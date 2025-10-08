ETV Bharat / state

સાસણ અને ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિઓનો ખાસ સંબંધ, જાણો રસપ્રદ અને રોચક વિગત

અગાઉ આર. વેંકટારામન, પ્રતિભા પાટીલ અને રામનાથ કોવિંદ પણ પરિવાર સાથે સાસણની મુલાકાતે આવ્યા હતા.

જૂનાગઢ : આગામી 10 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સોમનાથ અને સાસણની મુલાકાતે આવનાર છે. રાષ્ટ્રપતિ 9 ઓક્ટોબરે રાજકોટમાં અને 10 ઓક્ટોબરે સવારે સોમનાથમાં હશે, જ્યાં તેઓ મહાદેવના પૂજન અને જળાભિષેક કાર્યક્રમ પૂર્ણ કરીને સાસણ સિંહ દર્શન કરશે. જે બાદ સાસણ ખાતે જ રાત્રી રોકાણ કરશે. ત્યારે જાણો ભારતના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ સાથે જોડાયેલી સાસણની રસપ્રદ વિગતો...

સોમનાથ અને સાસણની મુલાકાતે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ 10 ઓક્ટોબરના રોજ સોમનાથ અને સાસણની મુલાકાતે છે. તે પહેલા 9 ઓક્ટોબરે રાષ્ટ્રપતિ રાજકોટ જશે. રાજકોટના નિર્ધારિત કાર્યક્રમ પૂર્ણ કર્યા બાદ રાષ્ટ્રપતિ મુર્મુ શુક્રવારે સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરવા પહોંચશે. તેમની સાથે તેમના પરિવારના સભ્યો પણ હાજર રહેશે. સોમનાથ મહાદેવના દર્શન કરીને મંદિર પરિસરમાં જળાભિષેક અને પૂજા પૂર્ણ કરીને રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સિંહ દર્શન માટે બપોરના બે કલાકની આસપાસ સાસણ આવશે.

સાસણની મુલાકાતે આવનાર દ્રૌપદી મુર્મુ ચોથા રાષ્ટ્રપ્રમુખ બનવા જઈ રહ્યા છે. આ પૂર્વે 7 એપ્રિલ, 1988 ના દિવસે રાષ્ટ્રપતિ આર. વેંકટારામન પરિવાર સાથે સાસણ આવ્યા અને બે દિવસ સાસણ ગીરમાં રોકાણ કર્યું હતું. પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિભા પાટીલ 3 ઓક્ટોબર, 2009ના રોજ પરિવાર સાથે સાસણની મુલાકાત કરીને સિંહ દર્શન કર્યા હતા. તો 31 ડિસેમ્બર, 2018 ના દિવસે પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદ પણ તેમના પરિવાર સાથે સાસણ ગીરની મુલાકાતે આવ્યા હતા. સાસણ ખાતે રાત્રી રોકાણ કરીને ગીરમાં સિંહ દર્શન પણ કર્યા હતા.

વડાપ્રધાન મોદીનો સાસણ પ્રવાસ

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદની મુલાકાતના સાત વર્ષ બાદ 10 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ હવે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ સાસણ આવી રહ્યા છે. દ્રૌપદી મુર્મુ સાસણ ગીરની મુલાકાતે આવનાર ચોથા રાષ્ટ્રપતિ અને ભારતના બીજા મહિલા રાષ્ટ્રપ્રમુખ બનવા જઈ રહ્યા છે. અગાઉ 3 માર્ચ, 2025 ના દિવસે નરેન્દ્ર મોદીએ પણ પ્રથમ વખત વડાપ્રધાન બન્યા બાદ સાસણ ગીરની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે સિંહ દર્શન સાથે વાઈલ્ડ લાઈફ બોર્ડની બેઠક પણ કરીને પ્રવાસન ગતિવિધિને ઉત્તેજના મળે તે માટે એક્શન પ્લાન પર ચર્ચા કરી હતી.

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિએ કર્યું હતું વૃક્ષારોપણ

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ આર. વેંકટારામને સાસણમાં કૈલાશપતિ વૃક્ષનું વાવેતર કર્યું હતું, જે ધાર્મિક દ્રષ્ટિએ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. કૈલાશપતિના પાનનો આકાર ગાયના મુખ જેવો હોવાથી તેને હિન્દુ ધર્મમાં પવિત્ર માનવામાં આવે છે. કૈલાશપતિ વૃક્ષના પાનને ભગવાન શિવ સાથે જોડવામાં આવે છે, જેથી તેનો ઉપયોગ પૂજા પાઠમાં થાય છે. કૈલાશપતિ વૃક્ષના પાન અને છાલમાં ઔષધીય ગુણો હોવાથી તેનો પરંપરાગત ઔષધમાં પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કૈલાશપતિ વૃક્ષ વાતાવરણને શુદ્ધ કરવામાં પણ ખૂબ મદદગાર હોય છે.

