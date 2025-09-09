શ્રાદ્ધ પક્ષ 2025: પશ્ચિમ રેલવે ગુજરાતથી ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર માટે ત્રણ સ્પેશિયલ ટ્રેનો દોડાવશે

ETV Bharat / state

પશ્ચિમ રેલવેએ ગુજરાતથી ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર માટે ત્રણ સ્પેશિયલ ટ્રેનોની જાહેરાત કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 9, 2025 at 5:10 PM IST

અમદાવાદ: હિન્દુ ધર્મમાં શ્રાદ્ધ પક્ષનું ઘણું મહત્વ છે. શ્રાદ્ધ એટલે શ્રદ્ધાથી પિતૃઓનું સ્મરણ અને પૂજન કરવું. આ 15 દિવસનો સમયગાળો પૂર્વજોના આત્માની શાંતિ અને તેમના પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરવા માટે સમર્પિત છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, શ્રદ્ધાળુઓ પોતાના પિતૃઓ માટે તર્પણ, પિંડદાન અને બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવીને તેમના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે છે. એવું મનાય છે કે આ વિધિ કરવાથી પિતૃઓને મોક્ષ મળે છે અને પરિવારમાં સુખ-શાંતિ જળવાઈ રહે છે.

ગયા, કાશી અને પ્રયાગરાજનું વિશેષ મહત્વ:

શ્રાદ્ધ પક્ષ દરમિયાન પિંડદાન કરવા માટે ગયા, કાશી (વારાણસી) અને પ્રયાગરાજ જેવા સ્થળોનું વિશેષ મહત્વ છે. ગયાજીને પિતૃતીર્થ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જ્યાં પિંડદાન કરવાથી પિતૃઓને સીધો મોક્ષ મળે છે તેવી માન્યતા છે. કાશીમાં શ્રાદ્ધ કરવાથી પિતૃઓ ભગવાન શિવના સાનિધ્યમાં જાય છે, જ્યારે પ્રયાગરાજમાં ત્રિવેણી સંગમ પર શ્રાદ્ધ કરવાથી અક્ષય પુણ્ય પ્રાપ્ત થાય છે. આ પવિત્ર સ્થળોએ શ્રાદ્ધ કરવાથી પિતૃઋણમાંથી મુક્તિ મળે છે અને જીવનમાં સમૃદ્ધિ આવે છે.

પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા શ્રદ્ધાળુઓ માટે ખાસ વ્યવસ્થા:

શ્રાદ્ધ પક્ષ દરમિયાન આ પવિત્ર સ્થળોએ જતા શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે, પશ્ચિમ રેલવેએ ગુજરાતથી ઉત્તર પ્રદેશ અને બિહાર માટે ત્રણ સ્પેશિયલ ટ્રેનોની જાહેરાત કરી છે.

  1. વટવા-રક્સૌલ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: ટ્રેન નંબર 05562/05561 જે વટવાથી રક્સૌલ સુધી જશે. આ ટ્રેન મુઝફ્ફરપુર અને સીતામઢી જેવા સ્ટેશનોથી નજીકના ધાર્મિક સ્થળો માટે સુવિધા આપશે.
  2. અસારવા-કાનપુર સેન્ટ્રલ સાપ્તાહિક સ્પેશિયલ: ટ્રેન નંબર 01906/01905 જે અસારવાથી કાનપુર સેન્ટ્રલ સુધી જશે.
  3. અસારવા-આગરા કેન્ટ દૈનિક સ્પેશિયલ: ટ્રેન નંબર 01920/01919 જે અસારવાથી આગરા કેન્ટ સુધી જશે.

આ ટ્રેનો શરૂ થવાથી શ્રદ્ધાળુઓને પોતાના પૂર્વજો માટે ધાર્મિક વિધિઓ કરવા માટે આ પવિત્ર સ્થળોએ પહોંચવામાં ઘણી સરળતા રહેશે. આ વિશેષ ટ્રેનોનું બુકિંગ શરૂ થઈ ગયું છે અને મુસાફરો ભારતીય રેલવેની વેબસાઇટ પરથી વધુ માહિતી મેળવી શકે છે.

