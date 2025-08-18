સુરત: પોશ વિસ્તાર પીપલોદમાં આવેલી જાણીતી ચારકોલ રેસ્ટોરન્ટમાં મહિલાઓની સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરતી શરમજનક ઘટના પ્રકાશમાં આવી છે. રેસ્ટોરન્ટના મહિલા વોશરૂમના વેન્ટિલેશનમાં ગુપ્ત રીતે મૂકેલા મોબાઈલ ફોનથી વીડિયો રેકોર્ડિંગ કરતો સફાઈકર્મી ઝડપાયો છે. આ ઘટના ત્યારે બહાર આવી જ્યારે એક મહિલા ગ્રાહકે સાવધાનીથી તપાસ કરતાં છુપાયેલો કેમેરો શોધી કાઢ્યો. ઉમરા પોલીસે ત્વરિત કાર્યવાહી કરી આરોપી સુરેન્દ્ર રાણાની ધરપકડ કરી છે.
ઘટનાની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે એક મહિલા ગ્રાહક રેસ્ટોરન્ટના વોશરૂમમાં ગઈ. તેની નજર અચાનક વેન્ટિલેશનની જાળી પર પડી. સામાન્ય રીતે આવી જગ્યાએ કોઈ વસ્તુ ન હોવી જોઈએ, જેને કારણે તેને શંકા ગઈ. તેણે કમોડ પર ચઢીને તપાસ કરી તો ચોંકી ગઈ. જાળીમાં ગુપ્ત રીતે મૂકેલા મોબાઈલ ફોનમાં વીડિયો રેકોર્ડિંગ ચાલુ હતું. આ દૃશ્ય જોઈને મહિલાએ તરત જ બૂમો પાડી, જેના કારણે રેસ્ટોરન્ટમાં લોકો એકઠા થઈ ગયા.
મહિલાએ તાત્કાલિક રેસ્ટોરન્ટ મેનેજમેન્ટને જાણ કરી, જેમણે પોલીસને બોલાવી. ઉમરા પોલીસ ઘટનાસ્થળે પહોંચી, મોબાઈલ ફોન કબજે કર્યો અને તપાસ શરૂ કરી. પૂછપરછ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે મહિલા વોશરૂમની સફાઈ પુરુષ સફાઈકર્મીઓ દ્વારા કરવામાં આવતી હતી. જ્યારે પોલીસે સફાઈકર્મીઓની પૂછપરછ શરૂ કરી, ત્યારે એક શંકાસ્પદ કર્મચારી પોલીસને જોઈને નાસી ગયો.
પોલીસે તુરંત રેસ્ટોરન્ટના સીસીટીવી ફૂટેજની તપાસ કરી. મોબાઈલના રેકોર્ડિંગના સમયના આધારે, છેલ્લે મહિલા વોશરૂમમાંથી બહાર નીકળેલો સફાઈકર્મી સુરેન્દ્ર રાણા શંકાસ્પદ હલનચલન કરતો જોવા મળ્યો. આ પુરાવાના આધારે, પોલીસે ભાગી ગયેલા સુરેન્દ્ર રાણાને ઝડપી પાડ્યો.
આરોપીના મોબાઈલની ગૂગલ હિસ્ટ્રી તપાસતાં અસંખ્ય અશ્લીલ વીડિયો જોવાની વિગતો મળી, જે તેની વિકૃત માનસિકતાને દર્શાવે છે. વધુ તપાસમાં આરોપીના ઘરેથી સ્પાય કેમેરાનો અડધો ભાગ પણ મળી આવ્યો, જે સૂચવે છે કે તે માત્ર મોબાઈલ જ નહીં, પરંતુ ગુપ્ત કેમેરાનો પણ ઉપયોગ કરતો હતો. પોલીસે આરોપીનો મોબાઈલ ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)માં મોકલ્યો છે અને આ રેકેટમાં અન્ય કોઈ સંડોવાયેલું છે કે કેમ તેની તપાસ કરી રહી છે.
આ ઘટનાએ જાહેર સ્થળોએ મહિલાઓની સુરક્ષા અંગે ગંભીર ચિંતા ઊભી કરી છે.
