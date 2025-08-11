અમદાવાદ : એક એવી યુવાશક્તિને બિરદાવી રહ્યા છીએ. જેણે સમાજસેવા અને સકારાત્મક પરિવર્તન માટે કામ કરી રહ્યા છે. અમદાવાદમાં 21 વર્ષીય સાક્ષી ગેલોતર નાની ઉંમરમાં જ પોતાની અસાધારણ કોઠાસૂઝ અને દૃઢ નિશ્ચયથી સમાજમાં લોકોમાં જાગૃતિનું કામ કરી રહી છે.
સાક્ષી ગેલોતરને, તેના પ્રશંસનીય સામાજિક કાર્યો માટે આ વર્ષે પ્રતિષ્ઠિત 'હિન્દુસ્તાન યુથ આઈકોન' એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવી છે. આ સન્માન માત્ર તેના યોગદાનનું જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર ગુજરાતના યુવાનોની સકારાત્મક ઊર્જા અને પ્રતિબદ્ધતાનું પણ પ્રતીક છે.
સાક્ષી ગેલોતરને 'હિન્દુસ્તાન યુથ આઈકોન' : બાળપણથી જ સામાજિક કાર્યો કરવા ગમે છે. એલ.ડી કોલેજમાં અભ્યાસ દરમિયાન તેઓ NSSમાં જોડાયા હતા. કોલેજકાળ દરમિયાન બ્લડ ડોનેશન કેમ્પ જેમાં તેઓ 6000 કરતા વધુ યુનિટ બ્લડ એકઠું કર્યું છે. દિવાળી દરમિયાન તેઓ કપડા, ચપ્પલ, રમકડા, એકઠા કરીને ઝુપડપટ્ટીમાં ગરીબ લોકોને વિતરણ કરે છે. વૃક્ષારોપણ કરવામાં તેઓ અગ્રેસર રહે છે. અનાથ આશ્રમના બાળકો સાથે કોલેજમાં તેઓ ઉતરાયણની ઉજવણી કરે છે.
રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ સામાજીક કાર્યો : NSSમાં સાક્ષીએ રાષ્ટ્રીય લેવલે પણ કાર્ય કર્યું છે. જેમાં તેઓ નેશનલ ઈન્ટીગ્રેશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત , મેંગલોર, કર્ણાટક જઈને સાત રાજ્યોના, 200 વિદ્યાર્થીઓએ કલ્ચરનો પ્રોગ્રામ કર્યો હતો. આ વર્ષે રિપબ્લિક પરેડ જલગાવ ખાતે તેની પસંદગી થઈ હતી. ગુજરાત સરકારની યુવા સંસદમાં પણ ભાગ લીધો છે.
નેશનલ સાયન્સ ફોરેન્સિક યુનિવર્સિટી ગાંધીનગર ખાતે, સેન્ટ્રલ યુથ ડેલિગેશન પ્રોગ્રામ અંતર્ગત 81 દેશોના 150 ડેલિગેટ્સ સામે ગરબાનું પર્ફોમન્સ આપ્યું હતું. ગામડાઓમાં કેમ્પ દરમિયાન, મહિલાઓમાં માસિકધર્મ વિશે જાગૃતિ આવે તેના માટે પણ કામ કર્યું છે. સાક્ષી ગેલોતરને 28 જુલાઈએ ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુર ખાતે, સામાજિક કાર્યો માટે હિન્દુસ્તાન યુથ આઇકોન એવોર્ડ મળ્યો છે. યુવાનોને સંદેશ આપતા તેમણે કહ્યું કે, યુવાનોએ શૈક્ષણિક કાર્ય સાથે, સામાજિક કાર્ય પણ કરવું જોઈએ. યુવાનોએ સમાજના લોકોને મદદરૂપ થવું જોઈએ.
સાક્ષી ગેલોતર બધા યુવાનો માટે પ્રેરણા બની છે. સમાજમાં પરિવર્તન લાવવા માટે ઉંમર નહીં, પરંતુ હૃદયમાં રહેલી સેવાભાવના અને મજબૂત ઈચ્છાશક્તિ જરૂરી છે.
