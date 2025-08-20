ETV Bharat / state

જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરતો સરપંચ, લાખોની ઠગાઈ કરતા સસ્પેન્ડ થયો - IDAR NEWS

તાંત્રિક વિધિ દ્વારા સ્મશાનમાં પૈસા ડબલ થવાની લાલચ આપતા લોકોથી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા હતા.

જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરતો સરપંચ
જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરતો સરપંચ (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2025 at 7:25 PM IST

1 Min Read

સાબરકાંઠા : ઈડર તાલુકાના રાવોલ ગામના સરપંચ અલ્પેશ ઠાકોરના હોદ્દા પરથી હટાવાતા સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સરપંચ બન્યા બાદ થોડા જ સમયમાં અલ્પેશ ઠાકોરે પોતાને તાંત્રિક તરીકે રજૂ કરીને લોકોથી છેતરપિંડી શરૂ કરી હતી. તાંત્રિક વિધિ દ્વારા સ્મશાનમાં પૈસા ડબલ થવાની લાલચ આપતા લોકોથી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા હતા.

લોકોને વિશ્વાસમાં લેવા જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરીને અંધશ્રદ્ધાનો ફાયદો ઉઠાવતો હતો. આ સમગ્ર પ્રકરણ સામે આવતા જાદર અને ખેડબ્રહ્મા પોલીસે છેતરપિંડીની ફરિયાદો નોંધીને અલ્પેશ ઠાકોરની ધરપકડ કરી હતી. આ બનાવ પછી લોકોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો.

જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરતો સરપંચ (Etv Bharat Gujarat)

તાંત્રિક સરપંચ ઝડપાયો : આ મામલે તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું હતું. જેલવાસ ભોગવી ચૂકેલા આ સરપંચ વિરુદ્ધ નૈતિક અધઃપતનનો ગુનો સાબિત થતા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (ડી.ડી.ઓ.)એ અલ્પેશ ઠાકોરને સરપંચ પદેથી સસ્પેન્ડ કરીને દૂર કરી દીધા છે. ખાસ વાત એ છે કે સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા બાદ પોણા બે મહિનામાં જ તેઓને હોદ્દો ગુમાવવો પડ્યો.

તાંત્રિક વિધિના બહાને છેતરપિંડી કરીને ગામજનોને ભ્રમમાં મૂકી પોતાના લાભ માટે કાર્ય કરનાર આ નકલી તાંત્રિકની હરકતોએ લોકશાહી પદની મર્યાદા પર પ્રશ્નચિહ્ન ઊભું કર્યું છે. આ બનાવ પછી જિલ્લાના તંત્ર સહિત સામાન્ય લોકોમાં પણ ચર્ચાનો માહોલ છે કે લોકશાહી પદ પર બેઠેલા પ્રતિનિધિઓએ જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરવું જોઈએ, નહિ તો આવી કડક કાર્યવાહી અનિવાર્ય બની રહેશે.

આ પણ વાંચો :

  1. નવસારીમાં પેટનું દર્દ મટાડવા શખ્સ તાંત્રિક પાસે ગયો, બંને વચ્ચે ઝઘડો થતાં શખ્સે તાંત્રિકને પતાવી દીધો
  2. અમદાવાદ સિવિલમાં "ભુવા" કરી રહ્યા છે સારવાર! શું છે વાયરલ વીડિયોની હકીકત, જાણો અહેવાલમાં...

સાબરકાંઠા : ઈડર તાલુકાના રાવોલ ગામના સરપંચ અલ્પેશ ઠાકોરના હોદ્દા પરથી હટાવાતા સમગ્ર જિલ્લામાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સરપંચ બન્યા બાદ થોડા જ સમયમાં અલ્પેશ ઠાકોરે પોતાને તાંત્રિક તરીકે રજૂ કરીને લોકોથી છેતરપિંડી શરૂ કરી હતી. તાંત્રિક વિધિ દ્વારા સ્મશાનમાં પૈસા ડબલ થવાની લાલચ આપતા લોકોથી લાખો રૂપિયા પડાવ્યા હતા.

લોકોને વિશ્વાસમાં લેવા જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરીને અંધશ્રદ્ધાનો ફાયદો ઉઠાવતો હતો. આ સમગ્ર પ્રકરણ સામે આવતા જાદર અને ખેડબ્રહ્મા પોલીસે છેતરપિંડીની ફરિયાદો નોંધીને અલ્પેશ ઠાકોરની ધરપકડ કરી હતી. આ બનાવ પછી લોકોમાં ભારે આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો હતો.

જાદુઈ જોલીમાંથી પૈસાનો વરસાદ કરતો સરપંચ (Etv Bharat Gujarat)

તાંત્રિક સરપંચ ઝડપાયો : આ મામલે તંત્ર પણ હરકતમાં આવ્યું હતું. જેલવાસ ભોગવી ચૂકેલા આ સરપંચ વિરુદ્ધ નૈતિક અધઃપતનનો ગુનો સાબિત થતા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી (ડી.ડી.ઓ.)એ અલ્પેશ ઠાકોરને સરપંચ પદેથી સસ્પેન્ડ કરીને દૂર કરી દીધા છે. ખાસ વાત એ છે કે સરપંચ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા બાદ પોણા બે મહિનામાં જ તેઓને હોદ્દો ગુમાવવો પડ્યો.

તાંત્રિક વિધિના બહાને છેતરપિંડી કરીને ગામજનોને ભ્રમમાં મૂકી પોતાના લાભ માટે કાર્ય કરનાર આ નકલી તાંત્રિકની હરકતોએ લોકશાહી પદની મર્યાદા પર પ્રશ્નચિહ્ન ઊભું કર્યું છે. આ બનાવ પછી જિલ્લાના તંત્ર સહિત સામાન્ય લોકોમાં પણ ચર્ચાનો માહોલ છે કે લોકશાહી પદ પર બેઠેલા પ્રતિનિધિઓએ જવાબદારીપૂર્વક કાર્ય કરવું જોઈએ, નહિ તો આવી કડક કાર્યવાહી અનિવાર્ય બની રહેશે.

આ પણ વાંચો :

  1. નવસારીમાં પેટનું દર્દ મટાડવા શખ્સ તાંત્રિક પાસે ગયો, બંને વચ્ચે ઝઘડો થતાં શખ્સે તાંત્રિકને પતાવી દીધો
  2. અમદાવાદ સિવિલમાં "ભુવા" કરી રહ્યા છે સારવાર! શું છે વાયરલ વીડિયોની હકીકત, જાણો અહેવાલમાં...

For All Latest Updates

TAGGED:

IDARSABARKANTHA SARPANCHSUPERSTITIONRAWAL SARPANCHIDAR NEWS

Quick Links / Policies

ફીચર્ડ

વરૂની વધી વસ્તી: જુનાગઢ સક્કરબાગમાં છેલ્લાં 5 વર્ષમાં 183 વરુનો જન્મ, જાણો વરુ વિશેની કેટલીક રસપ્રદ માહિતી

વડનગરમાં બિરાજમાન "હાટકેશ્વર મહાદેવ": સ્કંદપુરાણમાં પણ ઉલ્લેખ, જાણો 2000 વર્ષનો ઇતિહાસ...

સ્માર્ટ સિટી અમદાવાદમાં લાગણીઓનું "વેઈટિંગ": વૃદ્ધાશ્રમોમાં વધતી ભીડ, વડીલો બેસહારા

ઇડરમાંથી પસાર થતા નેશનલ હાઈવે માટે 371 એકરથી વધુ જમીન સંપાદનના વળતર મુદ્દે ખેડૂતોનો વિરોધ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.