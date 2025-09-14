જૂનાગઢમાં સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાળ, વાટાઘાટામાં નિષ્ફળ ગયેલા કોર્પોરેશને માગ્યું રાજ્ય સરકારનું માર્ગદર્શન
જુનાગઢમાં સફાઈ કર્મચારીઓ અચાનક હડતાળ પર ઉતરી જતા શહેરમાં ઠેર ઠેર ગંદકીના ગંજ ખડકાયા છે, મનપાનું તંત્ર સફાઈકર્મીઓને મનાવવામાં લાગ્યું છે.
Published : September 14, 2025 at 9:27 AM IST
જુનાગઢ: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરતા સફાઈ કર્મચારીઓ અચાનક હડતાળ પર ઉતરી જતા જુનાગઢ શહેરમાં ઠેર ઠેર ગંદકીના ગંજ જોવા મળી રહ્યાં છે. સફાઈ કર્મચારીઓની માંગણી નીતિ વિષયક બાબત હોવાને કારણે જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સમગ્ર મામલામાં રાજ્ય સરકારનુ માર્ગદર્શન મેળવવા માટે પ્રયાસ શરૂ થયા છે.
છેલ્લાં બે દિવસથી સફાઈ કર્મચારી યુનિયનના નેતા અને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારી અને પદાધિકારીઓ વચ્ચે બેઠક ચાલી રહી છે, પરંતુ હજુ સુધી કોઈ પણ પ્રકારનો નિવેડો નહીં આવતા સફાઈ કર્મચારીઓ તેની માંગ પૂરી કરવા માટે હઠે ભરાયા છે. તો બીજી તરફ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ સમગ્ર મામલામાં સરકારના માર્ગદર્શન બાદ કોઈ અંતિમ નિર્ણય થઈ શકે તે વાતને લઈને સફાઈ કામદારોને સમજાવી રહ્યુ છે.
જુનાગઢ કોર્પોરેશનમાં સફાઈ કર્મચારીઓની હડતાળ
પાછલા બે દિવસથી જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કાયમી સફાઈ કર્મચારીઓ દ્વારા હડતાલ પર ઉતરી જતા જુનાગઢ શહેરમાં કચરાના ગંજ ખડકાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. છેલ્લાં કેટલાક વર્ષોથી દર વર્ષે નવરાત્રિ અને દિવાળીના સમય દરમિયાન જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સફાઈ કર્મચારીઓ દ્વારા હડતાળનું હથિયાર ઉગામીને તેમની પડતર માંગણીઓ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને સરકાર પૂરી કરે તે માટે આંદોલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
આ જ પ્રકારે આંદોલન દિવાળીના સમય દરમિયાન શરૂ થયું છે, સફાઈ કર્મચારીઓના યુનિયન અને જૂનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના પદાધિકારી અને કમિશનર સહિતના તમામ અધિકારીઓ સાથે સફાઈ કર્મચારીઓની બે દિવસથી વાટાઘાટો ચાલી રહી છે, પરંતુ સફાઈ કર્મચારી યુનિયન દ્વારા તેમની ચાર પડતર માંગોને તાકીદે પૂર્ણ કરવામાં આવે ત્યાર બાદ કર્મચારીઓ કામ પર લાગશે, તેવા હઠાગ્રહ પર ઉતરી ગયા છે. તો બીજી તરફ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ પણ સમગ્ર મામલો રાજ્ય સરકારની નીતિ વિષયક બાબત હોવાને કારણે સરકારનું માર્ગદર્શન અને અંતિમ આદેશ આવ્યા બાદ સફાઈ કર્મચારીની માંગો પર કોઈ અંતિમ નિર્ણય લઈ શકે છે, તેવી સમજણ મિટિંગમાં સફાઈ કર્મચારીઓને આપવામાં આવી રહી છે, પરંતુ મામલો હજી સુધી ઉકેલાયો નથી.
