"જય કનૈયાલાલ કી"
ખેડા : જન્માષ્ટમી પર્વને લઈ યાત્રાધામ ડાકોરમાં ભારે ઉમંગ અને ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો રાજાધિરાજના જન્મોત્સવમાં દર્શન માટે ઉમટી રહ્યા છે. શ્રદ્ધાળુઓ સરળતાથી રાજાધિરાજના દર્શન કરી શકે તે માટેની તમામ તૈયારીઓ મંદિર કમિટી દ્વારા કરી દેવામાં આવી છે.
શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને ઉમંગ : ડાકોરમાં જન્માષ્ટમી પર્વની ભારે હર્ષોલ્લાસ અને ભક્તિમય વાતાવરણમાં ઉજવણી કરવામાં આવે છે. જેને લઈ ભગવાનના જન્મને વધાવવા વિશાળ સંખ્યામાં ભાવિકો મંદિરમાં ઉમટે છે. જે ઉજવણી અંતર્ગત સમગ્ર મંદિર પરિસરને ઝગમગાટ અને આકર્ષક ડેકોરેશનથી શણગારવામાં આવ્યું છે. મંદિર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું છે.
રણછોડરાયજીના દર્શન કરવા આવતા શ્રદ્ધાળુઓ ભગવાનના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી સાથે રોશનીથી સુશોભિત મંદિરને નિહાળી ભાવવિભોર બની રહ્યા છે. રાત્રીના 12 કલાકે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી થશે. શ્રીકૃષ્ણ જન્મોત્સવને લઈને રણછોડરાયજી મંદિર પરિસરને ઝગમગાટ અને આકર્ષક રોશની-ડેકોરેશનથી શણગારવામાં આવ્યું છે. નિહાળો મંદિર રોશનીના ડ્રોન વીડિયો…
મધરાતે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી : ભગવાનનો જન્મ થશે તે સાથે જ ભગવાન રણછોડરાયજીને કિંમતી આભૂષણ પહેરાવવામાં આવશે અને રત્નજડિત મોટો મુગટ ધરાવવામાં આવશે. તેમજ ગોપાલ લાલજી મહારાજને સોનાના પારણામાં ઝુલાવવામાં આવશે. મધરાતે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવશે. જે વહેલી સવાર સુધી ચાલશે. જેને લઇ કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવા ભાવિકો તત્પર બન્યા છે.
