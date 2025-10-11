ETV Bharat / state

હિંમતનગરમાં બાળકીના અપહરણનો ચોંકાવનારો કિસ્સો: દંપતી અને માતા-પિતા પોલીસની કસ્ટડીમાં

પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો કે બાળકીના માતા-પિતાએ જ પોતાની સંતાનને સંતાનવિહોણા દંપતીને માત્ર 10,000 રૂપિયામાં વેચવાનો સોદો કર્યો હતો.

હિંમતનગરમાં બાળકીના અપહરણનો ચોંકાવનારો કિસ્સો: દંપતી અને માતા-પિતા પોલીસની કસ્ટડીમાં
હિંમતનગરમાં બાળકીના અપહરણનો ચોંકાવનારો કિસ્સો: દંપતી અને માતા-પિતા પોલીસની કસ્ટડીમાં (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 9:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરમાં બાળકીના અપહરણની ચોંકાવનારી ઘટનાએ શહેરમાં ખળભળાટ મચાવ્યો છે. હિંમતનગરના આરટીઓ સર્કલ નજીકથી બાઇક પર સવાર એક દંપતીએ બાળકીનું અપહરણ કર્યું હતું. ઘટનાની જાણ થતાં જ સાબરકાંઠા ગ્રામ્ય પોલીસે તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી અને બાળકીના માતા-પિતા સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં પૂછપરછ હાથ ધરી.

પોલીસે બાળકીને શોધવા માટે અનેક ટીમો ગોઠવી, સીસીટીવી ફૂટેજ અને સાક્ષીઓના નિવેદનોની તપાસ કરી. તપાસ દરમિયાન બાળકીના માતા-પિતા પર શંકા જતાં તેમની કડક પૂછપરછ કરવામાં આવી. પૂછપરછમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો કે બાળકીના માતા-પિતાએ જ પોતાની સંતાનને સંતાનવિહોણા દંપતીને માત્ર 10,000 રૂપિયામાં વેચવાનો સોદો કર્યો હતો. જોકે, રકમ અંગે મતભેદ થતાં વિવાદ ઊભો થયો. ખેડા જિલ્લાના તખતપુરા ગામના દંપતીએ 50,000 રૂપિયાની વધારાની માગણી કરતાં ગુસ્સે થઈને બાળકીનું અપહરણ કર્યું હતું.

હિંમતનગરમાં બાળકીના અપહરણનો ચોંકાવનારો કિસ્સો: દંપતી અને માતા-પિતા પોલીસની કસ્ટડીમાં (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસે મોબાઇલ લોકેશન અને ગુપ્ત માહિતીના આધારે અપહરણ કરનાર દંપતીને ઝડપી લીધું, જેઓ હિંમતનગરના ગઢા ગામના મદ્રેસામાં ધોબી તરીકે કામ કરતા હતા. ગ્રામ્ય પોલીસે અપહરણ કરનાર દંપતી અને બાળકીના માતા-પિતા સહિત ચારેય આરોપીઓની અટકાયત કરી. બાળકીના માતા-પિતાએ ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે ફરિયાદ નોંધાવી હતી, પરંતુ તપાસમાં તેમની જ સંડોવણી બહાર આવી.

આરોપીઓ સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 363(2) અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. હાલ બાળકી સુરક્ષિત રીતે પોલીસના કબજામાં છે, અને આરોપીઓ સામે કાયદેસર કાર્યવાહી ચાલુ છે. આ ઘટનાએ હિંમતનગરમાં રોષ ફેલાવ્યો છે, જ્યારે પોલીસની ઝડપી કાર્યવાહીની પ્રશંસા થઈ રહી છે.

સાબરકાંઠા પોલીસની લોકલ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે જણાવ્યું કે આ કિસ્સો બાળ વેચાણ જેવા ગંભીર ગુનાઓ સામે કડક કાર્યવાહીનું ઉદાહરણ છે. વધુ તપાસમાં બાળ વેચાણનું મોટું રેકેટ બહાર આવે તો આશ્ચર્ય નહીં.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

HIMMATNAGARPARENTS IN POLICE CUSTODYCOUPLE IN POLICE CUSTODYSABARKANTHAGIRL ABDUCTION CASE

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.