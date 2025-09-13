ETV Bharat / state

સ્વયં સક્ષમ યોજના: પછાત વર્ગના યુવાનો માટે સ્વરોજગારની તકો, સરકાર આપી રહી છે 10 લાખ સુધીની લોન

આ યોજના હેઠળ નિગમ તરફથી પાત્રતા ધરાવતા યુવાનો / યુવતિઓને સ્વરોજગાર ઉભો કરવા માટે ઓછા વ્યાજદરે લોન પુરી પાડે છે.

Self employment scheme for backward class youth government is giving loan up to Rs 10 lakh
Self employment scheme for backward class youth government is giving loan up to Rs 10 lakh (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 13, 2025 at 3:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ: સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા સ્વયં સક્ષમ યોજના વ્યવસાયિક શિક્ષણ / પ્રશિક્ષણ પ્રાપ્ત કરનાર પછાત વર્ગના યુવાનોમાં આત્મનિર્ભરતાની ભાવના કેળવવા શરૂ કરવામાં આવેલ છે. આ યોજના હેઠળ નિગમ તરફથી પાત્રતા ધરાવતા યુવાનો / યુવતિઓને સ્વરોજગાર ઉભો કરવા માટે ઓછા વ્યાજદરે લોન પુરી પાડે છે.

સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ દ્વારા આ યોજના હેઠળ વકીલાત, ફાર્મસી, તબીબી, એન્જિનિયરિંગ, સીએ, સીએસ જેવા અભ્યાસક્રમો સાથે સંકળાયેલા વ્યવસાયો તેમજ દવાખાના, મેડિકલ સ્ટોર્સ, આયુર્વેદિક સ્ટોર્સ, નર્સરી અને ફિઝીયોથેરાપી સેન્ટર જેવા સ્વતંત્ર વ્યવસાયો શરૂ કરવા માટે ₹10,00,000 સુધીની લોન સહાય આપવામાં આવે છે.

યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ

  • આ યોજનામા લોનની મહત્તમ મર્યાદા રૂ. 5 લાખ સુધીની છે.
  • આ યોજનાઓમાં વ્યાજનો દર વાર્ષીક 6 ટકાનો રહેશે.
  • આ યોજનાઓમાં યુનિટ કોસ્ટના 85 ટકા લોન આપવામાં આવશે જેમા 85 ટકા રાષ્ટ્રીય નિગમના, 10 ટકા રાજય સરકારના અને 5 ટકા લાભાર્થી ફાળાની રકમ રહેશે.
  • આ લોન વ્યાજ સહિત 60 સરખા માસિક હપ્તામાં ભરપાઇ કરવાની રહેશે

લોન મેળવવાની પાત્રતા

  • અરજદાર સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગના હોવા જોઇએ.
  • અરજદારના કુંટુંબની કુલ વાર્ષીક રૂ. 3 લાખ થી વઘુ ન હોવી જોઇએ.
  • અરજદારે એન્જીનીયર, ડોક્ટર, વકીલ તથા ઉચ્ચ અભ્યાસ કરેલ હોય તેને સ્વતંત્ર વ્યવસાય જેવા કે, ડોક્ટર ક્લિનિક, નર્સિંગ હોમ, ફિઝીયોથેરાપી ક્લિનિક, બાયોમેડીકલ લેબ, વકીલની ઓફીસ, દવાની દુકાન, આર્કિટેકની ઓફીસ, એન્જીનીયરીંગ યુનિટ, સી.એ.ની ઓફીસ કરવા માટે આપવામાં આવે છે.
  • અરજદારની ઉંમર અરજીની તારીખે 18 વર્ષ થી 35 વર્ષ સુધીની હોવી જોઇએ.

ઓનલાઇન અરજી સાથે સામેલ કરવાના આધાર-પુરાવા

  • આવક મર્યાદા રૂ. 3 લાખ સુધીની હોવા અંગેના અધિકૃત અધિકારીનો આવકનો દાખલો સામેલ કરવાનો રહેશે.
  • સામાજીક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ પૈકી રબારી અને ભરવાડ સમાજના હોવા અંગેના અધિકૃત અધિકારીનો જાતિનો દાખલો સામેલ કરવાનો રહેશે.
  • ઉમર વર્ષ 18 થી 35 સુધીની હોવા અંગે શાળા છોડયાનું પ્રમાણપત્ર (સ્કુલ લીવીંગ સર્ટીફીકેટ)
  • અરજદારના આધારકાર્ડની નકલ સામેલ કરવાની રહેશે. (બન્ને સાઇડ)
  • અરજદારના રેશનકાર્ડની નકલ સામેલ કરવાની રહેશે. (બન્ને સાઇડ)
  • જે વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની છે, તે વ્યવસાય માટે કરેલ અભ્યાસના ડીગ્રી / ડિપ્લોમા સર્ટીફીકેટ સહિતના પ્રમાણપત્રોની નકલ સામેલ રાખવાની રહેશે.
  • જે વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની છે તે વ્યવસાયના અનુભવનો દાખલો સામેલ કરવાનો રહેશે.
  • જે વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની છે તે વ્યવસાયનો પ્રોજેકટ રિપોર્ટ (udyam સર્ટી) રજુ કરવાનું રહેશે.
  • જે વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની છે તે વ્યવસાયના ભાવપત્રક સામેલ કરવાના રહેશે.
  • અરજદારના બેન્ક પાસબુક / કેન્સલ ચેકની નકલ.

આ પણ વાંચો:

For All Latest Updates

TAGGED:

SELF EMPLOYMENT SCHEMEBACKWARD CLASS YOUTHYOUTH GOVERNMENTLOAN UP TO RS 10 LAKHSELF EMPLOYMENT SCHEME

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.