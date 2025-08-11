ETV Bharat / state

શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે સોમનાથમાં ભક્તોની ભીડ, વન મંત્રી મુળુ બેરા દર્શને પહોંચ્યા - SHRAVAN MONTH 2025

શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે લોકો ભક્તિમાં લીન બન્યા હતા. વહેલી સવારથી જ કતારો બંધ લાઈન પર ચાલી ભક્તોએ ભોળાનાથને શિશ ઝૂકવું પુણ્યનું ભાથું બાંધ્યું હતું.

સોમનાથમાં ભક્તોની ભીડ
સોમનાથમાં ભક્તોની ભીડ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 11, 2025 at 3:36 PM IST

સોમનાથ : શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે પ્રથમ જ્યોર્તિલિંગ સોમનાથ મહાદેવ મંદિર ખાતે વહેલી સવારથી જ ભક્તોની ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. જેમાં સમગ્ર રાજ્ય અને આસપાસના રાજ્યોમાંથી ભક્તો મોટી સંખ્યામાં ઉમટી પડ્યા હતા. ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવી હતી. શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે લોકો ભક્તિમાં લીન બન્યા હતા. વહેલી સવારથી જ કતારો બંધ લાઈન પર ચાલી ભક્તોએ ભોળાનાથને શિશ ઝૂકવું પુણ્યનું ભાથું બાંધ્યું હતું.

સોમનાથ મંદિર ખાતે આસપાસના વિસ્તારોમાંથી ભક્તો મોટી સંખ્યામાં પગપાળા પહોચે છે. દરવર્ષે આ પગપાળા આવતા ભક્તો રવિવારના જ પોતાના ગામોમાંથી ચાલીને પદયાત્રા સ્વરૂપે નીકળી સોમનાથ મંદિરે વહેલી સવારે પહોંચી જાય છે. આ પગપાળા આવતા ભક્તો માટે માર્ગ પર અનેક સેવાભાવી સંસ્થાઓ અને ગ્રુપો દ્વારા ચા, પાણી, ઠંડા પીણા અને ફરાળના નિઃશુલ્ક સ્ટોલ ઉભા કરી ભક્તોને પ્રસાદ સ્વરૂપે આપવામાં આવે છે.

સોમનાથમાં ભક્તોની ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

મહાદેવના સાનિધ્યમાં આનંદોત્સવ : રાજ્યના વન મંત્રી મુળુ બેરાએ ભગવાન સોમનાથ મહાદેવ મંદિરે શિશ જુકાવી પ્રાથના કરી હતી. પવિત્ર શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે દેવાધિદેવ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આનંદોત્સવ જોવા મળ્યો હતો. પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પવિત્ર સાનિધ્યમાં શ્રાવણ માસના ત્રીજા સોમવારે ભક્તિ અને ભવ્યતાનો સમન્વય જોવા મળ્યો.

પ્રાતઃકાળે મહાદેવને પીતાંબર, વિવિધ સુગંધિત પુષ્પોનો અલૌકિક શૃંગાર અર્પણ કરવામાં આવ્યો. દર્શનાર્થીઓએ આ દૈવી ઝાંખી કરી આત્મિક આનંદ અને ધન્યતા અનુભવી. મંદિર પરિસરમાં "ઓમ નમઃ શિવાય"નો ગુંજ ભક્તિભાવ જોવા મળ્યો.

સોમનાથમાં ભક્તોની ભીડ (Etv Bharat Gujarat)

પાલખી યાત્રા : પરંપરાગત રીતે યોજાયેલી પાલખી યાત્રામાં શ્રી સોમનાથ મહાદેવના પ્રતીક શિવલિંગને ચંદનથી લેપિત કરી ગુલાબ, કમળ, બિલ્વપત્ર સહિતના પુષ્પહારોથી સુશોભિત કરવામાં આવ્યા. ટ્રસ્ટના જનરલ મેનેજર વિજયસિંહ ચાવડાએ ટ્રસ્ટ પરિવાર સહિત પાલખી પૂજન કર્યું હતું. મંદિરમાં પ્રદક્ષિણા માટે નીકળેલી પાલખી યાત્રા “હર હર મહાદેવ” અને “જય સોમનાથ”ના ઉલ્લાસભેર નાદ સાથે મંદિર પરિસરમાં ફરી હતી. આ પાવન પ્રસંગે શ્રી સોમનાથ ટ્રસ્ટ પરિવાર અને મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત દર્શનાર્થીઓ ભક્તિ ભાવથી જોડાયા હતા અને અવિસ્મરણીય ક્ષણોનો અનુભવ કર્યો હતો.

શ્રાવણ માસનો ત્રીજો સોમવાર હોવાથી ભગવાન સોમનાથ મહાદેવનુ મંદિર વહેલી સવારે 4 વાગ્યે ખૂલ્યું હતું. જેમાં સવારે 6 થી 7 વાગ્યા સુધી મહાપુજા અને 7 થી 7:15 વાગ્યા સુધી આરતી, 7:30 થી 10:45 સવા લક્ષ બિલ્વાર્ચન, 8:30 કલાકે પાલખી પુજન અને યાત્રા, 11 થી 12 વાગ્યા સુધી મધ્યાહન મહાપુજા, બપોરે 12 થી 2:30 વાગ્યા સુધી સવા લક્ષ બિલ્વ પત્ર તેમજ સાંજના સમયે 5 થી 8:30 સુધી ભગવાન સોમનાથ મહાદેવને વિશેષ શૃંગાર દર્શન કરાશે. જેમાં ભગવાન સોમનાથ મહાદેવને ચંદન શૃંગાર કરવામાં આવશે.

