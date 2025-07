ETV Bharat / state

જૂનાગઢની પ્રસિદ્ધ દહી પેટીસ ( Etv Bharat Gujarat )

જૂનાગઢ : શ્રાવણ મહિનો અને ફરાળી પેટીસ એટલે જૂનાગઢના પ્રત્યેક સ્વાદ પ્રેમી વ્યક્તિઓ માટે પહેલી પસંદ છેલ્લા 40 વર્ષથી મોર્ડન દ્વારા શ્રાવણ મહિનો અને ખાસ ઉપવાસ અને તહેવારના પ્રસંગોમાં ફરાળી પેટીસ આજે પણ અનિવાર્ય બની જાય છે. આજથી શરૂ થતા શ્રાવણ માસમાં શિવની ભક્તિની સાથે ફરાળી પેટીસનો સંગ જોઈએ. 40 વર્ષથી બનતી અને સ્વાદના શોખીનોને ઘેલું લગાડતી જૂનાગઢની દહીં સાથે ખવાતી ફરાળી પેટીસ પર મસાલેદાર અહેવાલ. ચાલીસ વર્ષથી આજે પણ અવ્વલ અને અડીખમ જુનાગઢની દહીં પેટીસ : આજથી શ્રાવણ મહિનો શરૂ થયો છે, ત્યારે ભજન ભોજન અને ભક્તિના ત્રિવેણી સંગમ સમાન ત્રીસ દિવસ સુધી પ્રત્યેક જીવ શિવમય બનતો જોવા મળશે. શ્રાવણ મહિનામાં ઉપવાસ અને એક ટાણાનું પણ ખૂબ મહત્વ જોવા મળે છે. જૂનાગઢમાં 40 વર્ષથી મોડર્ન દ્વારા બનતી અને દહીં સાથે ખવાતી ફરાળી પેટીસ સ્વાદના શોખીનો માટે એક અલગ ટેસ્ટ પૂરો પાડે છે. જૂનાગઢમાં ખાસ કરીને શ્રાવણ મહિના અને તહેવાર તેમજ ઉપવાસના દિવસોમાં ફરાળી પેટીસ લોકોને ઘેલું લગાડે છે. 19 થી 20 જેટલા મસાલા અને બટાકાના આવરણથી ખાસ અને વિશેષ પ્રકારે તૈયાર થતી પેટીસ ફળાહાર તરીકે લોકોને ખૂબ પસંદ પડે છે. તહેવાર અને શ્રાવણ મહિનાના પ્રતિ દિવસો દરમિયાન 700 થી લઈને 1500 નંગ બનાવાય છે. ફરાળી પેટીસ લોકો દહીં સાથે આરોગીને એકટાણું અને ઉપવાસ પણ કરતા હોય છે. જૂનાગઢની પ્રસિદ્ધ દહી પેટીસ (Etv Bharat Gujarat)