રામનાથ કોવિંદે કર્યું હતું અશોકા વૃક્ષનું રોપણ

પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ રામનાથ કોવિંદે સાસણમાં અશોકા વૃક્ષનું રોપણ કર્યું છે, જેને ઔષધીય મૂલ્યોની સાથે હિન્દુ ધર્મમાં મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. અશોકા વૃક્ષની છાલ ગર્ભાશયની સમસ્યાને દૂર કરવામાં મદદરૂપ થાય છે, સાથે સાથે તે માસિક ધર્મની અનિયમિતતાને પણ દૂર કરે છે. આ વૃક્ષની છાલ અને પાનનો ઉપયોગ ત્વચાની સમસ્યા સામે કરવામાં આવે છે. અશોકા વૃક્ષની છાલનો ઉપયોગ હાડકાને મજબૂત બનાવવામાં અને તૂટેલા હાડકાને સાંધવામાં ઔષધી તરીકે થાય છે. આ વૃક્ષના બીજ અને પાનનો ઉપયોગ શ્વસનની સમસ્યામાં રાહત મળે તે માટે થાય છે. આ વૃક્ષ હિંદુ ધર્મમાં પવિત્ર માનવામાં આવે છે, જેથી તેના વિવિધ ભાગનો ઉપયોગ પૂજા વિધિમાં કરવામાં આવે છે.

પ્રતિભા પાટીલે કરી હતી તુલસી અને કેળની પરંપરાગત પૂજા

3 ઓક્ટોબર 2009ના દિવસે સાસણ આવેલા પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રતિભા દેવીસિંહ પાટીલે સાસણમાં રોકાણ દરમિયાન તેમણે તુલસી અને કેળની પરંપરાગત પૂજા કરી હતી. આમ તેમણએ સાસણમાં પ્રકૃતિની સાથે પર્યાવરણને જોડીને ધાર્મિક વિધિ સંપન્ન કરી હતી.

તમામ રાષ્ટ્રપ્રમુખોએ માણી ગુજરાતી ભોજનની મોજ

સિંહ દર્શન માટે સાસણ આવેલા ત્રણેય રાષ્ટ્રપતિઓએ ગુજરાતી ભોજનની મન ભરીને જયાફત માણી હતી. જેમાં સૌથી પહેલા આવેલા આર વેંકટારામને સાસણના રિસેપ્શન વિસ્તારમાં ખુલ્લી જગ્યામાં પરિવાર સાથે ભોજન ગ્રહણ કર્યું હતું. જેમાં મોટાભાગના ગુજરાતી વ્યંજન પીરસવામાં આવ્યા હતા. આવી જ રીતે પ્રતિભા દેવીસિંહ પાટીલ અને રામનાથ કોવિંદના પરિવારજનોએ પણ સાસણમાં રોકાણ કરીને ગુજરાતી ભોજનની મોજ માણી હતી. સાથે સાથે જ અહીંનું પ્રખ્યાત ધમાલ નૃત્ય પણ માણ્યું હતું.

પ્રતિભા પાટલી ચૂરમાના લાડુથી થયા પ્રભાવિત

સાસણમાં આવેલા તમામ રાષ્ટ્રપતિ માટે સોરઠની ખાસ ઓળખ એવા ચૂરમાના લાડુ પિરસવામાં આવ્યા હતા. જેમાં પ્રતિભા દેવીસિંહ પાટીલના પરિવારે ચુરમાના લાડુ પ્રત્યે ખૂબ જ ઉત્સાહ દર્શાવ્યો હતો. જેટલો સમય તેઓ રોકાયા અને આ સમય દરમિયાન તેમના ભોજનમાં ચુરમાના લાડુ અવશ્ય સામેલ કરવામાં આવ્યા. લાડુનો ટેસ્ટ સમગ્ર પાટીલ પરિવારને દાઢે વળગ્યો, જેથી તેઓ પરત ફર્યા ત્યારે સાથે ચુરમાના લાડુ પણ દિલ્હી સુધી લઈ ગયા હતા.

