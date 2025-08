ETV Bharat / state

ગિરનાર વચ્ચે બિરાજતા જટાશંકર મહાદેવ, અહીં સ્વયંમ સ્વામી વિવેકાનંદે પણ કરી હતી સાધના - JATASHANKAR MAHADEV TEMPLE

ગિરનાર વચ્ચે બિરાજતા જટાશંકર મહાદેવ ( Etv Bharat Gujarat )

Published : August 5, 2025 at 10:58 AM IST | Updated : August 5, 2025 at 11:40 AM IST

જૂનાગઢ: જીવને શિવમય બનાવતો પવિત્ર શ્રાવણ માસ તેના મધ્ય સમયે પહોંચ્યો છે, ત્યારે ગિરનારની તળેટીમાં આવેલું જટાશંકર મહાદેવ મંદિર કુદરત અને પ્રકૃતિના સાનિધ્યમાં શિવાલય તરીકે આદિ અનાદિ કાળથી અસ્તિત્વ ધરાવે છે. અહીં શ્રાવણ મહિના દરમિયાન શિવભક્તો પોતાની મનોકામના પૂર્ણ કરવા માટે આવતા હોય છે. પ્રાચીન લોકવાયકા મુજબ ચોમાસા દરમિયાન અહીંથી સ્વયમ સુવર્ણ રેખા નદી કે જે ગિરનાર પર્વત પરથી પ્રવાહી થઈને આવે છે, અહીં આ નદી જટાશંકર મહાદેવ પર અભિષેક કરે છે. આમ અહીં અનોખી રીતે શિવ અને ગંગાનું મિલન પણ થતું જોવા મળે છે. પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને જટાશંકરના દર્શન: ગિરનારની ગોદમાં પ્રાકૃતિક અને કુદરતના પરમ સંયોગે આદિ અનાદિ કાળથી જટાશંકર મહાદેવ બિરાજી રહ્યા છે. શ્રાવણ મહિના દરમિયાન ખૂબ મોટી સંખ્યામાં શિવભક્તો જટાશંકર મહાદેવના દર્શન કરવા માટે ખાસ આવતા હોય છે. કુદરત અને ગિરનારની પહાડીઓની વચ્ચે બિરાજતા જટાશંકર મહાદેવના દર્શન શ્રાવણ મહિનામાં પ્રત્યેક શિવ ભક્ત માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. રેખાનદી ગિરનાર પર્વત પરથી પ્રવાહી થઈને આવે છે (Etv Bharat Gujarat) જટાશંકર મહાદેવને ગંગેશ્વર મહાદેવ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે જેનો ઉલ્લેખ શિવ પુરાણમાં પણ જોવા મળે છે. અહીં ગિરનાર પર્વત પરથી પ્રવાહિત થતી સુવર્ણ રેખા નદી કે જે ગુપ્ત ગંગાના નામથી પણ ઓળખાય છે તે ચોમાસા દરમિયાન સ્વયંમ મહાદેવ પર જળનો અભિષેક કરે છે જેથી શિવાલયને ગંગેશ્વર શિવાલય તરીકે પણ ઓળખાય છે.

જીવને શિવમય બનાવતો પવિત્ર શ્રાવણ માસ (Etv Bharat Gujarat) હિમાલય કરતા પણ પૌરાણિક ગિરનાર: ગિરનાર પર્વત હિમાલય કરતા પણ પૌરાણિક હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેથી અહીં બિરાજતા સ્વયંભૂ જટાશંકર મહાદેવમાં શિવભક્તોની અનન્ય શ્રદ્ધા જોવા મળે છે જેને કારણે જ યુગ પુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદે પણ અહીં તપસ્યા કરી હોવાની વિગતો પણ મળી રહી છે. જટાશંકર મહાદેવને ગિરનારના ગુપ્ત દ્વાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. જટાશંકર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat) શ્રાવણ મહિના દરમિયાન મહાદેવને પ્રત્યેક શિવભક્ત પોતાની આસ્થા અને ભક્તિની શક્તિ મુજબ પૂજા કરતો હોય છે. શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવની પૂજા વિશેષ ફળદાયી માનવામાં આવે છે જેથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં શિવ ભક્તો પગપાળા જટાશંકર મહાદેવના દર્શન કરવા માટે આવી પહોંચે છે. ગિરનાર વચ્ચે બિરાજતા જટાશંકર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat) જીવને શિવમય બનાવતો પવિત્ર શ્રાવણ માસ (Etv Bharat Gujarat) ગુપ્ત પ્રવેશદ્વાર તરીકે ગિરનારની ઓળખ: પ્રાચીન માન્યતા અનુસાર ગિરનાર પર્વતમાં ચાર ગુપ્ત પ્રવેશદ્વાર હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જે પૈકી જટાશંકર મહાદેવને એક ગુપ્ત પ્રવેશદ્વાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પ્રાચીન ધાર્મિક માન્યતા અનુસાર ગિરનાર પર્વત પર બિરાજતા માં અંબાજીના જમણા અંગૂઠામાંથી સુવર્ણ રેખા નદીનું એક ઝરણુ પ્રવાહિત થાય છે, જે ગૌમુખી ગંગા પરથી જટાશંકર મહાદેવના ચરણોમાં અભિષેક કરવા માટે આજે પણ આવી રહ્યા છે. જેથી સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન જટાશંકર મહાદેવ પર ગુપ્ત ગંગાનો સતત અભિષેક પણ થતો જોવા મળે છે. જટાશંકર મહાદેવનો ઉલ્લેખ અનેક ધર્મગ્રંથોમાં પણ જોવા મળે છે જેના પરથી જટાશંકર મહાદેવનું શિવલિંગ હિમાલય કરતાં પણ પૌરાણિક છે જેથી તેનું ખૂબ જ ધાર્મિક મહત્વ વધી જાય છે. ગિરનાર વચ્ચે બિરાજતા જટાશંકર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat) વિવેકાનંદે પણ ધ્યાન મુદ્રામાં કરી હતી શિવ ઉપાસના: યુગ પુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદે પણ જટાશંકર મહાદેવના સાનિધ્યમાં ધ્યાન મુદ્રામાં મહાદેવની શિવ ઉપાસના અને અનુષ્ઠાન કરવા સ્વયમ જટાશંકર મહાદેવ આવ્યા હોવાના પુરાવાઓ ધાર્મિક ગ્રંથોમાં જોવા મળે છે. સમગ્ર શ્રાવણ માસ અને શિવરાત્રીના દિવસોમાં અહીં મહાદેવની રુદ્રી અને શિવ ચાલીસાના પાઠ ભક્તો કરતા હોય છે, જેને લઈને સમગ્ર ગિરનારનું વાતાવરણ શિવમય બનતું જોવા મળે છે. ખાસ કરીને જટાશંકર મહાદેવની આરતીના સમયે અહીંનું વાતાવરણ એકદમ ઔલોકિક અને શિવમય બનતું હોવાનો અહેસાસ પણ શિવ ભક્તો કરે છે. ગિરનાર વચ્ચે બિરાજતા જટાશંકર મહાદેવ (Etv Bharat Gujarat)

