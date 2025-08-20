સાબરકાંઠા : ઈડર તાલુકાના રાવોલ ગામના સરપંચ અલ્પેશ ઠાકોરના હોદ્દા પરથી હટાવાતા સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સરપંચ બન્યા બાદ થોડા જ સમયમાં અલ્પેશ ઠાકોરે પોતાને તાંત્રિક તરીકે રજૂ કરીને લોકોથી છેતરપિંડી શરૂ કરી હતી. તાંત્રિક વિધિ દ્વારા સ્મશાનમાં પૈસા ડબલ થવાની લાલચ આપતા લોકોથી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા હતા.
લોકોને વિશ્વાસમાં લેવા જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરીને અંધશ્રદ્ધાનો ફાયદો ઉઠાવતો હતો. આ સમગ્ર પ્રકરણ સામે આવતા જાદર અને ખેડબ્રહ્મા પોલીસે છેતરપિંડીની ફરિયાદો નોંધીને અલ્પેશ ઠાકોરની ધરપકડ કરી હતી. આ બનાવ પછી લોકોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો.
તાંત્રિક સરપંચ ઝડપાયો : આ મામલે તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું હતું. જેલવાસ ભોગવી ચૂકેલા આ સરપંચ વિરુદ્ધ નૈતિક અધઃપતનનો ગુનો સાબિત થતા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (ડી.ડી.ઓ.)એ અલ્પેશ ઠાકોરને સરપંચ પદેથી સસ્પેન્ડ કરીને દૂર કરી દીધા છે. ખાસ વાત એ છે કે સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા બાદ પોણા બે મહિનામાં જ તેઓને હોદ્દો ગુમાવવો પડ્યો.
તાંત્રિક વિધિના બહાને છેતરપિંડી કરીને ગામજનોને ભ્રમમાં મૂકી પોતાના લાભ માટે કાર્ય કરનાર આ નકલી તાંત્રિકની હરકતોએ લોકશાહી પદની મર્યાદા પર પ્રશ્નચિહ્ન ઊભું કર્યું છે. આ બનાવ પછી જિલ્લાના તંત્ર સહિત સામાન્ય લોકોમાં પણ ચર્ચાનો માહોલ છે કે લોકશાહી પદ પર બેઠેલા પ્રતિનિધિઓએ જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરવું જોઈએ, નહિ તો આવી કડક કાર્યવાહી અનિવાર્ય બની રહેશે.
