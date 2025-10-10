દેવભૂમિ દ્વારકામાં “મહાકાલ ગેંગ”ના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ૭ સભ્યોની ધરપકડ, ગુજસીટોક કાયદા હેઠળ કાર્યવાહી
આરોપીઓ નાણાંની ઉઘરાણી, ધમકી, શારીરિક હિંસા અને સામાજિક અશાંતિ ફેલાવવાના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
Published : October 10, 2025 at 7:44 PM IST
દેવભૂમિ દ્વારકા: દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લાના મિઠાપુર વિસ્તારમાં કાર્યરત “મહાકાલ ગેંગ”ના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત સાત સભ્યો વિરુદ્ધ ગુજરાતના ખાસ ટેકનોલોજીકલ કાયદા હેઠળ મોટી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસે ગુપ્ત માહિતીના આધારે લાંબા સમયથી આ ગેંગની ગતિવિધિઓ પર નજર રાખી હતી. આરોપીઓ નાણાંની ઉઘરાણી, ધમકી, શારીરિક હિંસા અને સામાજિક અશાંતિ ફેલાવવાના ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા હોવાનું બહાર આવ્યું છે.
પોલીસે સંકલિત ઓપરેશન દ્વારા ગેંગના મુખ્ય સૂત્રધાર અને અન્ય છ સભ્યોને ઝડપી પાડ્યા. આ ગુનેગારો વિરુદ્ધ ગુજરાત કંટ્રોલ ઓફ ટેરરિઝમ એન્ડ ઓર્ગેનાઈઝ્ડ ક્રાઈમ (ગુજસી ટોક) અધિનિયમની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું કે આ ગેંગના સભ્યો સ્થાનિક વેપારીઓ, માછીમારો અને સામાન્ય નાગરિકોને ધમકી આપી નાણાંની ઉઘરાણી કરતા હતા.
આ કાર્યવાહી મિઠાપુર પોલીસ સ્ટેશન, ટેકનોલોજીકલ સેલ અને એન્ટી-ક્રાઈમ બ્રાન્ચના સંયુક્ત પ્રયાસો દ્વારા સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ થઈ. પોલીસ સૂત્રો અનુસાર, આરોપીઓ ગુનાઓની આવકથી શાનદાર જીવન જીવતા હતા અને તેમની પાસેથી ગુનામાંથી મેળવેલ આવકના પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે.
આ સમગ્ર કાર્યવાહીમાં પોલીસ અધિક્ષક કચેરી, એસ.ઓ.જી. ટીમ અને સ્થાનિક પોલીસ સ્ટાફની મહત્વની ભૂમિકા રહી. પોલીસે જણાવ્યું કે આ ગેંગના પર્દાફાશથી વિસ્તારના લોકોમાં રાહતનો માહોલ સર્જાયો છે અને ગુનાખોરી પર અંકુશ આવશે.
આરોપીઓના નામ અને વિગતો:
- કિશનભા ભાવુભા માણેક (જોધાણી), જાતે હિન્દુ વાઘેર, ઉંમર 24, રહે. માણેક ચોક, ઉદ્યોગનગર, સુરજકરાડી, મૂળ રહે. મેવાસા ગામ, વાડી વિસ્તાર, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા. (મુખ્ય સૂત્રધાર)
- મેહુલભાઈ ઉર્ફે ભુરો કમલેશભાઈ પરમાર, જાતે હિન્દુ ખવાસ, ઉંમર 19, રહે. સાઈબાબા મંદિર પાસે, ગાયત્રી નગર, આરંભડા સીમ, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા, મૂળ રહે. ભાતેલ ગામ, તા. ખંભાળિયા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા. (મુખ્ય સૂત્રધાર)
- કરણભા જેઠાભા કારા, જાતે હિન્દુ વાઘેર, ઉંમર 19, રહે. રેલવે સ્ટેશન પાછળ, રાજ નગર, ભીમરાણા ગામ, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા.
- ઉમેશભા અજુભા માણેક, જાતે હિન્દુ વાઘેર, ઉંમર 21, રહે. ગણેશપરા, દેવ ભુવન પાસે, સુરજકરાડી, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા.
- કનૈયાભાઈ ઉર્ફે કાનો સામરાભાઈ હાથીયા, જાતે અનુસૂચિત જાતિ, ઉંમર 25, રહે. આરંભડા સીમ, આંબેડકર સોસાયટી, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા.
- એભાભા વીરાભા સુમણીયા, જાતે હિન્દુ વાઘેર, રહે. આરંભડા સીમ, કૃષ્ણનગર, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા.
- દીપુભા વીરાભા સુમણીયા, જાતે હિન્દુ વાઘેર, રહે. આરંભડા સીમ, કૃષ્ણનગર, તા. દ્વારકા, જિ. દેવભૂમિ દ્વારકા.
