મહેસાણાના ખેરાલુમાં મનરેગા યોજનામાં મોટું કૌભાંડ, લોકપાલની તપાસમાં કામ થયા વગર જ પૈસા ચૂકવા દેવાયા

લોકપાલ રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરી. તપાસ દરમિયાન એવું પણ સામે આવ્યું કે પાંચ માટીકામના કામ થયા વિના જ લાખો રૂપિયા ચૂકવી દેવામાં આવ્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 21, 2025 at 8:28 PM IST

મહેસાણા : ખેરાલુ તાલુકામાં મનરેગા યોજના હેઠળ થયેલા કામોમાં કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનો પર્દાફાશ થયો છે. સમગ્ર મામલે સ્થાનિક અરજદારે RTI કરીને વિગતો બહાર લાવતા કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. જે મામલે હવે લોકપાલ તપાસ કરી રહ્યું છે.

મનરેગા એટલે કે મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર ગેરંટી યોજના. આ યોજનાનો મુખ્ય હેતુ ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ શ્રમિકોને રોજગારી આપી તેમને આર્થિક મદદ કરવાનો છે, પરંતુ મહેસાણાના ખેરાલુ તાલુકાના ચાચરિયા ગામમાં આ જ યોજના હેઠળ લાખો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે. અહીં મનરેગાના નામે રૂપિયા 23 લાખનું કૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું હોવાનો દાવો થયો છે.

આ કૌભાંડમાં સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, બોગસ જોબ કાર્ડ બનાવીને માટીકામ માત્ર કાગળ પર જ દર્શાવવામાં આવ્યું હતું. જે જગ્યાએ કામ થયું હોવાનું બતાવવામાં આવ્યું છે, ત્યાં માત્ર એક તખ્તી જ લગાવી દેવામાં આવી છે, પરંતુ વાસ્તવમાં ત્યાં કોઈ કામ થયું જ નથી. કેટલીક જગ્યાએ તો તખ્તી પણ ઝાડી-ઝાંખરામાં જ લગાવી દેવામાં આવી હતી.

આ સમગ્ર મામલાનો ખુલાસો ત્યારે થયો, જ્યારે લોકપાલ રૂબરૂ સ્થળ તપાસ કરી. તપાસ દરમિયાન એવું પણ સામે આવ્યું કે પાંચ માટીકામના કામ થયા વિના જ લાખો રૂપિયા ચૂકવી દેવામાં આવ્યા હતા. કૌભાંડ આચરનારાઓએ બોગસ જોબ કાર્ડ બનાવીને શ્રમિકોના બેંક એકાઉન્ટ ખોલાવી દીધા હતા, અને તેમના એટીએમ કાર્ડ અને પિન નંબર મેળવીને કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા જ પૈસા ઉપાડી લેવામાં આવ્યા હતા.

સરકારી ચોપડે કુલ 50 શ્રમિકોના નામ દર્શાવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ જ્યારે તપાસ માટે બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે માત્ર 6 શ્રમિકો જ જવાબ આપવા માટે આવ્યા હતા. લોકપાલ એ આ મામલે રાજ્ય કક્ષાએથી વિશેષ તપાસ સમિતિ બનાવીને કડક કાર્યવાહી કરવાની ભલામણ કરી છે. જો સમગ્ર ખેરાલુ તાલુકામાં થયેલા મનરેગાના તમામ કામોની તપાસ કરવામાં આવે તો પાંચથી સાત કરોડ રૂપિયાનું કૌભાંડ બહાર આવે તેવી પણ શક્યતા છે.

