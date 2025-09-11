ETV Bharat / state

બારડોલીથી સોમનાથ સુધી 'સરદાર સન્માન યાત્રા' નો પ્રારંભ, 12 દિવસમાં 1800 કિમી અંતર કાપશે

બારડોલીથી 'સરદાર સન્માન યાત્રા' નો પ્રારંભ થયો, જે 12 દિવસમાં 1800 કિમી અંતર કાપી સોમનાથમાં સંપન્ન થશે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 11, 2025 at 12:07 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 12:13 PM IST

સુરત : સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 150મી જન્મજયંતિની પૂર્વ તૈયારી રૂપે તેમની કર્મભૂમિ બારડોલીથી ધર્મસ્થળ સોમનાથ સુધી 'સરદાર સન્માન યાત્રા-2025'નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આજે 11 સપ્ટેમ્બરના રોજ બારડોલીના સ્વરાજ આશ્રમ ખાતેથી આ યાત્રાનો શુભારંભ થયો છે. આગામી 12 દિવસમાં આ યાત્રા કુલ 1800 કિલોમીટરનું અંતર કાપીને 15 જિલ્લા અને 355 ગામોને આવરી લેશે.

આ યાત્રાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ સરદાર સાહેબના સિદ્ધાંતો, દેશભક્તિ અને રાષ્ટ્રની એકતા માટેના તેમના યોગદાનને યુવા પેઢી સુધી પહોંચાડવાનો છે. યાત્રાના સંયોજક ગોપાલભાઈ વસ્તરપરાએ જણાવ્યું કે, “આ યાત્રા 'કર્મથી ધર્મની યાત્રા' ના સ્વરૂપમાં આયોજિત થઈ છે. તેનો હેતુ સમાજના દરેક વર્ગ, જ્ઞાતિ અને ધર્મને એકજૂથ કરીને રાષ્ટ્રીય એકતાને મજબૂત બનાવવાનો છે. સરદાર સાહેબ કોઈ એક પ્રદેશ કે જ્ઞાતિ પૂરતા સીમિત નહોતા, પરંતુ તેઓ સમગ્ર ભારતના નેતા હતા, જેમણે 562 રજવાડાઓને એક કરીને અખંડ ભારતનું નિર્માણ કર્યું હતું.”

12 દિવસમાં 1800 કિલોમીટરની યાત્રા

ગોપાલભાઈએ વધુમાં જણાવ્યું કે, આ યાત્રા 12 દિવસમાં 62 તાલુકા અને 40 નદીઓ પરથી પસાર થશે. આ યાત્રાનો અંત 22 સપ્ટેમ્બરના રોજ પવિત્ર સોમનાથ ધામ ખાતે થશે. આ યાત્રાના પ્રારંભ પ્રસંગે સ્વરાજ આશ્રમના પ્રમુખ ભીખાભાઈ, સરદારને નજીકથી જોનાર નિરંજનબેન કલારથી ઉપરાંત અમેરિકા, લંડન, રાજસ્થાન, હરિયાણા અને મધ્યપ્રદેશથી પણ અનેક આગેવાનો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

પાટીદાર સમાજના આગેવાન અલ્પેશ કથીરિયાએ આ યાત્રાને દેશભક્તિ અને એકતાના સંદેશને ફેલાવવાનું એક ઉત્તમ માધ્યમ ગણાવ્યું હતું. આ યાત્રા દ્વારા સરદાર પટેલના જીવન અને કર્તૃત્વને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરવાનો અનોખો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે.

Last Updated : September 11, 2025 at 12:13 PM IST

