સંત સુરદાસ યોજના: દિવ્યાંગજનોને દર મહિને મળશે 1000 રૂપિયાની આર્થિક સહાય
સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 60% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિઓને માસિક ₹1000/- ની સહાય સીધા તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
Published : September 22, 2025 at 3:14 PM IST
અમદાવાદ: તીવ્ર દિવ્યાંગતા ધરાવતી વ્યક્તિઓનો સર્વાંગી વિકાસ થાય તેમજ તેઓને નાણાંકીય સહાય પુરી પાડી તેમનું સામાજિક પુનઃ સ્થાપન થાય તે હેતુથી સંત સુરદાસ યોજના અમલમાં મુકવામાં આવી છે. સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 60% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિઓને માસિક ₹1000/- ની સહાય સીધા તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.
લાભ મેળવવાની પાત્રતા?
60 ટકા કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિ.
લાભ શું મળે ?
આ યોજના હેઠળ લાભાર્થીને માસિક રૂ. 1000/- સહાય મળવા પાત્ર છે.
અરજદારને સહાય પોસ્ટ / બેંક ખાતા ડી.બી .ટી. મારફત ચૂકવવામાં આવે છે.
આ યોજનાના અરજી પત્રક:
આ યોજના હેઠળ esamajkalyan.gujarat.gov.inપોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી સ્વીકારવામાં આવે છે તેમજ આ યોજનનો લાભ ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપરથી ડીજીટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો મારફતે માત્ર એક જ દિવસમાં અપાય તેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે.
ઓનલાઇન અરજીઓની ચકાસણી કરી મંજુર કરવાની સત્તા સંબંધિત જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની છે.
સંત સુરદાસ યોજના: દિવ્યાંગજનો માટે આર્થિક સહાય— Social Justice & Empowerment Department, GoG (@SJEDGujarat) September 22, 2025
સંત સુરદાસ યોજના હેઠળ 60% કે તેથી વધુ દિવ્યાંગતા ધરાવતા વ્યક્તિઓને માસિક ₹1000/- ની સહાય સીધા તેમના બેંક ખાતામાં જમા કરવામાં આવે છે.@Bhupendrapbjp @CMOGuj @InfoGujarat@BhanubenMLA @BhikhusinhjiBjp @MSJEGOI@social_defence… pic.twitter.com/3FIunM63jA
દિવ્યાંગ વ્યક્તિને એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરીનો લાભ આપવાની યોજના:
એસ.ટી. બસમાં મફત મુસાફરીનો લાભ મેળવવાની પાત્રતા:
40 ટકા કે તેથી વધુ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને આ યોજનાનો લાભ મળવાપાત્ર છે.
આ યોજના હેઠળ મળવાપાત્ર લાભ:
આ યોજના હેઠળ દિવ્યાંગ વ્યક્તિને ગુજરાત રાજ્ય માર્ગ વાહન વ્યવહાર નિગમની તમામ પ્રકારની બસોમાં રાજ્યની અંદર તેમજ ગુજરાત રાજ્ય બહાર મુસાફરીના કિસ્સામાં બસ રૂટના રાજ્ય બહાર આવેલા અંતિમ સ્ટેશન સુધી મફત મુસાફરીનો લાભ મળવાપાત્ર છે.
આ યોજનામાં અરજી પત્રક:
આ યોજના હેઠળ esamajkalyan.gujarat.gov.in પોર્ટલ પર ઓનલાઇન અરજી સ્વીકારવામાં આવે છે તેમજ આ યોજનનો લાભ ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપરથી ડીજીટલ સેવા સેતુ અંતર્ગત ઇ-ગ્રામ કેન્દ્રો મારફતે માત્ર એક જ દિવસમાં અપાય તેવી સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવે છે. ઓનલાઇન આવેલ અરજીઓની ચકાસણી કરી મંજૂર કરવાની સત્તા સંબંધિત જિલ્લા સમાજ સુરક્ષા અધિકારીની છે.
આ પણ વાંચો: