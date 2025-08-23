પંચમહાલ : શહેરા તાલુકાના પાલીખડા ગામે સ્થિત મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે આજે મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આજે શ્રાવણ મહિનાનો છેલ્લા દિવસ અને ભાદરવી અમાસ છે, જેને લઈને ભવ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું. મંદિર પરિસર "ઓમ નમઃ શિવાય" અને "હર હર મહાદેવ" ના નારાથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
પૌરાણિક મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિર
શહેરા તાલુકા પાલીખંડા ગામે પૌરાણિક મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિર આવેલુ છે. આ મંદિરની વિશેષતા તેનું 8 ફૂટની ઊંચાઈ ધરાવતું સ્વયંભૂ શિવલિંગ છે. શ્રાવણ મહિનાના છેલ્લા દિવસે મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે વિશેષ મહાઆરતીનું આયોજન મંદિર પ્રશાસન દ્વારા કરવામાં આવે છે. આજે પણ દર વર્ષની જેમ મરડેશ્વર મહાદેવની મહાઆરતીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
મરડેશ્વર મહાદેવની મહાઆરતીનું આયોજન
મરડેશ્વર મંદિરના મહંત પ્રકાશગીરી તેમજ લુણાવાડા અખાડાના રાજગીરી મહારાજ, અને મંદિરના પૂજારી હિમાંશુભાઈના હસ્તે મહાઆરતી કરવામાં આવી હતી. જેમાં શહેરા તાલુકા તેમજ જિલ્લાભરમાંથી મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. 'ઓમ નમઃ શિવાય' અને 'હર હર મહાદેવ' ના નાદથી મંદિર પરિસર ગુંજી ઉઠ્યું હતું. શ્રાવણનો છેલ્લો દિવસ હોવાથી પણ મોટી સંખ્યા ભાવિકો ઉમટી પડયા અને મહાદેવના દર્શન કરીને ધન્યતા અનુભવી હતી. સાથે જ કેળાનો પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો.
શ્રાવણનો છેલ્લો દિવસ અને હરિયાળી અમાસનો સંયોગ
આજે શ્રાવણ મહિનાના છેલ્લા દિવસ અને શનિવારી અમાસનો વિશેષ સંયોગ સર્જાયો હતો. પંચમહાલ જિલ્લામાં આવેલા વિવિધ શિવાલયોમાં આજે ભાવિકોનું ઘોડાપુર જોવા મળ્યું હતું. મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિરના આઠ ફૂટની ઉંચાઈ ધરાવતા શિવલિંગના દર્શન કરવા ગુજરાતભરમાંથી ભાવિકો શ્રાવણ મહિનામાં ઉમટી પડે છે. દર અમાસે મરડેશ્વર મહાદેવની વિશેષ આરતી કરવામાં આવે છે.
