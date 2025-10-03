સુરતના ટ્રેનને ટ્રેક પરથી ઉથલાવવાનો પ્રયાસ, ટ્રેક પરથી મળી સાત ફૂટ લાંબી લોખંડની પ્લેટ મળતા પોલીસ ફરિયાદ
Published : October 3, 2025 at 4:32 PM IST
સુરત : શહેરના ડીંડોલી વિસ્તારમાં રેલવે ટ્રેક પરથી માલગાડી પસાર થઈ રહી હતી, ત્યારે ટ્રેનના પાટા પરથી લોખંડની એક પ્લેટ મળી આવતા ચકચાર મચી જવા પામી છે. આ અંગે ડીંડોલી પોલીસ મથકમાં અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધીને પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ ઘટનામાં સદ્ભાગ્યે કોઈ જાનહાની કે ટ્રેનને નુકસાન થયું નથી.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, આ બનાવ તારીખ 29 સપ્ટેમ્બર 2025ના રોજ રાત્રે પોણા નવેક વાગ્યાની આસપાસ બન્યો હતો. એક માલવાહક ટ્રેન વડોદરાથી મુંબઈ તરફ જઈ રહી હતી અને ઉધના ક્રોસ કરીને ભેસ્તાન તરફના માર્ગ પર ડીંડોલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાંથી પસાર થઈ રહી હતી.
ટ્રેન પસાર થતી વખતે ડ્રાઇવરને અવાજ આવતાં તેણે તાત્કાલિક ટ્રેન ઊભી રાખી હતી. તપાસ કરતાં જાણવા મળ્યું કે ટ્રેનના આગળના ભાગે લોખંડની એક પ્લેટ અથડાઈ હતી. આસપાસ તપાસ કરવા છતાં કોઈ શખ્સ ન મળતાં ટ્રેનના પાયલોટે સિનિયર ઓફિસરને જાણ કરી હતી. બાદમાં સિવિલ એન્જિનિયર દ્વારા ડીંડોલી પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસની પ્રાથમિક તપાસ
એસીપી નીરવ ગોહિલએ આ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું હતું કે, તારીખ 2 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ ડીંડોલી પોલીસ મથકમાં આ મામલે ક્રિમિનલ કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. તપાસ દરમિયાન રેલવે ટ્રેક પરથી મળી આવેલી લોખંડની પ્લેટ (ચેનલ)ની લંબાઈ આશરે 7 ફૂટ જેટલી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
SP ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું કે, હાલ આ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાયો નથી. પોલીસ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે, આ વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિએ કયા આશયથી પાટા પર મૂકી હતી કે પછી શરત ચૂકથી ત્યાં રહી ગઈ હતી. હાલ ગુનો અનડિટેક્ટ છે અને પોલીસ દ્વારા આ મામલે સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ વધુ હકીકતો સામે આવી શકે છે.
