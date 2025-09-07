ETV Bharat / state

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટના પગલે SDRFની ટીમ સ્ટેન્ડ બાય, નાયકા ડેમ ઓવરફલો થવાની અણીએ, લોકોને કરાયા સાવચેત

19 ફૂટની સપાટી ધરાવતો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો નાયકા ડેમ છલોછલ ભરાઈ ગયો છે, અને હવે ગમે ત્યારે ઓવરફ્લો થઈ શકે છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ
સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 1:20 PM IST

1 Min Read

સુરેન્દ્રનગર: ઉપરવાસમાં પડી રહેલા સતત વરસાદની સાથે પંથકમાં વરસી રહેલા વરસાદના પગલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો નાયકા ડેમ છલોછલ થઈ ગયો છે. 19 ફૂટની સપાટી ધરાવતો સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાનો નાયકા ડેમ છલોછલ ભરાઈ ગયો છે અને હવે ગમે ત્યારે ઓવરફ્લો થઈ શકે છે. ડેમની સપાટી માત્ર 1.8 ફૂટ બાકી રહેતા ગમે ત્યારે નાયકા ડેમના દરવાજા ખોલવામાં આવે તેવી સંભાવના છે.

ડેમના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં લોકોને અવર-જવર ન કરવાની તાકીદ કરવામાં આવી છે. ગઈકાલ સાંજથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો હતો અને જિલ્લામાં વરસાદ વરસવાનો શરૂ થયો, વરસાદના પગલે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં SDRFની ટીમ પણ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં રેડ એલર્ટના પગલે SDRFની ટીમ સ્ટેન્ડ બાય (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં બે દિવસ હવામાન ખાતાની આગાહી પ્રમાણે રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ગઈકાલ સાંજથી જ જિલ્લામાં તાલુકામાં અને શહેરી વિસ્તારોમાં અડધા ઇંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો છે. રેડ એલર્ટના પગલે તેથી SDRFની ટીમ પણ સ્ટેન્ડ બાય રાખવામાં આવી છે.

નાયકા ડેમ ઓવરફલો થવાની અણીએ (Etv Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્રનગર જિલ્લા કલેકટર દ્વારા પણ મામલતદાર, ટીડીઓ, તલાટી સહિતના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને હેડ ક્વાર્ટર ન છોડવા પણ તાકીદ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના 11 જળાશયોમાં નવા નીર આવ્યા છે. જેમાં નાયકા, ધોળી ધજા, નીંબાણી,સબુરી સહિતના ડેમો ૯૦ ટકાથી વધુની સપાટીએ ભરાયા છે. ત્યારે તંત્ર દ્વારા ગામો અને વિસ્તારોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. લોકોને નદીના પટમાં પોતાના ઢોર ઢાખર લઈ ન જવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે. તંત્ર દ્વારા તમામ પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે ટીમો સતર્ક જોવા મળી રહી છે.

  1. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મેઘમહેર: 11 ડેમોમાં નવા નીરની ભરપૂર આવક, બે ડેમ ઓવરફ્લો
  2. ગુજરાતના 7 જિલ્લામાં વરસાદનું રેડ એલર્ટ, અમદાવાદ શહેરના 12 અને જિલ્લાના 28 વિસ્તાર એલર્ટ પર

For All Latest Updates

TAGGED:

SURENDRANAGAR HEAVY RAINNAYKE DAM OVERFLOWINGNAYKE DAM OF SURENDRANAGARSURENDRANAGAR NEWSRED ALERT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ગુજરાત હાઇકોર્ટના જજોની બદલીના વિરોધમાં વકીલોની હડતાળ, સુપ્રીમ કોર્ટની કોલેજીયમ સમક્ષ રજૂઆત

ગુજરાત માટે ગૌરવની ક્ષણ, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) 2030 માટે બિડ રજૂ કરવાને કેબિનેટે મંજૂરી આપી

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

સુરત સેશન્સ કોર્ટે બળાત્કારના કેસમાં યુવકને નિર્દોષ જાહેર કર્યો, સંમતિ હોવાનું મુખ્ય કારણ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.