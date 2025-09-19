તાપીમાં PM મોદીના બાળપણ પર આધારિત શોર્ટ ફિલ્મે દર્શકો-વિદ્યાર્થીઓને આપી પ્રેરણા
ચલો જીતે હૈ આપણા દેશના પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણના એક અંશ પર આધારીત આ શોર્ટ ફિલ્મ આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચર્ચાનો વિષય બની રહી છે.
Published : September 19, 2025 at 5:24 PM IST
તાપી: જીવન જીવવાનો સાચો આનંદ ત્યારે મળે છે, જ્યારે આપણે બીજાને માટે કંઈક સારું કરી શકીએ. આ જ સંદેશ લઈને આવી છે 'ચલો જીતે હૈ' ફિલ્મ. જેને ખાસ કરીને PM મોદીના જન્મદિવસના અવસરે એક સપ્તાહ સુધી રાજ્યના તમામ સિનેમા ઘરોમાં મફતમાં પ્રદર્શિત કરવામાં આવી રહી છે. તાપી જિલ્લાના વ્યારા ખાતે રાજહંસ સિનેમામાં પણ દરરોજ બે શો નિઃશુલ્ક યોજાઈ રહ્યા છે. જેમાં સેકડો દર્શકો ઉત્સાહપૂર્વક જોડાઈ રહ્યા છે.
બાળકોએ PMના બાળપણ પણ આધારિત ફિલ્મ જોઈ
જીવનમાં સૌ કોઈ પોતાનાં સપનાં સાકાર કરવા દોડધામ કરે છે, પરંતુ બીજાના કલ્યાણ માટે જીવવાની વિચારસરણી ઓછી જોવા મળે છે. 'ચલો જીતે હૈ' ફિલ્મ એ જ વિચારને સુંદર રીતે રજૂ કરે છે. આ શોર્ટ ફિલ્મ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના બાળપણની એ ઘટનાને પ્રકાશિત કરે છે, જેમાં નાના વયે જ તેઓ બીજાની મદદ માટે આતુર રહેતા હતા.
ફિલ્મમાંથી મળી બાળકોને પ્રેરણા
આ ફિલ્મમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે કેવી રીતે એક બાળક, પોતાનું હિત છોડીને, બીજાના હિત માટે કાર્ય કરે છે અને એની સાથે જ જીવન જીવવાનો સાચો અર્થ શોધી કાઢે છે. બાળકો માટે આ ફિલ્મ એક અનોખી પ્રેરણા બની રહી છે, કારણ કે જીવન માત્ર પોતાના માટે નહીં પરંતુ બીજાના માટે જીવવાથી જ પૂર્ણતા મેળવે છે તે સંદેશ અહીંથી સ્પષ્ટ થાય છે. વ્યારાના રાજહંસ સિનેમા ખાતે આ ફિલ્મના દરરોજ બે શો મફતમાં ચાલી રહ્યા છે. શહેરના શાળા કોલેજોના વિદ્યાર્થીઓ, નાના બાળકો તેમજ પરિવારો મોટી સંખ્યામાં આવીને આ ફિલ્મનો લાભ લઈ રહ્યા છે.
તાપી જિલ્લામાં પણ સેંકડો લોકો આ ફિલ્મને જોઈ પ્રેરણા મેળવી રહ્યા છે. ખાસ કરીને બાળકોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. ચલો જીતે હૈ એ એવી ફિલ્મ છે કે જે આપણને વિચારવા મજબૂર કરે છે શું આપણે માત્ર પોતાના માટે જીવી રહ્યા છીએ કે બીજાના જીવનમાં આનંદ લાવવા માટે પણ કંઈક કરી રહ્યા છીએ? આ ફિલ્મનો સંદેશ સ્પષ્ટ છે જીવનનું સાચું યશ ત્યારે મળે છે. જ્યારે આપણે બીજાના માટે કંઈક સારું કરી શકીએ અને એ જ છે 'ચલો જીતે હૈ'નો મુખ્ય પાઠ.