શું છે સફાઈ કર્મચારીઓની માંગ
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કામ કરી રહેલા સફાઈ કર્મચારીઓ પોતાની વર્ષો જૂની પડતર માંગને લઈને આંદોલન પર ઉતરી ગયા છે, તેમની પહેલી માંગ એ છે કે કોઈ પણ સફાઈ કર્મચારીને જ્યારે માંગે ત્યારે સ્વૈચ્છિક નિવૃત્તિ આપીને નિવૃત્ત થયેલા સફાઈ કર્મચારીના પરિવાર માંથી કોઈ એકને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં કાયમી સફાઈ કર્મચારી તરીકે નોકરી આપવામાં આવે. આ પ્રકારની માંગ વર્ષ 2011માં પણ સફાઈ કર્મચારીઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી જે તે સમયની રાજ્ય સરકારે સમગ્ર મામલો નીતિ વિષયક બાબતોને તર્ક સંગત ન હોવાને કારણે આ પ્રકારનો નિર્ણય કોર્પોરેશનમાં ન થઈ શકે તેવો સ્પષ્ટ અભિપ્રાય આપ્યો હતો. આજે પણ ગુજરાતના કોઈપણ કોર્પોરેશનમાં આ પ્રકારની વ્યવસ્થા અમલમાં નથી. બીજી તરફ જે 41 રોજમદાર કર્મચારીઓ છે કે, જેમને કાયમી કરવા માટે સફાઈ કર્મચારીઓના યુનિયન માંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ આ મામલો પણ રાજ્યની વડી અદાલતમાં વિચારાધીન હોય તેના પર પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કે સરકાર દ્વારા કોઈ નિર્ણય થઈ શકે તેમ નથી. વધુમાં વિવિધ સખી મંડળ અંતર્ગત જે કર્મચારીઓ રોજમદારીથી કામે રાખવામાં આવ્યા છે, આવા તમામ કર્મચારીઓને કાયમી સરકારી કર્મચારી તરીકે નિમણૂક આપવામાં આવે આવી માંગો સફાઈ કર્મચારી યુનિયન તરફથી કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સમગ્ર મામલો નીતિ વિષયક હોવાને કારણે તેમાં રાજ્યની સરકારનુ માર્ગદર્શન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા માગવામાં આવ્યું છે.
સફાઈ કર્મચારીઓને મળતી સવલતો
જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કમિશનર તેજસ પરમારે સફાઈ કર્મચારીઓની માંગને લઈને માધ્યમો સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ કર્મચારી યુનિયનની માંગને ધ્યાને રાખીને સફાઈ કર્મચારીઓની દિવસમાં ચાર વખત પુરવામાં આવતી હાજરીમાં એક વખતનો ઘટાડો કરી દેવામાં આવ્યો છે. વધુમાં પ્રત્યેક મહિને જુનાગઢ કોર્પોરેશનના 15 વોર્ડમાં એક સફાઈ કર્મચારીને સૌથી સારું કામ કરવા બદલ દર મહિને 10,000 રૂપિયાનું પ્રોત્સાહક ઇનામ આપવાની સાથે તેમના મેડિકલ ચેકઅપ અને અન્ય સુવિધાઓ જુનાગઢ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા આપવામાં આવી રહી છે, પરંતુ સફાઈ કર્મચારી અને તેના યુનિયન દ્વારા જે ચાર માંગ કરવામાં આવી છે તે રાજ્ય સરકારની નીતિ વિષયક બાબત હોવાને કારણે તેમજ આ માંગ વર્ષો જૂની છે અને ગુજરાતના કોઈ પણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં હાલ અમલમાં નથી, જેથી તેમની માંગો પર તુરંત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કક્ષાએથી નિર્ણય થવો ખૂબ મુશ્કેલ છે.
સમગ્ર મામલા સરકારની જોગવાઈ અનુસાર અને તેમનું માર્ગદર્શન મળે તે મુજબ કર્મચારીઓની માંગણીને સંતોષવામાં આવશે આવું આશ્વાસન મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન તરફથી સફાઈ કર્મચારીઓ અને તેમના યુનિયનોને આપવામાં આવ્યું છે, તેમ છતાં તેઓ આજે પણ સફાઈ પર આવ્યા નથી જેથી કમિશનર દ્વારા પણ તમામ સફાઈ કર્મચારીઓને કામ પરત ફરવાની વિનંતી પણ કરવામાં આવી રહી છે.