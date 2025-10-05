ગુજરાતના દરિયામાં ત્રાટકેલું 'શક્તિ' વાવાઝોડું હાલ કેટલું દૂર? આ જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદની આગાહી
વાવાઝોડું હાલમાં અરબ સાગરમાં ઓમાન તરફ ફંટાઈ રહ્યું હોવાથી ગુજરાત પરથી મોટી ઘાત ટળી છે, છતાં ગુજરામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદની આગાહી છે.
Published : October 5, 2025 at 9:11 AM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતના દરિયા કાંઠે અરબ સાગરમાં ત્રાટકેલું શક્તિ વાવાઝોડું ધીમે ધીમે નબળું પડી રહ્યું છે. વાવાઝોડું હાલમાં અરબ સાગરમાં ઓમાન તરફ ફંટાઈ રહ્યું હોવાથી ગુજરાત પરથી મોટી ઘાત ટળી છે, પરંતુ તેમ છતાં ગુજરાતના કાંઠાના જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ વરસી શકે છે. હવામાન વિભાગ દ્વારા માછીમારોને દરિયામાં ન જવા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે.
વાવાઝોડું ઓમાન તરફ ફંટાયું
ભારતીય હવામાન વિભાગ મુજબ, શક્તિ વાવાઝોડું અરબસાગરમાં હાલ પશ્ચિમ-દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફ 15 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે આગળ વધી રહ્યું છે અને તે ઓમાનથી 320 કિલોમીટર દૂર છે. 6 ઓક્ટોબર બાદ વાવાઝોડું નબળું પડશે. જોકે ત્યાંથી ફરી યુ-ટર્ન મારીને વાવાઝોડું ગુજરાત તરફ ફરશે.
It is likely to move west-southwestwards and reach northwest and adjoining westcentral— India Meteorological Department (@Indiametdept) October 4, 2025
Arabian Sea by evening of today, the 5th October. Thereafter, it will recurve and move nearly
eastwards from morning of 6th October 2025 and weaken gradually. pic.twitter.com/FD9XcWDtbn
ગુજરાતમાં કયા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદ પડશે?
અમદાવાદના હવામાન વિભાગના વડા અભિમન્યુ ચૌહાણ કહે છે કે, "ચક્રવાત શક્તિ 6 ઓક્ટોબરે સવારે ફરી વળશે અને પૂર્વ-ઉત્તરપૂર્વ દિશા તરફ આગળ વધશે. જોકે, ગભરાવાની જરૂર નથી કારણ કે ગુજરાત પર તેની અસર ઓછી રહેશે. 8 ઓક્ટોબરે, ગુજરાતના કેટલાક ભાગો - દ્વારકા, જામનગર, પોરબંદર, સુરત, નવસારી, વલસાડ, દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ભારે વરસાદ પડશે."
VIDEO | Cyclone Shakhti: Abhimanyu Chauhan, IMD, Ahmedabad, says, " cyclone shakthi will recurve on october 6 morning moving towards east-northeast direction. however, there is no need to panic as the impact over gujarat will be minimal. on october 8, there will be heavy rainfall… pic.twitter.com/fDmyPcQF7e— Press Trust of India (@PTI_News) October 4, 2025
માછીમારોને દરિયો ન ખેડવા સૂચના
ગુજરાતમાં દરિયા કિનારા પર શકિત વાવાઝોડાનો ખતરો દેખાઈ રહ્યો છે, અને 110 કિમી પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાઇ શકે છે. સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે આ વાવાઝોડું ત્રાટકી શકે છે અને સૌરાષ્ટ્રમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી પણ શકે છે. સાથે જ માછીમારોને દરિયો નહીં ખેડવા માટે તંત્ર દ્વારા સૂચના આપવામાં આવી છે. આ શક્તિ વાવાઝોડું સૌરાષ્ટ્રના દરિયાકાંઠે પણ વ્યાપક અસર કરી શકે છે અને 24 કલાકમાં વિકરાળ સ્વરુપ પણ ધારણ કરી શકે છે.
દ્વારકાના દરિયામાં 3 નંબરનું સિગ્નલ
દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લામાં ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડે ‘શક્તિ’ નામના સંભવિત વાવાઝોડાની આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને ઓખા અને સલાયા બંદર પર 3 નંબરનું ભયસૂચક સિગ્નલ લગાવી દીધું છે.
