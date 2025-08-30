પંચમહાલ : બનાસકાંઠા જિલ્લામાં સ્થિત અંબાજી શક્તિપીઠ ખાતે ભાદરવી પૂનમના મેળાને લઈને માઈભક્તોમાં ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. અંબાજી પગપાળા જઈ દર્શન કરવાનું વિશેષ મહત્વ છે. ગુજરાતભરમાંથી અંબાજી જતા માર્ગ પર માઈભક્તોનું ઘોડાપુર ઉમટ્યું છે. અંબાજી જતા માર્ગ પર માઈભક્તો માટે ઠેર-ઠેર વિસામા અને સેવા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
માઈભક્તોની સેવા કાજે કાર્યરત "શ્રી અન્નપૂર્ણા વિસામો"
પંચમહાલ જિલ્લાના શહેરાનગર ખાતે પાછલા 22 વર્ષથી શ્રી અન્નપૂર્ણા વિસામાનું આયોજન કરવામાં આવે છે. જેમા માઈભક્તો માટે જમવાની, રહેવાની તેમજ આરામ કરવા માટેની વિવિધ વ્યવસ્થા પૂરી પાડવામાં આવે છે. હાલમાં મધ્ય ગુજરાતમાંથી રથ લઈ પગપાળા સંઘ મોટી સંખ્યામાં અંબાજી તરફ જઈ રહ્યા છે. તેના માટે અન્નપૂર્ણા વિસામા સેવા કેન્દ્ર બન્યું છે.
22 વર્ષથી અવિરત ચાલતો સેવાયજ્ઞ : અંબાજી તરફ જતો હાલોલ-શામળાજી હાઇવે માર્ગ શહેરા નગરમાંથી પસાર થાય છે. હાલ આ માર્ગ પગપાળા સંઘથી ઉભરાઈ ગયો છે. હાલોલ-શામળાજી હાઇવે માર્ગ પર આવેલી લખારા સોસાયટી ખાતે પાછલા 22 વર્ષથી શ્રી અન્નપૂર્ણા વિસામાનું આયોજન કરવામા આવે છે. હાલમાં તેમને 23 માં વર્ષમાં મંગલ પ્રવેશ કર્યો છે, વિસામાની ખાસિયત છે કે અહીં અંબાજી જતા માઈભક્તો માટે તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે.
રહેવાની અને જમવા સહિતની વ્યવસ્થા : અહીં માઈભક્તો માટે સવારના સમયમાં ચા-નાસ્તો સહિતની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. તેમજ ભોજનમાં ગરમાગરમ દાળ, ભાત, શાક-પૂરી અને મોહનથાળ પીરસવામા આવે છે. સાથે ઉપવાસમાં માઈભક્તોને ફ્રુટનું વિતરણ પણ કરવામાં આવે છે. અહીં સુવા માટે પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. થાકીને માઈભક્તો આરામ કરે છે.
આરોગ્ય અને પોલીસ વિભાગનો સહયોગ : આ વિસામામાં માઈભક્તોની આરોગ્ય સુવિધાનું પણ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. અહીં એક મેડિકલ સ્ટોલ પણ ઉભો કરવામાં આવ્યો છે. આ શ્રી અન્નપૂર્ણા વિસામા સાથે નગરપાલિકા વિભાગ, પોલીસ વિભાગ તેમજ આરોગ્ય વિભાગ પણ સહભાગી બને છે. સાથે લખારા સોસાયટીના ભાઈઓ-બહેનો અને યુવાનો પણ સેવા આપે છે.
માઈભક્તો માટે આશીર્વાદરૂપ સેવા કેમ્પ : માઈભક્ત અર્જુનભાઈ તડવી જણાવે છે કે, અમે દાહોદ જિલ્લાના વતની છીએ અને અંબાજી ચાલતા જઈએ છે. શહેરોના અન્નપૂર્ણા વિસામામાં સારી વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. અહીં ચા-નાસ્તો અને જમવા સાથે રહેવાની સુવિધા પણ મળી જાય છે.
માઈભક્ત મુકેશભાઈ જણાવે છે કે, અમે પગપાળા સંઘ લઈને અંબાજી ચાલતા જઈએ છે. રસ્તામાં આ અન્નપૂર્ણા વિસામામાં રોકાઈએ છીએ. દર વર્ષે સારી એવી સુવિધા આયોજકો દ્વારા રાખવામાં આવે છે. ઉપવાસ વાળા ભક્તોને ફળ આપવામાં આવે છે. જમવાનું પણ સરસ બનાવે છે, મેડીકલની પણ સુવિધા અહીં ઉભી કરવામાં આવી છે.
દિનેશભાઈ સુથાર પ્રમુખ, અન્નાપૂર્ણા વિસામો
