ETV Bharat / state

શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવને ખીર અર્પણ કરવાથી મનોકામના થશે પૂર્ણ, ભવનાથમાં શિવ ભક્તો માટે કરાયું આ આયોજન - SHRAVAN 2025

Etv Bharat ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Gujarati Team Published : July 26, 2025 at 9:47 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:52 AM IST 2 Min Read

જુનાગઢ: ગઈકાલ 25 જૂલાઈ, શુક્રવારથી પવિત્ર શ્રાવણ માસનો પ્રારંભ થયો છે, ત્યારે દેવાધીદેવ મહાદેવને અતિપ્રિય એવા ખીરનો પ્રસાદ અર્પણ કરવાથી તમામ મનોકામના પૂર્ણ થતી હોવાનું પરંપરા શિવપુરાણ સાથે જોડાયેલા ધર્મગ્રંથોમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. તે મુજબ કોઈ પણ શિવ ભક્ત શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવને પ્રસાદ રૂપે ખીર અર્પણ કરવાની સાથે તેનો માત્ર પવિત્ર જળ અને બિલિપત્રથી અભિષેક કરવાથી પણ મહાદેવની કૃપા પ્રાપ્ત થતી હોય છે. વધુમાં કોઈપણ વ્યક્તિએ પોતાની મનોકામના સિદ્ધ થાય તે માટે નંદીના કાનમાં વ્યક્ત કરવાની હોય છે કહેવાય છે કે, નંદિના કાને વ્યક્ત કરેલી મનોકામના મહાદેવ પૂર્ણ કરતા હોય છે. શ્રાવણ મહિનામાં મહાદેવને ખીર અર્પણ કરવાનો મહિમા (Etv Bharat Gujarat) પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને શિવ પંચાયત રાજ્યમાં પવિત્ર શ્રાવણ માસની શરૂઆત થઈ ચુકી છે, ત્યારે પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને શિવ પંચાયતને ખૂબ જ મહત્વ આપવામાં આવ્યું છે. શ્રાવણ માસ દરમિયાન કોઈ પણ શિવભક્ત પોતાની મનોકામના સિદ્ધિ થાય તે માટે કોઈ પણ શિવ મંદિરમાં સ્થાપિત શિવ પંચાયતના દર્શન કરીને મહાદેવની કૃપા પ્રાપ્ત કરતા હોય છે. શિવપુરાણમાં થયેલા ઉલ્લેખ મુજબ શિવ પંચાયત કે જેમાં નંદી,કાચબો, સ્વયમ મહાદેવ, માતા પાર્વતી, ગણપતિજી અને હનુમાનને સાથે ભૈરવને શિવ પંચાયત તરીકે ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે.

Last Updated : July 26, 2025 at 11:52 AM IST