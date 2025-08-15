અમદાવાદ: ગુજરાતના તહેવારોમાં શીતળા સાતમનો તહેવાર એક વિશેષ સ્થાન ધરાવે છે. શ્રાવણ માસની કૃષ્ણ પક્ષની સપ્તમીએ ઉજવાતો આ તહેવાર શીતળા માતાને સમર્પિત છે, જે ચેપી રોગો જેવા કે શીતળા, ખસ અને ચિકનપોક્સથી રક્ષણ આપે છે. અમદાવાદના લાંભા ખાતેના બળિયા દેવ મંદિરમાં આવેલું મા શીતળાના મંદિરમાં આ દિવસે ભક્તોની ભીડ જોવા મળે છે.
શીતળા માતા જે દેવી દુર્ગા અને પાર્વતીનું સ્વરૂપ માનવામાં આવે છે. તેમની પૂજા પરિવારના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી માટે કરવામાં આવે છે. આ દિવસે ભક્તો ખાસ કરીને મહિલાઓ દિવસભરનો ઉપવાસ કરે છે અને રાંધણ છઠ્ઠના દિવસે બનાવેલ ઠંડો ખોરાક જ ગ્રહણ કરે છે. આ પરંપરા શીતળા માતાના શીતળ સ્વભાવને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જે શરીર અને મનને શાંતિ આપે છે. પૂજા વિધિમાં દહીં, ચોખા, રોટલી, અને લોટનો દીવો (બિન-પ્રજ્વલિત) અર્પણ કરવામાં આવે છે, સાથે શીતળા અષ્ટકનું પઠન થાય છે.
શીતળા સાતમની વ્રત કથા પણ ભક્તોમાં ખૂબ લોકપ્રિય છે. એક ગામમાં રહેતી બે વહુઓની કથા પ્રચલિત છે. નાની વહુ જે ભોળી અને દયાળુ હતી. તે રાંધણ છઠ્ઠના દિવસે ચૂલો ઠારવાનું ભૂલી ગઈ. જેના કારણે શીતળા માતા ક્રોધિત થયા અને તેના પુત્રને શ્રાપ આપ્યો. પરંતુ નાની વહુએ શીતળા માતાની ક્ષમા માંગી અને તેમની સેવા કરી. જેનાથી તેનો પુત્ર જીવિત થયો. આ કથા શીતળા માતાની કૃપા અને શ્રદ્ધાનું મહત્વ દર્શાવે છે. લાંભાનું બળિયા દેવ મંદિર જ્યાં શીતળા મા મંદિર આવેલું છે. આ તહેવાર દરમિયાન આ મંદિર ભક્તોની ભીડથી ઉભરાય છે. આ પ્રાચીન મંદિરમાં શીતળા માતાની મૂર્તિને દૂધ, પાણી અને ફૂલો અર્પણ કરવામાં આવે છે. શીતળા સાતમના રોજ મંદિરમાં વિશેષ આરતી અને પૂજનનું આયોજન થાય છે. જેમાં હજારો ભક્તો ભાગ લે છે.
આ તહેવારને લઈને મંદિરના પૂજારી રાવલ અમૃતભાઈએ જણાવતા કહ્યું કે, હું અહીં ઘણા વર્ષોથી મંદિરમાં સેવા આપું છું. અહીં શીતળા સાતમના દિવસે ખાસ કરીને ભક્તોની ભીડ થાય છે, કારણ કે શીતળા માતા બળિયા દેવની બહેન છે અને બંનેનું મહત્વ ખૂબ છે. આ દિવસે લોકો ઠંડું ખાવા આવે છે અને ગોળ, સાકર, મીઠું વગેરેનું વજન કરીને બાધાઓ કરે છે. કેટલાક લોકો માથે છગડી લે છે, જીવજંતુઓ મૂકે છે, જેમ કે કૂકડો કે ઘેટું રમતો મૂકે છે. બળિયા બાપા અને શીતળા માતા બંને મોટી બાધાઓ રાખે છે અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના આશીર્વાદથી બળિયા બાપા કલિયુગમાં ઘરે-ઘરે પૂજાય છે. આ મંદિરની સ્થાપનાને 86-87 વર્ષ થયા છે, જે એક ટ્રસ્ટીના પુત્રને બળિયા બાપાએ સજીવન કર્યો ત્યારથી શરૂ થઈ. ત્યારથી ભક્તો લાડુ અને જવનો પ્રસાદ ચડાવે છે, જે ઘરેથી બનાવીને લાવે છે. અમદાવાદ, ગુજરાત અને બહારગામથી પણ લોકો દર્શન અને બાધાઓ માટે આવે છે.
આ પણ વાંચો: