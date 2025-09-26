વેરાવળના લૂંભા ગામની સરકારી શાળામાં ઓરડાની અછત, બે ઓરડાઓમાં 1 થી 8 ધોરણના બાળકો કરે છે અભ્યાસ
હાલમાં શાળામાં માત્ર બે ઓરડા છે, જેમાં ધોરણ 1 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ચાલે છે અને આચાર્યની કચેરી પણ સમાવવામાં આવે છે.
ગીર સોમનાથ: વેરાવળ તાલુકાના લૂંભા ગામની સરકારી શાળામાં ગંભીર સમસ્યાઓ સામે આવી રહી છે. શાળામાં ભણવા માટે ઉત્સુક બાળકો હોવા છતાં, તંત્રની ઉદાસીનતાને કારણે તેમનું ભવિષ્ય અંધકારમાં ધકેલાઈ રહ્યું છે. હાલમાં શાળામાં માત્ર બે ઓરડા છે, જેમાં ધોરણ 1 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ચાલે છે અને આચાર્યની કચેરી પણ સમાવવામાં આવે છે.
દોઢ વર્ષ પહેલાં જર્જરિત હાલતને કારણે શાળાની છ ઓરડાની ઇમારતને જમીનદોસ્ત કરવામાં આવી હતી. નવી ઇમારત બનાવવા માટે મંજૂરીની રાહ જોતા ગ્રામજનોની આંખો આજે પણ પથરાઈ રહી છે. હાલની પરિસ્થિતિ એવી છે કે બે ઓરડામાં ધોરણ 1 થી 8ના બાળકોને ભણાવવામાં આવે છે, અને તે જ ઓરડામાં આચાર્યની કચેરી પણ કાર્યરત છે. છ શિક્ષકો હોવા છતાં ઓરડાની અછતને કારણે ફરજિયાત બે પાળીમાં અભ્યાસ ચલાવવો પડે છે.
શાળાના આચાર્ય કનકસિંહ પરમારે જણાવ્યું, “ઓરડાની અછતને કારણે અભ્યાસક્રમ ચલાવવામાં મુશ્કેલી પડે છે. બાળકોને બે પાળીમાં ભણાવવા પડે છે. જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારીની કચેરીને લેખિત જાણ કરવામાં આવી છે, પરંતુ હવે ઉચ્ચ કક્ષાએથી જ કાર્યવાહી શક્ય છે.”
ગામના સરપંચ પ્રતિનિધિ રાહુલ જોરા અને આગેવાનોનું કહેવું છે, “ત્રણ-ત્રણ ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને એક જ ઓરડામાં ભણાવવાની ફરજ પડે છે, જેની શિક્ષણની ગુણવત્તા પર સીધી અસર પડે છે. દોઢ વર્ષથી તંત્રને લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરવા છતાં કોઈ પગલાં લેવાયા નથી.”
ગ્રામજનોમાં રોષ છે કે શિક્ષણ વિભાગની બેદરકારીને કારણે બાળકોનું ભવિષ્ય જોખમમાં છે. સરકાર ‘લખપતિ દીદી’થી લઈને ‘ડિજિટલ શિક્ષણ’ સુધીના સપનાં સાકાર કરવાના દાવા કરે છે, પરંતુ ગામડાના બાળકોને ભણવા માટે બે ઓરડા પણ ઉપલબ્ધ નથી. આ હકીકત પર ગ્રામજનો સવાલ ઉઠાવી રહ્યા છે: “શું આ રીતે ભણશે ગુજરાત?”
બાળકના વાલી રજનીકાંત ભાદરકાએ જણાવ્યું, “અમારા ગામની જૂની શાળા તોડી પાડવામાં આવી ત્યારે તંત્રએ નવી શાળા બનાવવાનું વચન આપ્યું હતું. પરંતુ એક વર્ષથી વધુ સમય વીતવા છતાં નવી શાળા બની નથી. હાલ ધોરણ 1 થી 4ના બાળકોને એક ઓરડામાં અને બીજી પાળીમાં ધોરણ 5 થી 8ના બાળકોને ભણાવવામાં આવે છે. મોંઘવારીને કારણે અમે બાળકોને ખાનગી શાળામાં મૂકી શકતા નથી. ગામમાં શાળા બનાવવા માટે જગ્યા ઉપલબ્ધ હોવા છતાં તંત્ર ધ્યાન આપતું નથી. ETV ભારતના માધ્યમથી અમે તંત્રને વિનંતી કરીએ છીએ કે અમને ન્યાય આપે, નહીંતર આગામી સમયમાં ગામના લોકો ધરણા કરવા મજબૂર થશે.”
