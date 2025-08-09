Essay Contest 2025

ખેડબ્રહ્મા પોલીસ પેટ્રોલિંગ તપાસમાં હતી, જે દરમિયાન ખેડબ્રહ્મા તરફથી આવી રહેલ યુવક પાસે બાઈકની વિગતો માગતા બાઈક ચોરીનું હોવાનું ખોલ્યું હતું.

Published : August 9, 2025 at 7:54 PM IST

સાબરકાંઠા : સાબરકાંઠાના વડાલી વિસ્તારમાં ચોંકાવનારી ઘટના બની છે. જ્યાં એક બાપ પોતાના ત્રણ સંતાનને લઈ જવા માટે અજાણ્યા બાઈક ચાલક પાસે લિફ્ટ માગી, પરંતુ લિફ્ટ આપવાની જગ્યાએ બાઈક ચાલકે પરત આવી પાંચ વર્ષની દીકરીનું અપહરણ કરી લેતાં વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો છે. ભજપુરા હાઇવે પર બનેલી આ ઘટનાની જાણ થતા વડાલી પોલીસ તાત્કાલિક સીસીટીવી ફૂટેજ મેળવી તપાસમાં લાગી ગઈ છે.

સાબરકાંઠાના વડાલીના ભજપુરા હાઈવે પર અજાણ્યા બાઈક ચાલક પાસે પોતાના ત્રણ સંતાનોને અગાઉના સ્થળે લઈ જવા માટે લિફ્ટ માગી હતી. જોકે બાઈક પર આવેલા યુવકે લિફ્ટની જગ્યાએ પરત આવી પાંચ વર્ષ દીકરીનું અપહરણ કરાયાની વિગતો ખુલી છે. ખેડબ્રહ્મા પોલીસ પેટ્રોલિંગ તપાસમાં હતી, જે દરમિયાન ખેડબ્રહ્મા તરફથી આવી રહેલ યુવક પાસે બાઈકની વિગતો માગતા બાઈક ચોરીનું હોવાનું ખોલ્યું હતું.

લિફ્ટ માંગી પણ અપહરણ થયુ : કોઈપણ વ્યક્તિનું જ્યારે અપહરણ થાય ત્યારે તેની પાછળ ચોક્કસ કોઈ કારણો હોય છે. ભજપુરામાં માત્ર પાંચ વર્ષની દીકરીનું થયેલું અપહરણનો હજી ચોક્કસ ભેદ ખુલી શક્યો નથી. જોકે પાંચ વર્ષે દીકરીને સાબરકાંઠાના પુંસરી ખાતે મુકેલાનું ખુલતા પોલીસે તાત્કાલિક ધોરણે દિકરીને સહી સલામત પરિવારને સોપી છે. સાથોસાથ આરોપીને ઝડપી લઇ વધુ તપાસ હાથધરી છે.

સીસીટીવીમાં આરોપી બાઈક ચાલક બાળકીને પહેલા લલચાવી બાઈક પર બેસાડતો અને પછી ફરાર થતો સ્પષ્ટ જોવા મળ્યો. ખેડબ્રહ્મા પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન શંકાસ્પદ બાઈકને રોકી તપાસ કરતા ખબર પડી કે બાઈક ઈડર વિસ્તારમાંથી ચોરાયેલું હતું. આગળની તપાસમાં આરોપી કાંતિ લાલજી ગમાર, રાજસ્થાનના ઉદેપુર જિલ્લાના પોશીના વિસ્તારનો હોવાનું ખુલ્યું.

આરોપીની ધરપકડ : પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં આરોપીને ઝડપી પાડ્યો અને બાળકી સહી સલામત મળી આવતા તેને તાત્કાલિક પરિવારને સોંપી દેવામાં આવી. આ ઘટના પાછળના ચોક્કસ કારણો હજી સુધી સ્પષ્ટ થયા નથી, પરંતુ પોલીસ વધુ તપાસ કરી રહી છે. ભજપુરા ગ્રામ પંચાયત તથા સ્થાનિકોએ ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ પોલીસ મથકે પણ રજૂઆત કરી છે.

આ બનાવે ફરી એકવાર ચેતવણી આપી છે કે અજાણ્યા લોકો પાસે લિફ્ટ લેતા પહેલા સાવચેતી રાખવી કેટલું મહત્વનું છે. હાલમાં માસૂમ બાળકીના ઘરે પરત ફરતા પરિવારજનોને રાહતનો શ્વાસ મળ્યો છે, જ્યારે સમગ્ર વિસ્તારમાં અપહરણના કારણને લઈને ચર્ચા ગરમાઈ છે.

