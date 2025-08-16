ખેડા : યાત્રાધામ ડાકોરમાં ભાવિકોનો મહેરામણ ઉમટ્યો છે. "નંદ ઘેર આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલકી" ના નાદથી ડાકોર ગુંજી ઉઠ્યું છે. શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવ નિમિત્તે આજે ડાકોરના શ્રી રણછોડરાયજી મંદિરમાં દર્શન માટે વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટી પડયા છે. વહેલી સવારે રાજાધિરાજ રણછોડરાયજી મહારાજની મંગળા આરતી સાથે જ દર્શન શરૂ થયા છે. ભાવિકો મોટી સંખ્યામાં દર્શનનો લાભ લઇ રહ્યા છે.
રણછોડરાયજીને વિશેષ શણગાર કરાયો : યાત્રાધામ ડાકોર "જય રણછોડ, માખણચોર" ના નાદ સાથે ગુંજી ઉઠ્યું છે. વહેલી સવારથી જ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો રણછોડરાયજીના દર્શન માટે ઉમટી રહ્યા છે. સવારે ભગવાને પંચામૃત અને કેસર સ્નાન કર્યા બાદ મુગટ સહિત વિવિધ પ્રકારના વિશેષ આભૂષણો ધારણ કર્યા છે. સાથે વિવિધ પ્રકારના શણગાર કરવામાં આવ્યો છે. આજે ભગવાનને શણગાર ભોગ, બાલભોગ તેમજ છપ્પનભોગ જેવા ભોગ ધરાવવામાં આવશે.
મધરાતે ઉજવાશે કૃષ્ણ જન્મોત્સવ : રાત્રીના 12 કલાકે શ્રી કૃષ્ણ જન્મોત્સવની ઉજવણી થશે. તે સાથે જ ભગવાન રણછોડરાયજીને કિંમતી આભૂષણ પહેરાવવામાં આવશે અને રત્નજડિત મોટો મુગટ ધરાવવામાં આવશે. તેમજ ગોપાલજી મહારાજને સોનાના પારણામાં ઝુલાવવામાં આવશે. મધરાતે કૃષ્ણ જન્મોત્સવની રંગેચંગે ઉજવણી કરવામાં આવશે, જે વહેલી સવાર સુધી ચાલશે જન્મોત્સવની ઉજવણી કરવા ભક્તો તત્પર બન્યા છે. જન્માષ્ટમીને લઈ મંદિર પ્રશાસન દ્વારા ભાવિકો સરળતાથી દર્શન કરી શકે તે માટે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું : મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું કે, જન્માષ્ટમીના દિવસે દરેક દર્શનાર્થી માખણ, ચોકલેટ અને વિવિધ પ્રકારના ભોગ લઈ ઠાકોરજીને પ્રસન્ન કરવા માટે આવી રહ્યા છે. આજે ભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું છે. આજે વિશેષ સવારે પંચામૃત સ્નાનથી ભગવાનની સેવા થાય છે. આભૂષણો ધારણ કરી ભગવાનને વિવિધ પ્રકારના શૃંગાર કરવામાં આવે છે. જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવનું અમારે ત્યાં રાત્રીનું બહુ મહત્વ હોય છે.
