ETV Bharat / state

ડાકોર મંદિરમાં શરદ પૂર્ણિમાની શ્રદ્ધાપૂર્ણ ઉજવણી, ભગવાને ધારણ કર્યો દુર્લભ મુગટ

શરદ પૂર્ણિમાના દિવસે ભગવાને રત્નજડિત દુર્લભ મુગટ ધારણ કર્યો, દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટ્યા.

ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર
ડાકોર રણછોડરાયજી મંદિર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 7, 2025 at 2:32 PM IST

Updated : October 7, 2025 at 2:44 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ખેડા : સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર ખાતે આજે શરદ પૂર્ણિમાની ભક્તિપૂર્ણ માહોલમાં ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. ભગવાન રણછોડરાયજીને વિશેષ શણગાર કરવા સહિત રત્નજડિત મોટો મુગટ ધારણ કરાવવામાં આવ્યો હતો. વહેલી સવારથી જ રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીના દર્શન કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ઉમટ્યાં હતા.

સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ ડાકોર મંદિર પરિસર જય રણછોડ માખણચોરના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું. ભગવાનના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. ભગવાનને વિશેષ ભોગ ધરાવવામાં આવે છે. સાંજે શયન સેવા બાદ ભગવાન રણછોડરાયજી ચાંદીના દાંડીયા ધારણ કરી રાસબિહારી સ્વરૂપમાં દર્શન આપશે.

ડાકોર મંદિરમાં શરદ પૂર્ણિમાની શ્રદ્ધાપૂર્ણ ઉજવણી (ETV Bharat Gujarat)

ભગવાને દુર્લભ મુગટ ધારણ કર્યો

વર્ષો પહેલા રાજાધિરાજ રણછોડરાયજીને અમૂલ્ય આભૂષણો અને અલંકારોથી સુશોભિત મોટો મુગટ ભાવિક ભક્તો દ્વારા અર્પણ કરવામાં આવ્યો હતો. જે તે સમયે તેની કિંમત સવા લાખ રૂપિયા હતી. જે હાલના સમયે કરોડોમાં પહોંચે છે. આ ઐતિહાસિક એવો મોટો મુગટ રણછોડરાયજીને વિશેષ તહેવાર પર ધારણ કરાવાય છે, તેમજ વિશેષ શણગાર કરવામાં આવે છે. વર્ષમાં જન્માષ્ટમી, કાર્તિકી પૂર્ણિમા તેમજ શરદ પૂર્ણિમાએ રાજાધિરાજને આ મોટો મુગટ ધારણ કરાવવા સાથે વિશેષ શણગાર કરવામાં આવે છે.

મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ દર્શન કર્યા

આજે શરદ પૂર્ણિમાએ મોટી સંખ્યામાં ભાવિકોએ ડાકોર પહોંચી રાજાધિરાજના દર્શન કર્યા હતા. વહેલી સવારથી ભાવિકોનો મહેરામણ મંદિરે ઉમટ્યો હતો. ભક્ત વત્સલ ભગવાન રણછોડરાયજીના અલૌકિક સ્વરૂપના દર્શન કરી ભાવિકોએ ધન્યતા અનુભવી હતી. સમગ્ર મંદિર પરિસર જય રણછોડ માખણચોરના નાદથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.

"ભગવાનને વિશેષ ભોગ તેમજ શણગાર સાથે રત્નજડિત મોટો મુગટ ધરાવાય છે" : પૂજારી

રણછોડરાયજી મંદિરના પૂજારી જનક મહારાજે જણાવ્યું હતું કે, શરદ પૂર્ણિમાનું રણછોડરાયજી મંદિરમાં વિશેષ મહત્વ છે. આજે ભગવાનને દિવસભર વિશેષ શણગાર તેમજ રત્નજડિત મોટો મુગટ ધારણ કરાવાય છે. સાંજે શયન સેવા બાદ ભગવાનને ચાંદીના દાંડીયા ધરાવાય છે. તેમજ આજે વિશેષ ભોગ ધરાવાય છે. મોટી સંખ્યામાં ભાવિકો ભગવાન રણછોડરાયજીના દર્શન કરવા મંદિરે આવે છે દર્શન કરી ધન્યતા અનુભવે છે.

આ પણ વાંચો...

Last Updated : October 7, 2025 at 2:44 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

DAKOR RANCHHODRAIJI TEMPLEડાકોર રણછોડરાયજી મંદિરRANCHHODRAIJI JEWELED CROWNડાકોર મંદિરમાં શરદ પૂર્ણિમાની ઉજવણીSHARAD PURNIMA 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.