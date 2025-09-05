ETV Bharat / state

સરદાર સરોવર ડેમ છલકાતા સીઝનમાં પ્રથમવાર 23 દરવાજા ખોલાયા, નવસારીમાં પણ ભારે વરસાદથી જીવન અસ્તવ્યસ્ત - SARDAR SAROVAR DAM OVERFLOW

ડેમના સીઝનમાં પ્રથમવાર 23 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા અને આરબીપીએચ, કેનાલ મારફતે 4 લાખ 46 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

સરદાર સરોવર ડેમના 23 ગેટ ખોલાયા
સરદાર સરોવર ડેમના 23 ગેટ ખોલાયા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 5, 2025 at 5:28 PM IST

3 Min Read

નર્મદા: નર્મદા ડેમની સપાટી 136 મીટર સુધી પહોંચી છે. ઉપરવાસમાંથી 5 લાખ 30 હજાર ક્યુસેક પાણીની આવક થઈ રહી છે. ડેમના સીઝનમાં પ્રથમવાર 23 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા અને આરબીપીએચ, કેનાલ મારફતે 4 લાખ 46 હજાર ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. મધ્યપ્રદેશના 3 ડેમોમાંથી 5.30 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવ્યું હતું. સરદાર સરોવર ડેમમાં રૂલ લેવલ જાળવવા માટે રાત્રે તબક્કાવાર પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે.

હાલ ડેમમાં 5.30 લાખ ક્યુસેક પાણીની આવક છે. આરબીપીએચ, ડેટ અને કેનાલ મારફતે 4.30 લાખ ક્યુસેક પાણી છોડવામાં આવી રહ્યું છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં જળસપાટીમાં 44 સેમીનો વધારો નોંધાયો છે. ધીરે ધીરે સપાટીમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. વડોદરા, ભરૂચ અને નર્મદા જિલ્લાના 27 ગામોને એલર્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જોકે પ્રથમવાર નર્મદા ડેમના 23 દરવાજા 2019માં ખુલ્યા હતા. ત્યારે બાદ 2020 માં 23 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા. 2022 માં 23 દરવાજા અને જ્યારે 2023 માં 23 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા ત્યારે પુર આવ્યું હતું અને હાલ 2025 માં આજે 23 દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા ત્યારે હાલ પણ ઉપરવાસમાંથી સતત જો પાણીની આવક રહશે તો ફરી 2025માં પુરની સ્થિતિ સર્જાઈ શકે છે.

નવસારી જિલ્લામાં ભારે વરસાદ: જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત

નવસારી જિલ્લામાં સતત વરસાદી માહોલ છવાયો છે. શહેર સહિત તમામ તાલુકાઓમાં આજે વહેલી સવારથી વરસાદ ધોધમાર જામી રહ્યો છે. ખાસ કરીને ગણદેવી, ચીખલી, વાંસદા અને ખેરગામ પંથકમાં ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. શહેરના જુનાથાણા, સ્ટેશન રોડ, ડેપો, મંકોડિયા અને ધાનેરા પોઇન્ટ જેવા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની સ્થિતિ ઉભી થઈ છે. પવન સાથે વરસાદ વરસતાં વાહન ચાલકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. અનેક સ્થળોએ વિઝિબિલિટી ઓછી થવાના કારણે વાહનચાલકોને હેડલાઈટ ચાલુ રાખી ધીમી ગતિએ વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી છે.

નવસારીમાં ભારે વરસાદ (ETV Bharat Gujarat)

નવસારી શહેરના અનેક રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળતાં વાહન વ્યવહાર ખોરવાયો છે. રાજ્યના હવામાન વિભાગે નવસારી સહિત દક્ષિણ ગુજરાતના વિસ્તારો માટે ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. જિલ્લાની પૂર્ણા નદીની સપાટીમાં પણ નોંધપાત્ર વધારો થયો છે અને હાલ નદીની સપાટી 13 ફૂટે પહોંચી છે. વરસાદને પગલે જિલ્લામાં વિવિધ વિસ્તારોમાં અનેક રસ્તાઓ બંધ થયા છે. જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના કુલ સાત રસ્તાઓ ઓવરટોપિંગના કારણે બંધ છે. જેમાંથી નવસારી તાલુકાના 3, ખેરગામના 1, ચીખલીના 2 અને વાંસદાના 1 માર્ગોનો સમાવેશ થાય છે. ગુરુકુળ સુપા અને કુરેલ ગામને જોડતો લો લાઈન બ્રિજ ફરી પાણીમાં ગરકાવ થતાં સ્થાનિક લોકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. વહીવટી તંત્રએ લોકો માટે વૈકલ્પિક રસ્તા ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી છે.

આણંદમાં 26 ગામોમાં એલર્ટ
આણંદ ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદને કારણે પાનમ અને કડાણા ડેમમાંથી મહી નદીમાં છોડવામાં આવી રહેલા પાણીને કારણે આણંદ જિલ્લાના નદી કાંઠાના 26 ગામોને સાવચેત કરવા માટે જિલ્લા કલેકટર પ્રવીણ ચૌધરીએ જિલ્લાના અધિકારીઓને ખાસ સુચના આપી છે. મહી નદીમાં વધી રહેલા પાણીના પ્રવાહને ધ્યાને લઈ કાંઠા વિસ્તારના જે ગામો ખાતે પાણીનો પ્રવાહ વધવાથી લોકોને સાવધ કરવા જરૂરી હતા તેવા 26 ગામો ખાતે મામલતદાર, તાલુકા વિકાસ અધિકારી, તલાટી અને સરપંચની ટીમ દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે ગામમાં સાયરન વગાડીને ગ્રામજનોને ભેગા કરીને તેમને નદી કાંઠે ન જવા માટે તાકીદ કરવામાં આવી છે.

વણાકબોરી ડેમમાં પાણીની આવક
વણાકબોરી ડેમમાં પાણીની આવક (ETV Bharat Gujarat)

નદીકાંઠાના ગામો ખાતે ઉપરવાસમાંથી છોડવામાં આવેલા પાણીને કારણે તકલીફ પડતી હોય જે ધ્યાને લઈ ગ્રામજનોને કોઈ પણ પ્રકારની હાલાકીનો સામનો ના કરવો પડે તે માટે જિલ્લા કલેકટરની સુચના મુજબ આવા ગામોના પશુપાલકો તેમના પશુઓને નદી કિનારે ન લઈ જાય તે માટે પણ જરૂરી સુચના આપવામાં આવી છે અને ગ્રામજનોને સાવધ રહેવા માટે જણાવાયું છે.

આ ઉપરાંત નદી કાંઠાના ગામોને ઉપરવાસના ભારે વરસાદને કારણે નદીનું સ્તર વધવાથી નીચાણવાળા ગામોમાં પાણી આવવાના કારણે ગ્રામજનોને કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ન પડે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાનું જિલ્લા વહીવટી તંત્ર અને જિલ્લા ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ દ્વારા જણાવ્યું છે.

