકળશે.
"સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રા"
ઓપરેશન સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રા અમદાવાદના સિંધુ રોડ ખાતેથી નીકળી હતી. આ યાત્રામાં 1,000 ગાડીઓનો કાફલો છે. સાથે જ 51 સિંદૂર સ્વાભિમાન લખેલી ગાડીઓ સાથે યાત્રા વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પહોંચશે. ત્યાંથી 51 ગાડીઓ નડાબેટ પહોંચશે. આજે 16 તારીખે સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રા 51 ગાડીઓના કાફલા સાથે સિંદૂર સ્વાભિમાન ટ્રક નડાબેટથી નીકળશે.
સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રાનો રૂટ : આ યાત્રા 16 તારીખે નડાબેટથી નીકળીને, સાતલપુર, ભુજ, માંડવી, મુન્દ્રા, કચ્છના સરહદી વિસ્તારથી નીકળી સોમનાથ પહોંચશે. ત્યાંથી માધવપુર, દ્વારકા, જામનગર, કોડીનાર, જાફરાબાદ, ઊંચાકોટડા, કોળીયાકથી નીકળીને 29 ઓગસ્ટે દાંડી પહોંચશે.
ગામે ગામ લાગશે સિંદૂરનું વૃક્ષ : આ યાત્રાના ઉદ્દેશ્યની વાત કરીએ તો, પહેલગામ આતંકી હુમલામાં ભોગ બનનાર લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ અને વંદન તથા ભારતીય સૈનિકોનું સન્માન કરવાની યાત્રા છે. આ યાત્રા દરમિયાન બધા ગામડાઓમાં જઈને, સૈનિકોના શોર્યની વાત કરવામાં આવશે. સાથે જ ગામડામાં એક સિંદૂરનું વૃક્ષ લગાવવામાં આવશે.
દરેક બહેનની રાખડી સૈનિકો સુધી પહોંચશે
ઉપરાંત ગામડાની બહેનો દ્વારા જે રાખડી આપવામાં આવશે, તે સૈનિકોને આપવામાં આવશે. આ યાત્રા દરમિયાન લોકોમાં જાગૃતિ ફેલાય તેના માટે ડ્રગ્સને ડામવા વિશે જાગૃતતા ફેલાવવામાં આવશે. સાથે જ સૈનિકો અને નાગરિકો વચ્ચે સમન્વય થાય તેના માટે પ્રયાસો અને સૈનિકોના પરિવારોનું સન્માન કરવામાં આવશે.
ભારત-પાક. સરહદી વિસ્તારની મુલાકાત : સિંદૂર સ્વાભિમાન યાત્રાના આયોજક હાર્દિકસિંહ ડોડીયાએ કહ્યું કે, આ યાત્રા નડાબેટથી લઈને દાંડી સુધી કરવામાં આવશે. આ યાત્રાનો અમદાવાદથી પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ યાત્રા ભારત-પાકિસ્તાનના સરહદી વિસ્તાર, જેમાં બનાસકાંઠા, કચ્છ અને દરિયાઈ વિસ્તાર ઉપરાંત દ્વારકા, જાફરાબાદ, સોમનાથ જેવા વિસ્તારમાંથી આ યાત્રા નીકળશે. આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ, પહેલગામમાં શહીદ થયેલા લોકોને શ્રદ્ધાંજલિ અને ઓપરેશન સિંદૂરના સૈનિકોનું સન્માન કરવાનો છે.
