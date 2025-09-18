ETV Bharat / state

સુરતમાં મહિલાઓની સુરક્ષા પર ગંભીર પ્રશ્નો: ચાર દિવસમાં બળાત્કારની ચાર ઘટનાઓ

છેલ્લા ચાર દિવસમાં શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં બળાત્કારની ચાર અલગ-અલગ ઘટનાઓ સામે આવી છે.

સુરત: સુરત શહેરમાં મહિલાઓ અને યુવતીઓની સુરક્ષા પર ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે. છેલ્લા ચાર દિવસમાં શહેરના જુદા જુદા વિસ્તારોમાં બળાત્કારની ચાર અલગ-અલગ ઘટનાઓ સામે આવી છે. આ તમામ ઘટનાઓમાં પીડિતાઓએ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે, જેના આધારે પોલીસે કાયદેસર કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. આ કિસ્સાઓએ ફરી એકવાર સાબિત કર્યું છે કે મહિલાઓ જાહેર સ્થળો, ઘરો કે સંબંધોમાં પણ સુરક્ષિત નથી.

ચોકબજારમાં બ્યુટીકેરની દુકાનમાં દુષ્કર્મ અને ધમકી

ચોકબજાર વિસ્તારમાં એક બ્યુટીકેરની દુકાનમાં બળાત્કારનો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. એક યુવતીએ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે, જાવેદ અલી ઈસરત અલી નામના યુવકે દુકાનમાં જ તેની મરજી વિરુદ્ધ બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. આ દુષ્કર્મ બાદ, આરોપીએ પીડિતા અને તેના પરિવારને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.

સિંગણપોરમાં દિયરનું દુષ્કર્મ અને સાસરિયાનો ત્રાસ

કતારગામ વિસ્તારમાં એક પરિણીતાએ સિંગણપોર પોલીસ સ્ટેશનમાં પોતાના સાસરિયા પક્ષ સામે ગંભીર આરોપો સાથે ફરિયાદ નોંધાવી છે. પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, તેના સાસરિયાઓ તેને શારીરિક અને માનસિક ત્રાસ આપતા હતા, જ્યારે તેના દિયરે તેની મરજી વિરુદ્ધ જબરદસ્તીથી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે દિયર સહિત આઠ સભ્યો વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે.

ડીંડોલીમાં ઠંડાઈમાં ભાંગ ભેળવી બળાત્કાર અને બ્લેકમેલ

ડીંડોલી વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. એક યુવતીએ ફરિયાદ નોંધાવી છે કે, આરોપી પ્રવીણ રણજીત પવારે તેને વિશ્વાસમાં લઈ ઠંડાઈમાં ભાંગ ભેળવી પીવડાવી હતી. યુવતી બેભાન થતાં, પ્રવીણે તેની પર બળાત્કાર ગુજાર્યો. આટલેથી ન અટકતાં, તેણે આ અંગત પળોનો વીડિયો ઉતારી લીધો અને તેના આધારે યુવતી પાસેથી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા. પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.

ભેસ્તાનમાં લગ્નની લાલચે દુષ્કર્મ અને છેતરપિંડી

ભેસ્તાન વિસ્તારમાં એક યુવતીએ કડોદરાના રહેવાસી વિકાસસિંહ રઘુવંશી સામે ફરિયાદ નોંધાવી છે. પીડિતાના જણાવ્યા મુજબ, વિકાસસિંહે તેને લગ્નની લાલચ આપી શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો અને પૈસા ઉછીના લીધા હતા. જ્યારે યુવતીએ લગ્ન માટે દબાણ કર્યું, ત્યારે આરોપી ફરાર થયો. પીડિતાની ફરિયાદ બાદ પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરી તપાસ હાથ ધરી છે.આ તમામ કિસ્સાઓ સમાજ માટે ચિંતાજનક છે અને મહિલાઓની સુરક્ષા પર ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કરે છે.

