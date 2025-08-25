અમદાવાદ: શહેરની સેવન્થ-ડે સ્કૂલના વિદ્યાર્થીની તાજેતરમાં થયેલી હત્યાની ઘટના દેશભરમાં ચર્ચાનો વિષય બની છે. ઘટના બાદથી શાળા પ્રત્યે વાલીઓના ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે અને DEO દ્વારા પણ શાળાને નોટિસ આપવામાં આવી છે. આ વચ્ચે શાળાના વહીવટકર્તા ડૉ. જી. ઈમેન્યુઅલના પુત્ર અને મેટાસ હોસ્પિટલ્સ, સુરતમાં સ્પાઇન સર્જન ડૉ. ઈશાંત ગુનાડલા એ એક મેસેજ દ્વારા તેમણે પોતાના પરિવાર અને સંસ્થા પર થઈ રહેલા ‘અન્યાયી અત્યાચાર’ સામે તાત્કાલિક મદદની અપીલ કરી છે.
ઘટના અને ત્યારબાદની પરિસ્થિતિ
આ મેસેજમાં ડૉ. ઈશાંતે જણાવ્યું છે કે, 19 ઓગસ્ટના રોજ શાળાના સમય પછી કેમ્પસની બહાર બે વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે ઝઘડો થયો હતો. આ ઘટનામાં એક વિદ્યાર્થી ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત થયો હતો, જે શાળાના ગેટ પાસે પડી ગયો હતો. શાળાના સ્ટાફે તાત્કાલિક તેને 6 મિનિટમાં હોસ્પિટલ પહોંચાડ્યો અને રક્તદાન પણ કર્યું, પરંતુ ઇજાઓ ગંભીર હોવાથી તે બચી શક્યો નહીં. તેમણે આ મેસેજમાં દાવો કર્યો છે કે, ‘અમે નિષ્ઠાપૂર્વક અમારાથી બનતું શ્રેષ્ઠ કાર્ય કર્યું.’
સામાજિક બદનામી અને ટોળા દ્વારા હુમલો
ડૉ. ગુનાડલાના જણાવ્યું કે, આ ઘટના બાદ ‘વિવિધ ભારતીય ધાર્મિક જૂથો અમને અને શાળાને અન્યાયી રીતે નિશાન બનાવી રહ્યા છે.’ સોશિયલ મીડિયા અને ન્યૂઝ ચેનલો પર ‘ખોટા હેતુઓ’ સાથે ખોટી માહિતી ફેલાવીને જાહેર જનતાને ઉશ્કેરવામાં આવી છે. આના પરિણામે 400 થી 500 લોકોના ટોળાએ શાળાના કેમ્પસ પર નિર્દયતાથી હુમલો કર્યો અને વ્યાપક તોડફોડ કરી.
પ્રિન્સિપાલના પરિવાર પર જોખમ
આ મેસેજમાં કરાયેલો સૌથી ગંભીર ખુલાસો એ છે કે, ડૉ. જી. ઈમેન્યુઅલ જેઓ 40 વર્ષથી વધુ સમયથી શાળાના વહીવટકર્તા છે અને CISCE બોર્ડના અધ્યક્ષ પણ છે, તેમના ઘરને ટોળા દ્વારા ઘેરી લેવામાં આવ્યું છે. ડો. ઈશાંતે આક્ષેપ કર્યો છે કે, ‘ટોળા મારા પિતાને મારી નાખવાની ધમકી આપી રહ્યા છે.’ તેમને ખોટી રીતે ધરપકડ કરવાનો પ્રયાસ થઈ રહ્યો છે અને શાળાને બંધ કરાવવાના પ્રયાસ રૂપે ‘કાવતરા’ ના આરોપસર કેસ દાખલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.
વૈશ્વિક હસ્તક્ષેપની તાત્કાલિક માંગ
ડૉ. ઈશાંત ગુનાડલાએ આ સમગ્ર ઘટનાને ખ્રિસ્તી લઘુમતી સંસ્થા પરના ‘અત્યાચાર’ તરીકે ગણાવી છે અને સેવન્થ-ડે એડવેન્ટિસ્ટ ચર્ચના વૈશ્વિક નેતાઓને તાત્કાલિક ત્રણ મુખ્ય બાબતો માટે હસ્તક્ષેપ કરવા વિનંતી કરી છે:
1. આ ઘટનાને લઘુમતી પરના અત્યાચાર તરીકે વૈશ્વિક સ્તરે પ્રકાશિત કરવી.
2. ડો. જી. ઈમેન્યુઅલના રક્ષણ, સ્ટાફ માટે ન્યાય અને શાળાની સુરક્ષા માટે ભારત સરકાર અને વિદેશ મંત્રાલય સમક્ષ સીધી રજૂઆતો કરવી.
3. વૈશ્વિક SDA પરિવારે તેમની સાથે એકતા દાખવીને ટેકો આપવો.
આ મેસેજ સાથે ડૉ. ઈશાંતે પોતાના અને પરિવારની ‘શ્રદ્ધા અને નિરાશા’ વ્યક્ત કરી છે, અને તાત્કાલિક કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. આ ઘટનાએ અમદાવાદમાં લઘુમતી સંસ્થાઓની સુરક્ષા અને શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ અંગે ગંભીર ચિંતાઓ ઊભી કરી છે.