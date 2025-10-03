44 દિવસ બાદ સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં શિક્ષણ ફરીથી શરૂ, સુરક્ષામાં વધારો-વિદ્યાર્થીઓની પાંખી હાજરી
અમદાવાદની સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં આજથી શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થયું, જે પહેલા સ્વર્ગસ્થ નયનને શ્રદ્ધાંજલિ પાઠવવામાં આવી.
Published : October 3, 2025 at 3:07 PM IST|
Updated : October 3, 2025 at 3:15 PM IST
અમદાવાદ : મણીનગર-ખોખરા વિસ્તારમાં સ્થિત સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં ગત 20 ઓગસ્ટના રોજ વિદ્યાર્થીની હત્યા થયાની દુઃખદ ઘટના બની. જે બાદ શાળામાં અભ્યાસ બંધ કરી તપાસ શરુ કરવામાં આવી હતી. જોકે, વિદ્યાર્થીઓના હિતને ધ્યાનમાં રાખી અને હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ આશરે 44 દિવસ પછી શાળામાં ઓનલાઇન ક્લાસ ફરીથી શરૂ કરવામાં આવ્યા છે.
44 દિવસ બાદ સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં શિક્ષણ શરૂ
સેવન્થ ડે સ્કૂલમાં વિદ્યાર્થીની હત્યા થયાની ઘટના બાદના સમયગાળા દરમિયાન સલામતીના કારણોસર ઓનલાઈન શિક્ષણ ચાલી રહ્યું હતું. શાળાના પ્રિન્સિપાલ રોબિન્સન ઉન્દ્રાસી જણાવ્યા મુજબ, જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી (DEO)ની સૂચના અનુસાર પહેલા દિવસે માત્ર ધોરણ 10 અને 12 ના વર્ગો શરૂ કરાયા હતા. જોકે, તહેવારો અને અન્ય કારણોસર આજે હાજરી માત્ર 30% જેટલી જ રહી હતી. પરંતુ સ્કૂલને આશા છે કે સોમવારથી વિદ્યાર્થીઓની હાજરીમાં નોંધપાત્ર વધારો થશે.
વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા હવે મુખ્ય પ્રાથમિકતા
શાળા પ્રશાસને વિદ્યાર્થીઓની સલામતી અને સુરક્ષા માટે કડક પગલાં લીધા છે. પ્રિન્સિપાલે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, હવે શાળામાં શિસ્ત કે સુરક્ષાના મામલે સહેજ પણ બેદરકારી ચલાવવામાં આવશે નહીં. ભવિષ્યમાં કોઈપણ દુર્ઘટના ન બને તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી શાળાની રહેશે. સુરક્ષા વધારવા માટે અગાઉ 10-12 સુરક્ષા ગાર્ડ હતા, તેની જગ્યાએ હવે લગભગ 35 જેટલા સુરક્ષાકર્મીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સાથે જ સ્કૂલમાં જ્યાં પણ CCTV કેમેરાની જરૂર હતી, ત્યાં ગેપ પૂરો કરીને લગભગ 60 જેટલા CCTV કેમેરા લગાવવામાં આવ્યા છે. શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થયું ત્યારે પોલીસનો પૂરતો બંદોબસ્ત પણ હાજર હતો.
ઈમરજન્સી અને ડિસ્પેન્સરી સેન્ટરની વ્યવસ્થા
વિદ્યાર્થીઓની તાત્કાલિક સારવાર માટે સ્કૂલમાં એક ડિસ્પેન્સરી બનાવવામાં આવી છે, જ્યાં તાલીમબદ્ધ નર્સ હાજર રહેશે. સાથે જ કોઈ પણ ઈમરજન્સી માટે 24 કલાક એમ્બ્યુલન્સની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ રાખવામાં આવી છે. DEOની ગાઈડલાઈન મુજબ હવે સોમવારથી ધોરણ 9 અને 11 ના વર્ગો શરૂ થશે. પ્રિન્સિપાલે જણાવ્યું કેસ તબક્કાવાર રીતે અન્ય વર્ગોને મંજૂરી મળશે અને શુક્રવાર સુધીમાં આખી શાળા નિયમિત રીતે ચાલુ થઈ જશે.
સ્વર્ગસ્થ નયનને શ્રદ્ધાંજલિ
આજે શાળામાં શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ કરતા પહેલા, સ્વર્ગસ્થ નયનને શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવ્યો હતો. તમામ વિદ્યાર્થીઓએ બે મિનિટનું મૌન પાળીને અને સર્વધર્મ પ્રાર્થના કરીને શૈક્ષણિક કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો હતો.
તપાસ કમિટીનો રિપોર્ટ અને કાર્યવાહી
એક તરફ શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થયું છે, તો બીજી તરફ શાળાની શૈક્ષણિક અનિયમિતતા અંગે રચાયેલી તપાસ કમિટીનું કામ હજુ ચાલુ છે. DEO એ જણાવ્યું કે, શાળાએ હજી સુધી તપાસ માટે જરૂરી ઘણા દસ્તાવેજો આપ્યા નથી. જોકે શાળાને પોતાનો બચાવ કરવાની પૂરતી તક આપ્યા બાદ તેમની અનિયમિતતાનો રિપોર્ટ સરકારને સોંપવામાં આવશે અને આગળના આદેશ મુજબ કાર્યવાહી થશે.
આ પણ વાંચો...