મહેસાણા : સતલાસણા તાલુકાના વજાપુર-સમરાપુરા ગામ નજીક એક હ્રદયદ્રાવક ઘટના બની છે. ગુરુવારે એક આઈવા ટ્રક ઊંડી ખીણમાં ખાબકી હતી. આ ઘટનાને 24 કલાકથી વધુ સમય વીતી ચૂક્યો હોવા છતાં, ટ્રક અને તેના ચાલકનો કોઈ પત્તો લાગ્યો નથી. ખીણનું પાણી ખૂબ ઊંડું હોવાથી બચાવ કામગીરીમાં ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે.
ક્વોરીની ઊંડાઈના પાણીમાં ટ્રક ડૂબી : સ્થાનિક સૂત્રો દ્વારા મળતી માહિતી મુજબ, આ વિસ્તારમાં મોટા પાયે ખનીજ ખોદકામ ચાલે છે. જેના કારણે અનેક જગ્યાએ ઊંડી ક્વોરી અને ખીણો બની ગઈ છે. ગઈકાલે મોડી સાંજે એક આઈવા ટ્રક આ જ પ્રકારની એક ઊંડી ખીણના કિનારેથી પસાર થઈ રહી હતી. અચાનક કોઈ અગમ્ય કારણોસર, ટ્રક ચાલકે કાબૂ ગુમાવ્યો અને આખી ટ્રક પહાડ પરથી નીચે ઊંડી ખીણમાં ખાબકી હતી. આ ખીણ ખનીજ ખોદકામથી બનેલી છે, અને તેમાં પુષ્કળ પાણી ભરાયેલું છે.
ઘટનાની જાણ થતાં જ તાત્કાલિક સ્થાનિક પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. છેલ્લા 24 કલાકથી ફાયર બ્રિગેડની ટીમો સતત બચાવ કામગીરી ચલાવી રહી હતી, પરંતુ ખીણની અતિશય ઊંડાઈ અને પાણીનો પ્રવાહ વધુ હોવાને કારણે તેમને સફળતા મળી રહી નહોતી. આખરે, સ્થાનિક ટીમો નિષ્ફળ જતાં, હવે રાષ્ટ્રીય આપત્તિ પ્રતિક્રિયા દળ (NDRF)ની ટીમને બોલાવવામાં આવી છે.
NDRFની બચાવકામગીરી : NDRFની ટીમે આજે બપોરે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને બચાવ કામગીરી શરૂ કરી છે. તેઓ અત્યાધુનિક સાધનોની મદદથી ટ્રક અને ચાલકની શોધખોળ કરી રહ્યા છે. પરંતુ, ખીણની અતિશય ઊંડાઈ અને પાણીના કારણે તેમની સામે પણ મોટો પડકાર છે. એવી આશંકા છે કે ટ્રક પાણીમાં સંપૂર્ણપણે ગરકાવ થઈ ગઈ છે, અને ચાલક પણ અંદર ફસાયેલો છે.
આ ઘટનાએ ફરી એકવાર ખનીજ ખોદકામની પ્રવૃત્તિઓ પર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. સ્થાનિક લોકોમાં આ મુદ્દે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. લોકોનું કહેવું છે કે, આવી ખીણોની આસપાસ સુરક્ષાના કોઈ પૂરતા પગલાં લેવામાં આવતા નથી. જેના કારણે આવા ગંભીર અકસ્માતો વારંવાર બને છે.
NDRFની ટીમની કામગીરી પર સૌની નજર છે, અને સૌ કોઈ આશા રાખી રહ્યા છે કે ટ્રક ચાલકને સલામત રીતે બહાર કાઢી શકાય.
