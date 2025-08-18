ETV Bharat / state

સાવલી તાલુકાના ભાદરવા પાણીના પ્રશ્ને મુદ્દે બબાલ, ભાજપના જ બે જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ - VADODARA NEWS

ગામમાં પાણીના વિવાદને પગલે ભાજપાના જ બે જૂથો આમને સામને આવી જતાં વાતચીતમાંથી વિવાદ ઉગ્ર બન્યો

ભાજપના જ બે જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ
ભાજપના જ બે જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 18, 2025 at 6:11 PM IST

વડોદરા : સાવલી તાલુકાના ભાદરવા ગામે પાણીના પ્રશ્ને રાજકીય ગરમાવો વધ્યો છે. ગામમાં પાણીના વિવાદને પગલે ભાજપાના જ બે જૂથો આમને સામને આવી જતાં વાતચીતમાંથી વિવાદ ઉગ્ર બની ગયો હતો.

પંચાયત સભ્યોના પરિવારો વચ્ચે અથડામણ : મળતી માહિતી મુજબ, ગામના સરપંચ પરિવાર અને પંચાયત સભ્ય પરિવાર વચ્ચે પાણી વહેંચણી મુદ્દે વિવાદ ઉભો થયો. આ વિવાદ બાદ બંને જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર મારામારી સુધીની પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. સરપંચના પુત્ર પર કાર ચડાવવાનો પ્રયાસ કરવાનો પણ આક્ષેપ સામે આવ્યો છે.

ભાજપના જ બે જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ (Etv Bharat Gujarat)

પોલીસ ફરિયાદ અને તપાસ : આ સમગ્ર મામલે બંને પક્ષોની ભાદરવા પોલીસ મથકે ક્રોસ ફરિયાદો નોંધાઈ છે. પોલીસે ગુનો દાખલ કરી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે. તપાસની જવાબદારી PI એ.ઓ. ભરવાડે સંભાળી છે, અને ગામમાં શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે દેખરેખ વધારવામાં આવી છે.

પાણીના વિવાદે ધારણ કર્યો રાજકીય રંગ : સામાન્ય પાણીના પ્રશ્ન પરથી શરૂ થયેલો આ વિવાદ હવે રાજકીય રંગ ધારણ કરતો જોવા મળી રહ્યો છે. ગામમાં ભાજપના જ બે જૂથો આમને સામને આવતા સમગ્ર ભાદરવા પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ છે.

ભાજપના જ બે જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ
ભાજપના જ બે જૂથો વચ્ચે ઉગ્ર અથડામણ (Etv Bharat Gujarat)
ગામલોકો વચ્ચે ચર્ચા ચાલી રહી છે કે, સ્થાનિક સ્તરે સત્તા માટેની ખેંચતાણ હવે સામાન્ય લોકોના પ્રશ્નોને લઈ ખુલ્લા અથડામણ સુધી પહોંચી ગઈ છે.

