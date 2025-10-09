રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુની સોમનાથ અને સાસણ મુલાકાતને લીધે 10-11 ઑક્ટોબરે સાસણ સફારી બંધ
રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, 10 ઑક્ટોબરથી 11 ઑક્ટોબર, શનિવારના બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી સાસણ સફારી પાર્ક તમામ પ્રવાસીઓ માટે બંધ રહેશે.
Published : October 9, 2025 at 9:40 PM IST
જૂનાગઢ: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 10 ઑક્ટોબર, શુક્રવારથી બે દિવસ માટે સોમનાથ અને સાસણની મુલાકાતે આવી રહ્યાં છે. આ દરમિયાન, તેઓ 10 ઑક્ટોબરે સવારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન, પૂજા અને અભિષેક કરશે, અને બપોરે આશરે 2:00 વાગ્યે સાસણ ખાતે સિંહ દર્શન માટે જશે.
રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને, 10 ઑક્ટોબરથી 11 ઑક્ટોબર, શનિવારના બપોરે 12:00 વાગ્યા સુધી સાસણ સફારી પાર્ક તમામ પ્રવાસીઓ માટે બંધ રહેશે. 11 ઑક્ટોબરે બપોરે 12:00 વાગ્યા બાદ સફારી પાર્ક નિયમિત રીતે પ્રવાસીઓ માટે ફરીથી ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે.રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ તેમના પરિવાર સાથે સાસણમાં સિંહ દર્શન કર્યા બાદ રાત્રી રોકાણ પણ કરશે. તેઓ 11 ઑક્ટોબરે સવારે આશરે 11:00 વાગ્યે સાસણથી દ્વારકા જવા રવાના થશે. આ દરમિયાન, સાસણ સફારી પાર્કમાં તમામ પ્રવાસન ગતિવિધિઓ અને પ્રવાસીઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ રહેશે.
વન સંરક્ષક ડૉ. રામ રતન નાલાએ જણાવ્યું કે, રાષ્ટ્રપતિની સુરક્ષા એજન્સીઓ દ્વારા સિંહ સદન વિસ્તાર અને ઓફિસ પરિસરમાં સુરક્ષાને ધ્યાને લઈને બહારની વ્યક્તિઓના પ્રવેશ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે. સામાન્ય દિવસોમાં સાસણ સફારી પાર્ક સવારે 6:30 થી 9:30, બપોરે 12:30 થી 3:00 અને બપોરે 3:00 થી 6:00 વાગ્યા સુધી ખુલ્લું રહે છે, પરંતુ રાષ્ટ્રપતિની મુલાકાતને કારણે આ બે દિવસ દરમિયાન સફારી બંધ રહેશે. 11 ઑક્ટોબરે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારકા રવાના થયા બાદ સાસણ સફારી પાર્ક ફરીથી પ્રવાસીઓ માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવશે.
