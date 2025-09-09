સંતોષ ટેક્સટાઈલ મિલ દુર્ઘટના, 8 દિવસ બાદ પોલીસે ડ્રમ ઓપરેટર અને મિલના સુપરવાઇઝર સામે કેસ દાખલ કર્યો
સંતોષ ટેક્સટાઈલ મિલ દુર્ઘટનાના 8 દિવસ બાદ પોલીસે ડ્રમ ઓપરેટર અને મિલના સુપરવાઇઝર સામે કેસ દાખલ કર્યો, આ દુર્ઘટનામાં 7 લોકોના મોત થયાં છે.
Published : September 9, 2025 at 7:58 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના પલસાણા તાલુકાના જોળવા ગામમાં આવેલી સંતોષ ટેક્સટાઇલ મિલમાં ગત 1 સપ્ટેમ્બરના રોજ એક મોટી દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી, જેમાં કેમિકલ ભરેલું ડ્રમ ફાટતાં ભીષણ આગ લાગી હતી. આ ઘટનામાં શરૂઆતમાં બે કામદારોના મોત થયા હતા, જ્યારે અન્ય અનેક લોકો ઘાયલ થયા હતા. આ ઘટનામાં મૃત્યુઆંક 7 પર પહોંચ્યો છે અને ઘટનાના 8 દિવસ બાદ પોલીસે આ મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
દુર્ઘટના અને બચાવ કામગીરી
1 સપ્ટેમ્બરના રોજ કામદારો નિયમિત કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે અચાનક કેમિકલ ડ્રમમાં જોરદાર બ્લાસ્ટ થયો, જેના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ. બ્લાસ્ટ એટલો શક્તિશાળી હતો કે ઘણા કામદારો તેની ઝપેટમાં આવી ગયા. આ ઘટનાની જાણ થતાં જ સુરત જિલ્લા પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. યુદ્ધના ધોરણે બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી, જેમાં ફાયર બ્રિગેડે આગને કાબૂમાં લીધી અને પોલીસે ફસાયેલા કામદારોને બહાર કાઢવાની કામગીરી કરી.
મૃત્યુ અને ઇજાઓ
દુર્ઘટનામાં ગંભીર રીતે દાઝી ગયેલા કામદારોને તાત્કાલિક અલગ અલગ હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, સારવાર દરમિયાન અત્યાર સુધીમાં 7 કામદારોએ જીવ ગુમાવ્યા છે. મૃત્યુ પામનાર કામદારોમાં દેવેન્દ્ર બહાદુર શિવ કુમાર (ઉંમર ૪૬), રોશન કુમાર નયની શાહ (ઉંમર ૩૦), પ્રિયંકાબેન શાહુ (ઉંમર ૩૦), જોગેન્દ્ર મુનીલાલ પ્રજાપતિ (ઉંમર ૩૫), પ્રીતિ સિંઘ નાગેન્દ્રસિંહ રાજપુત (ઉંમર ૨૮), સુષ્માબેન ગણેશભાઈ મિશ્રા (ઉંમર ૩૫), અને મુન્ના કુમાર બિન્દનાથા દાસ (ઉંમર ૨૫) નો સમાવેશ થાય છે. હજુ પણ ત્રણથી ચાર કામદારોની હાલત ગંભીર છે અને મૃત્યુઆંક વધી શકે તેવી શક્યતા છે.
અત્યાર સુધીમાં 7 લોકોનાં મોત
- દેવેન્દ્ર બહાદુર શિવ કુમાર (ઉંમર 46)
- રોશન કુમાર નયની શાહ (ઉંમર 30)
- પ્રિયંકાબેન શાહુ (ઉંમર 30)
- જોગેન્દ્ર મુનીલાલ પ્રજાપતિ (ઉંમર 35)
- પ્રીતિ સિંઘ નાગેન્દ્રસિંહ રાજપુત (ઉંમર 28)
- સુષ્માબેન ગણેશભાઈ મિશ્રા (ઉંમર 35)
- મુન્ના કુમાર બિન્દનાથા દાસ (ઉંમર 25)
પોલીસ કાર્યવાહી
દુર્ઘટનાના 8 દિવસ બાદ પલસાણા પોલીસે આ મામલે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે ડ્રમ ઓપરેટર અનમોલ શુખ નંદી શાહ અને ડાઇંગ મિલના સુપરવાઇઝર અલ્પેશ પટેલ વિરુદ્ધ બેજવાબદારી અને ગંભીર બેદરકારી દાખવવા બદલ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસે ભારતીય ન્યાય સંહિતા 2023ની કલમ 106(A), 125(A), અને 125(B) મુજબ કાર્યવાહી કરી છે. આ ઘટનાએ ઔદ્યોગિક સલામતીના મુદ્દાઓ પર ફરીથી ચિંતા ઉભી કરી છે.