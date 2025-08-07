બનાસકાંઠા : બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ઓનર કિલિંગની ઘટના સામે આવી છે. દીકરીના પ્રેમથી નારાજ થયેલા સગા પિતા અને કાકાએ દીકરીને ઊંઘની ગોળીઓ આપ્યા બાદ તેની હત્યાની કરી દીધી છે. પ્રેમિકાને પામવા હાઈકોર્ટ પહોંચેલા પ્રેમીની અરજીથી આખરે સમગ્ર હત્યાનો પર્દાફાશ થયો છે.
થરાદમાં ચોંકાવનારી ઘટના : બનાસકાંઠા જિલ્લાના સરહદી વિસ્તારમાં અવારનવાર પ્રેમી યુવકોને તાલીબાની સજા આપવાના કિસ્સાઓ પ્રકાશમાં આવતા હોય છે, એટલું જ નહીં મુંડન કરતા વિડીયો પણ વાયરલ થતા હોય છે. બનાસકાંઠાના સરહદી વિસ્તારમાં પ્રેમના દુશ્મન બનેલા સગા પિતા અને કાકાએ દીકરીને ઊંઘની ગોળીઓ આપી ગળે ટૂંપો આપી હત્યા કરી નાખી છે. પ્રેમીને પામવા માટે આ પ્રેમિકાની જીદે તેને આખરે મોત આપ્યુ છે, જ્યારે પ્રેમના દુશ્મન બનેલા સગા કાકા અને પિતાએ પ્રેમથી નારાજ થઈ સગી દીકરીનો જ જીવ લઈ લીધો છે.
આ ચોંકાવનારી ઘટના થરાદના દાંતિયા ગામેથી સામે આવી છે. જ્યાં યુવતીને અભ્યાસ દરમિયાન બાજુના જ ગામના યુવક સાથે પ્રેમ થયો હતો. જો કે સમય જતા પરિજનો દ્વારા યુવતીનો અભ્યાસ છોડાવી દેવામાં આવ્યો હતો. મોબાઈલ પણ લઈ લેવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસ મથકે ફરિયાદ : આ યુવક અને યુવતીએ અમદાવાદમાં લિવ ઈન રિલેશનશિપમાં રહેવાનો એગ્રીમેન્ટ કર્યો હતો, પરંતુ પરિજનોની ફરિયાદ બાદ પોલીસ બંનેને શોધી થરાદ પોલીસ મથકે લાવી હતી. જ્યાં યુવતીને પરિજનોને સોંપવામાં આવી હતી. આ યુવતીને ક્યાં ખબર હતી કે તે આ પ્રેમીને ક્યારે મળી નહીં શકે અને આ પ્રેમ કરવાના બદલામાં તેને મોત મળવાનું છે. થોડા દિવસો બાદ યુવતી મળી ન શકતા પ્રેમીએ પ્રેમિકા યુવતીનો સતત સંપર્ક કર્યો, પરંતુ સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો.
આખરે યુવક હાઈકોર્ટ પહોંચ્યો હતો. હાઈકોર્ટમાં હેબિયર્સ કોપર્સ દાખલ કર્યા બાદ હાઈકોર્ટે પ્રેમિકાને હાઈકોર્ટ સમક્ષ હાજર થવા માટે આદેશ કર્યો હતો. હાઈકોર્ટમાં યુવતી હાજર ન થઈ શકી અને ચોંકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો કે યુવતીનુ મોત થયુ છે.
પોલીસ તપાસમાં એક ચોકાવનારો ખુલાસો સામે આવ્યો. જેમા સગા પિતા અને કાકાએ દીકરીને દૂધમાં ઊંઘની ગોળીઓ આપ્યા બાદ ગળે ટૂંપો આપી તેની હત્યા કરી નાખી હતી. એટલું જ નહીં રાતો રાતે તેનો અગ્નિદાહ પણ કરી દેવામાં આવ્યો હતો. જોકે પોલીસ તપાસમાં આ કબુલાત કરતા સગા કાકા અને પિતા સામે થરાદ પોલીસ મથકે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરાયો છે.
થરાદ પોલીસે સગા કાકા અને પિતા સામે હત્યાનો ગુનો નોંધીને તપાસ હાથ ધરી છે, તો બીજી તરફ સરહદી પંથકમાં આ ઓનર કિલિંગની ઘટનાથી ચકચાર મચી છે. કારણ કે એક દીકરીની એટલી ભૂલ હતી કે તે તેના પ્રેમી સાથે રહેવા માગતી હતી, પરંતુ પ્રેમના દુશ્મન બનેલા પિતા અને સગા કાકાએ આખરે દીકરીને પ્રેમમાં મોત આપી દીધું. આવા હત્યારાઓને કડકમાં કડક સજા મળે તેવી લાગણી સરહદી પંથકમાં હાલ તો જોવા મળી રહી છે.
