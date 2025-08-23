અમદાવાદ : ખોખરા વિસ્તારમાં આવેલી સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે થયેલા ઝઘડામાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી નયન સંતાણીનું અવસાન થયું છે. ત્રણ ચાર દિવસથી શહેરમાં આ ઘટનાના પડઘા પડી રહ્યા છે. અમદાવાદના પૂર્વ વિસ્તારના વેપારીઓએ આ વિદ્યાર્થીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે સ્વૈચ્છિક રીતે પોતપોતાના વિસ્તારમાં બંધ પાળ્યું હતું.
કુબેરનગર અને સરદાર નગરમાં આવેલી સિંધી બજારની દુકાનો આજે બંધ જોવા મળી હતી. સિંધી માર્કેટના તમામ વેપારીઓએ પોતપોતાની દુકાનો બંધ રાખીને પોતાનો વિરોધ નોંધાયો હતો. વિદ્યાર્થીને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. વિસ્તારના વેપારીઓ સાથે વાતચીત કરતા તેઓએ જણાવ્યું હતું કે આ જે ઘટના બની છે જે વિદ્યાર્થીનું મૃત્યુ થયું છે તે અમારા પરિવારનો જ એક બાળક છે. તેને લઈને સમગ્ર સિંધી સમાજમાં શોકની લાગણી છે.
કુબેરનગર વોર્ડના એસોસિએશન પ્રમુખે જણાવ્યું : હરેશભાઈએ જણાવ્યું કે, "આ ઘટના ખૂબ જ દુઃખદાયક છે. આરોપીને કડકમાં કડક સજા થાય તેવી અમારી માંગણી છે. સમાજના બધા જ આગેવાનો અત્યારે એક સાથે છે, અને આજે ઘટના બની તે ઘટનાનું પુનરાવર્તન ન થાય તેવી અમારી માંગણી છે."
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, "હિન્દુ અને સિંધી સમાજના તમામ લોકો આજે અમારી સાથે આ બંધમાં જોડાયા છે. કુબેરનગરમાં આવેલા સિંધી માર્કેટમાં આશરે 350થી વધુ સિંધી સમાજની દુકાનો છે, તમામ લોકોએ સ્વૈચ્છિક રીતે પોતાની રીતે બંધ રાખ્યું છે. અને શાંતિપૂર્ણ રીતે આ બંધ રાખવામાં આવ્યું છે."
સિંધી વેપારીએ જણાવ્યું : "આ ગોઝારી ઘટના બની છે, તે ખૂબ જ દુઃખદાયક છે. કાયદાની દ્રષ્ટિએ જોવા જઈએ તો પણ આ ખૂબ જ આઘાતજનક ઘટના છે. આવનારા સમયમાં આવી કોઈ ઘટના ન બને તે માટે અમે આજે આ વિરોધ કરી રહ્યા છીએ. પીડિતના પરિવારને ન્યાય મળે તેવી અમારી લાગણી છે. અમારા વિસ્તારના સંપૂર્ણ વેપારીઓએ આજે આ બંધ શાંતિપૂર્ણ રીતે પાળ્યું છે."
