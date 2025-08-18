પંચમહાલ : શિવભક્તો શિવાલયમાં જઈ મહાદેવની પુજા-અર્ચન ભક્તિ કરી રહ્યા છે. પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં શિવ પાર્થેશ્વર ચિંતામણિ મહા અનુષ્ઠાન કરવાનો વિશેષ મહિમા છે. શહેરા તાલુકાના પાલીખંડા ગામે આવેલા પ્રસિધ્ધ મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતેના પંટાગણમાં પાર્થેશ્વર શિવલિંગની સ્થાપના કરવામા આવી છે.
નિત્યક્રમ મુજબ રોજ શિવલિંગ બનાવીને સ્થાપિત કરીને તેના પુજન અચર્ન કરીને સાંજે નદીમાં વહાવામા આવે છે. આ શિવલિંગ વિવિધ પ્રકારના યંત્રોના આકાર મુજબ બનાવામા આવે છે.
પવિત્ર શ્રાવણ માસમા શિવભક્તિનો અનેરો મહિમા હોય છે. ભોળાનાથને રિઝવવા માટે શિવભક્તો બીલીપત્ર, ફળફુલ, જળનો અભિષેક કરે છે. શ્રાવણ મહિમા શિવ પાર્થેશ્વર ચિંતામણીની સ્થાપના તેમજ તેના પુજન અર્ચનનો વિશેષ મહિમા છે. શહેરા તાલુકાના મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતેના પંટાગણમા આ વર્ષે પણ શિવપાર્થેશ્વર ચિંતામણિ શિવલિંગની સ્થાપના કરવામા આવી છે.
શિવપાર્થેશ્વર ચિંતામણિ શિવલિંગ : શ્રાવણ મહિનામાં સવા લાખ જેટલા શિવલિંગની સ્થાપના કરવામા આવે છે. જેમા રોજ સવા ચાર હજાર માટીના શિવલિંગ બનાવીને સ્થાપના કરવામા આવે છે. આ માટીના શિવલિંગ વિવિધ પ્રકારના યંત્રના આકારમા બનાવામા આવે છે. જેમા રવિવારે સુર્યયંત્ર, સોમવારે નાગપાષ્ઠ, મંગળવારેઋણ હર્તા, અંગારક યંત્ર, બુધવારે કુર્મ નારાયણ યંત્ર, ગુરુવારે ચતુષ્કોણિય યંત્ર, શુક્રવારે શિવશક્તિયંત્ર, શનિવારે ધનુષયંત્ર સહિત આકાર આપવામા આવે છે.
ફુલોનો શણગાર પણ સજાવીને પુજા અર્ચન કરવામા આવે છે. સાંજે સુર્યાસ્ત પહેલા વહેતા નદીના જળમા વિસર્જીત કરવામા આવે છે. આ ચિંતામણિ પાર્થેશ્વરના પુજન કરવાથી દરેક ભકતોની દરેક પ્રકારની મનોકામના પુર્ણ થાય છે. મરડેશ્વર મહાદેવના દર્શન કરવા આવતા ભક્તો શિવ પાર્થશ્વર ચિંતામણિના દર્શન કરવાનો લ્હાવો લેતા હોય છે.
ભુદેવ કલાંશુ શુક્લ Etv BHARAT સાથેની વાતચીતમાં શિવ પાર્થશ્વર ચિંતામણિનો મહિમા દર્શાવતા જણાવે છે કે, અમે શહેરા તાલુકાના પાલીખંડા ગામે આવેલા મરડેશ્વર મહાદેવ મંદિર ખાતે સવા લાખ પાર્થેશ્વર ચિંતામણિ શિવલીંગની સ્થાપના કરી છે. સવારે બ્રહ્મ મુર્હૂતમાં શિવલિંગ બનાવીને, તેની સ્થાપના થાય છે, ત્યારબાદ આખો દિવસ તેની પુજા અર્ચના થાય છે.
સાંજે શિવલિંગો પાણીમા વિસર્જીત થાય છે.આ પ્રયોગનો મહિમા અનેરો છે. પાર્વતી માતાજી પણ પાર્થેશ્વર જાતે બનાવતા હતા. ધુષ્ણાનામની સ્ત્રી પણ પાર્થશ્વર બનાવતી હતી, તેના પરથી ઘુષ્ણેશ્વર મહાદેવ મંદિરનુ નામ પડ્યુ હતુ.
આ પણ વાંચો :