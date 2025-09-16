જુનાગઢમાં કરોડોનું સ્કોલરશીપ કૌભાંડ ઝડપાયું, પોલીસે 4 આરોપીની કરી ધરપકડ
શૈક્ષણિક સંસ્થા ખોલીને બોગસ વિદ્યાથીઓના નામે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કૌભાંડનો ખુલાસો જુનાગઢ પોલીસે કર્યો છે.
Published : September 16, 2025 at 9:01 PM IST
જુનાગઢ: જુનાગઢ પોલીસે વર્ષ 2023માં જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં આવેલી વિવિધ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓમાં બોગસ વિદ્યાર્થીઓ ઊભા કરીને અનુસૂચિત જાતિ કલ્યાણ વિભાગમાંથી 04 કરોડ 60 લાખ 38 હજાર 550 રૂપિયાની સ્કોલરશીપ છેતરપિંડીનો મામલો ઝડપી પાડ્યો છે. જુનાગઢ પોલીસે આ મામલે 12 સંસ્થાના આચાર્યો અને ટ્રસ્ટના હોદ્દેદારો સામે નાયબ નિયામક અનુસૂચિત જાતિની ફરિયાદને આધારે ચાર આરોપીને પકડી પાડ્યા છે. પકડેલા તમામ આરોપીને જૂનાગઢ કોર્ટમાં રજૂ કરાતા 22 સપ્ટેમ્બર સુધીના છ દિવસના રિમાન્ડ પર કોર્ટ મોકલી આપ્યા છે.
સ્કોલરશીપ કૌભાંડમાં 4 આરોપી પકડાયા
જુનાગઢ પોલીસને આજે મોટી સફળતા મળી છે, પોલીસે આજે જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લામાં આવેલી વિવિધ 12 જેટલી શૈક્ષણિક સંસ્થામાં બોગસ વિદ્યાર્થીઓ ઊભા કરીને અનુસૂચિત જાતિ નિગમ માંથી 04 કરોડ 60 લાખ 38 હજાર 550 રૂપિયાની બોગસ સ્કોલરશીપ કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વર્ષ 2023માં જુનાગઢ સરદારબાગ સ્થિત નાયબ નિયામક અનુસૂચિત જાતિ દ્વારા જુનાગઢ શહેર અને જિલ્લાની 12 જેટલી સંસ્થાઓના આચાર્યો ટ્રસ્ટી મંડળ અને હોદેદારો દ્વારા બોગસ વિદ્યાર્થીઓ ઉભા કરીને તેમના પુરાવા અનુસૂચિત જાતિ નાયબ નિયામકની ઓફિસને આપીને બોગસ સ્કોલરશીપ મેળવી હતી 15 જુલાઈ 2023 ના દિવસે નાયબ નિયામક અનુસૂચિત જાતિ દ્વારા જુનાગઢ શહેરના સી ડિવિઝન પોલીસ મથકમાં ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. જેની તપાસ અત્યાર સુધી સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ વિભાગીય પોલીસ અધિક્ષકની દેખરેખમાં કરી રહી હતી.
કુલ 2245 વિદ્યાર્થીઓના ડોક્યુમેન્ટ મળ્યા
નાયબ નિયામક અનુસૂચિત જાતિની ફરિયાદને આધારે જુનાગઢ પોલીસે તપાસ કરતા ઉપરોક્ત 12 સંસ્થાઓ દ્વારા 2,245 જેટલા વિદ્યાર્થીઓના ડોક્યુમેન્ટ પોલીસે તપાસ અર્થે પ્રાપ્ત કર્યા હતા. જેમાં શિષ્યવૃત્તિ માટે બેન્કમાંથી મળેલી વિગતો અનુસાર સમગ્ર મામલામાં પાંચ આરોપીની ઓળખ થતા પોલીસે ચારની અટકાયત કરી છે, તો અન્ય એક અમરેલી ઉંમર ફારુક મોહમ્મદ ઈબ્રાહીમને પકડવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે. હાલ પોલીસ પકડમાં રહેલા ક્રિષ્ના એકેડમીના સંચાલક રમેશ બાકુ પ્રશિક્ષણ એજ્યુકેશનના સંચાલક રમણીક રાઠોડ, અમદાવાદ પેરામેડિકલ સ્કૂલના ભાવિન દઢાણીયા, લાઈફ એકેડમી ક્રિષ્ના ઈન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલક જગદીશ પરમારને પોલીસે પકડી પાડ્યા છે.
4 કરોડ 60 લાખ 38,550ની શિષ્યવૃત્તિની છેતરપિંડી
|ઉચાપત કરનાર સંસ્થાનું નામ
|ઉચાપતની રકમ
|ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ
|8,72,200
|રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર
|37,45,700
|ગાંધી સ્મૃતિ જુનાગઢ
|31, 66,600
|સાંગાણી પેરામેડિકલ કેશોદ
|12,34,900
|ગુજરાત ઈન્સ્ટિટ્યૂટ કેશોદ
|42, 98,400
|ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર
|3,55,300
|શિવ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ
|7,59,400
|ક્રિષ્ના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેંદરડા
|68, 63,500
|ક્રિષ્ના એકેડમી ગડુ
|9,16,400
|ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જુનાગઢ
|96,81,500
|પ્રશિક્ષણ એજ્યુકેશન કેશોદ
|4,89,300
ઉચાપત કરનાર સંસ્થા અને ઉચાપતનો આંક
બોગસ વિદ્યાર્થીઓ ઉભા કરીને પાંચ કરોડની આસપાસ શિષ્યવૃત્તિની ઉચાપત કરનાર ઈન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ દ્વારા 8,72,200, રોયલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર 37 લાખ 45 હજાર 700, ગાંધી સ્મૃતિ જુનાગઢ 31 લાખ 66,600, સાંગાણી પેરામેડિકલ કેશોદ 12,34,900, ગુજરાત ઈન્સ્ટિટ્યૂટ કેશોદ 42 લાખ 98,400, ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માણાવદર 3,55,300, શિવ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ માંગરોળ 7,59,400, ક્રિષ્ના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ મેંદરડા 68 લાખ 63,500, ક્રિષ્ના એકેડમી ગડુ 9,16,400, ગુજરાત ઇન્સ્ટિટ્યૂટ જુનાગઢ 96,81,500, પ્રશિક્ષણ એજ્યુકેશન કેશોદ 4,89,300 મળીને કુલ 4 કરોડ 60 લાખ 38,550ની શિષ્યવૃત્તિની છેતરપિંડી કરીને સંસ્થાના પદાધિકારીઓએ આર્થિક લાભ મેળવ્યો છે. હાલ સમગ્ર મામલામાં પોલીસ પકડમાં રહેલા ચારેય આરોપીની રિમાન્ડ મેળવીને પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. આગામી દિવસોમાં સમગ્ર મામલામાં વધુ કેટલાક ખુલાસા થાય તેવી પણ શક્યતાઓ છે.