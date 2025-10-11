ETV Bharat / state

અનુમાન છે કે એક પ્રેમીએ તેની પ્રેમિકા અને તેની પુત્રીની હત્યા કર્યા બાદ પોતે આત્મહત્યા કરી લીધી.

સાણંદમાં ચકચાર: પ્રેમીએ પ્રેમિકા અને તેની પુત્રીની હત્યા કરી, પોતે કરી આત્મહત્યા (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 11, 2025 at 3:49 PM IST

સાણંદ: અમદાવાદ નજીક સાણંદ તાલુકાના ચાંગોદર પાસે આવેલા લોદરિયાળ ગામ નજીક 'ખોડલ હોટલ' પાસે બનેલી એક દુ:ખદ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી દીધી છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં આ ઘટના સામૂહિક આત્મહત્યા નહીં, પરંતુ હત્યા અને આત્મહત્યાનો કિસ્સો હોવાનું સામે આવ્યું છે. અનુમાન છે કે એક પ્રેમીએ તેની પ્રેમિકા અને તેની પુત્રીની હત્યા કર્યા બાદ પોતે આત્મહત્યા કરી લીધી.

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, એક જ ઘરમાં ત્રણ વ્યક્તિઓના મૃતદેહ મળી આવતાં આસપાસના વિસ્તારમાં હડકંપ મચી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં સ્થાનિક પોલીસ, ડીવાયએસપી સહિત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓનો કાફલો તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયો હતો.

હત્યા બાદ આત્મહત્યાનું અનુમાન:

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મૃતક રણછોડે તેની પ્રેમિકા ગીતા અને તેની પુત્રીની હત્યા કરી હતી અને ત્યારબાદ પોતે આત્મહત્યા કરી લીધી. મૃતકોના ગળાના ભાગે છરી કે પેપર કટર જેવા હથિયારના ઘા જોવા મળ્યા છે, જેના આધારે હત્યાનું અનુમાન લગાવવામાં આવી રહ્યું છે.

10 પાનાની સુસાઇડ નોટ:

ઘટનાસ્થળેથી પોલીસને 10 પાનાની એક લાંબી સુસાઇડ નોટ મળી છે, જે આ ઘટના પાછળનું રહસ્ય ખોલવામાં મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, મૃતક ગીતાબેન વાણિયા અને તેમના પતિ દિનેશ અલગ રહેતા હતા. ગીતાબેન અમદાવાદના ગોમતીપુર વિસ્તારમાં રહેતા હતા, જ્યારે દિનેશ અમરાઈવાડીમાં રહે છે. રણછોડ લોદરિયાળ ગામે ભાડાના રૂમમાં રહેતો હતો, જ્યાં આ ઘટના બની.

તપાસ ચાલુ:

આ ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને એસપી, એફએસએલ (ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી) અને મામલતદાર સહિતની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે. રણછોડ અને ગીતાબેનના પરિવારજનોને પણ ઘટનાસ્થળે બોલાવવામાં આવ્યા છે. પોલીસ હાલ હત્યા અને આત્મહત્યા પાછળના ચોક્કસ કારણો જાણવા માટે તપાસ કરી રહી છે.

