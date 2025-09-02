વ્યારાનું શ્રી સાંઈનાથ ગણેશ મંડળ: ગણેશ ઉત્સવને સેવા પર્વમાં ફેરવતું પ્રેરણાદાયી ઉદાહરણ

તાપી: હાલ ચાલી રહેલા ગણેશ ઉત્સવ દરમિયાન અનેક મંડળો માત્ર ભવ્ય સજાવટ, મોટી મૂર્તિઓ અને દેખાદેખીમાં જ નહીં, પરંતુ સાચા અર્થમાં સમાજને પ્રેરણા આપે તેવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા આ પર્વની ઉજવણી કરી રહ્યા છે. આવા મંડળો ગણેશ પંડાલમાં ભગવાન શ્રી ગણેશજીની પૂજા-અર્ચના, આરતી અને ભજનની સાથે વિવિધ સેવાકીય કાર્યોનું આયોજન કરે છે, જે જરૂરિયાતમંદો માટે મોટું સહારારૂપ બને છે.
મહારાષ્ટ્ર અને સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં ગણેશ ઉત્સવની રંગેચંગે ઉજવણી થાય છે. જોકે, દરેક જગ્યાએ ઉજવણી એકસરખી હોતી નથી. કેટલીક જગ્યાએ ભવ્ય દેખાવ અને ખર્ચાળ સજાવટ જોવા મળે છે, તો કેટલીક જગ્યાએ આ પર્વને સેવા પર્વ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. અમુક સ્થળોએ ભક્તો માત્ર ભક્તિભાવમાં જ નહીં, પરંતુ સમાજહિત માટે અવિરત કાર્ય કરતા જોવા મળે છે.
વ્યારા ખાતે આવેલું શ્રી સાંઈનાથ ગણેશ મંડળ આનું જીવંત ઉદાહરણ છે. આ મંડળના યુવાનો છેલ્લા આઠ વર્ષથી સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે કે ગણેશ ઉત્સવ માત્ર આનંદનો જ નહીં, પરંતુ સમાજહિતનો પર્વ બને. દસ દિવસ ચાલતા આ ઉત્સવ દરમિયાન યુવાનો દ્વારા અનેક સેવાકીય કાર્યો હાથ ધરવામાં આવે છે.
મંડળ દ્વારા દર વર્ષે રક્તદાન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં યુવાનો, મહિલાઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં લોકો ભાગ લઈ જરૂરિયાતમંદ દર્દીઓને જીવનદાન આપે છે. આ ઉપરાંત, આરોગ્ય તપાસ શિબિર યોજી ગામ અને આસપાસના વિસ્તારોના નાગરિકોને મફત આરોગ્ય સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે. લોકોને વિવિધ સરકારી યોજનાઓનો લાભ ઘરઆંગણે મળે તે માટે ખાસ શિબિરોનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેમાં પેન્શન, આધાર કાર્ડ, વીમા અને અન્ય લાભકારી યોજનાઓ વિશે માહિતી આપી સીધો લાભ પહોંચાડવામાં આવે છે.
પ્રકૃતિ પ્રત્યેની જવાબદારીનો સંદેશ પણ આ મંડળ સેવારૂપે આપે છે. ધરતી હરિયાળી રહે તે માટે વૃક્ષારોપણ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવે છે. પર્યાવરણ બચાવવા માટે રોપવામાં આવેલા વૃક્ષોની સંભાળ મંડળના સભ્યો વર્ષભર રાખે છે, જેથી સમાજને લાંબાગાળાનો લાભ મળે.
આ ઉપરાંત, ગૌસેવા પર પણ વિશેષ ધ્યાન આપવામાં આવે છે. ગૌશાળાઓમાં જઈને ગાયોને દાણ અને રોટલો વિતરણ કરવામાં આવે છે, જેનાથી જરૂરિયાતમંદ ગૌશાળાઓને મોટી રાહત મળે છે. આ બધી પ્રવૃત્તિઓથી પ્રેરાઈને સ્થાનિક લોકો મંડળના યુવાનોની પ્રશંસા કરે છે અને વર્ષોથી તેઓની નિઃસ્વાર્થ સેવાકીય કાર્યો માટે આભાર વ્યક્ત કરે છે.
આ રીતે, વ્યારાનું શ્રી સાંઈનાથ ગણેશ મંડળ એ સાબિત કર્યું છે કે પર્વ માત્ર ભવ્યતા અને ભોગવિલાસ માટે જ નહીં, પરંતુ સેવા, સમર્પણ અને સમાજહિત માટે પણ હોઈ શકે છે. ગણેશ ઉત્સવના આ દસ દિવસો દરમિયાન સમાજમાં સકારાત્મકતા, ભક્તિ અને સેવાભાવના ફેલાવવાનો આ મંડળનો પ્રયાસ સમગ્ર સમાજ માટે પ્રેરણાદાયી છે.
