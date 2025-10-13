ETV Bharat / state

યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવા રાજ્ય સરકાર દ્વારા 'સ્વયં સક્ષમ યોજના', કોણ લાભ લઈ શકે છે?

આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે.

સ્વયં સક્ષમ યોજના
સ્વયં સક્ષમ યોજના (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 13, 2025 at 8:29 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગાંધીનગર : રાજ્ય સરકાર દ્વારા યુવાનોને રોજગાર અને સ્વરોજગારના વધુ અવસર મળી રહે તે હેતુથી “સ્વયં સક્ષમ યોજના” શરુ કરવામાં આવી છે. આ યોજના સમાજ કલ્યાણ વિભાગ હેઠળના ગુજરાત પછાત વર્ગ વિકાસ નિગમ દ્વારા અમલમાં છે.

આ યોજના અંતર્ગત વ્યાવસાયિક શિક્ષણ અથવા તાલીમ મેળવેલા યુવાનોને પોતાનો સ્વરોજગાર શરૂ કરવા માટે આર્થિક સહાય રૂપે લોન પૂરી પાડવામાં આવે છે.આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ યુવાનોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે.

લાયકાત અને આવક મર્યાદા

આ યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા માટે અરજદારની કુટુંબની કુલ વાર્ષિક આવક રૂ. 3 લાખથી વધુ ન હોવી જોઈએ. ઉંમર મર્યાદા મુજબ અરજદારની ઉંમર અઠારથી 55 વર્ષ વચ્ચે હોવી જરૂરી છે.

લોન મેળવવા યોગ્ય વ્યવસાય

આ યોજના અંતર્ગત યુવાનો વિવિધ ક્ષેત્રોમાં લોન મેળવી શકે છે જેમ કે નાના ઉદ્યોગો, દુકાનો, મિકેનિક વર્કશોપ, ડૉક્ટર, લૉયર, CA, ટેકનિશિયન, ફાર્મસી, કોમ્પ્યુટર સેન્ટર, બ્યુટી પાર્લર, ટેક્સટાઇલ વર્ક, ટૂરીઝમ સંબંધિત વ્યવસાય વગેરે. સરકાર દ્વારા વધુમાં વધુ યુવાનોને પોતાના ક્ષેત્રમાં સ્વરોજગાર સ્થાપવા માટે પ્રોત્સાહન આપવામાં આવે છે.

લોનની મર્યાદા અને શરતો

યોજના હેઠળ H.S.T. લોન મર્યાદા રૂ.4 લાખ સુધીની છે, જ્યારે સામાન્ય લોન રૂ. 2.50 લાખ સુધી આપી શકાય છે. લોનની રકમ રાષ્ટ્રીય નિગમ તરફથી 85% અને રાજ્ય સરકાર તરફથી ૧૦% સહાયથી ઉપલબ્ધ થશે. અરજદારે માત્ર 5% રકમ જમા કરાવવાની રહેશે.

લોનની ચુકવણી સરળ હપ્તામાં કરવાની સુવિધા પણ ઉપલબ્ધ છે. લોનની રકમ સાથે વ્યાજ સહિત 50 સમાન માસિક હપ્તાઓમાં ચુકવણી કરવાની રહેશે.

ઉદ્દેશ અને લાભ

રાજ્ય સરકારનો મુખ્ય ઉદ્દેશ યુવાઓને રોજગાર આપવો અને તેમની આર્થિક સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખી તેને સુધારવાનો છે. પછાત વર્ગના યુવાનો માટે આ યોજના મહતવપૂર્ણ છે. ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તારના યુવાનો પોતાના સ્વપ્નો સાકાર કરી શકે તે માટે સ્વયં સક્ષમ યોજના

અરજી પ્રક્રિયા

યુવાનોને લોન માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તેની સંપૂર્ણ માહિતી તથા અરજી ફોર્મ માટે વિભાગની અધિકૃત વેબસાઇટ www.sje.gujarat.gov.in પર જઈ શકાય છે.

આ પણ વાંચો...

  1. ગુજરાતના વર્ગ-4ના કર્મચારીઓ માટે દિવાળી બોનસની જાહેરાત, 16 હજારથી વધુ કર્મચારીઓને મળશે લાભ
  2. સુરત: મનપા શાળાની 'સૂરત' બદલનાર આચાર્યને 'શ્રેષ્ઠ શિક્ષક'નો એવોર્ડ, શાળામાં એડમિશન માટે લાઈન લાગે છે

TAGGED:

SELF EMPOWERED SCHEME
GOVERNMENT SCHEME
GUJARAT GOVERMENT
WWW SJE GUJARAT GOV IN
SELF EMPOWERED SCHEME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.