ઉતર ગુજરાતમાં આજથી ઇસબગુલની ખરીદી બંધ, GSTમાં વિસંગતતા દૂર કરવા વેપારીઓની માંગ

ઇસબગુલ સીડ પર 5 ટકા લાગતા GST દૂર કરવા માંગ કરાઈ છે. 2017 પહેલા ઇસબગુલ સીડ પર VAT ન હતો.

આજથી ઉતર ગુજરાતમાં ઇસબગુલ ખરીદી બંધ
આજથી ઉતર ગુજરાતમાં ઇસબગુલ ખરીદી બંધ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 6, 2025 at 2:29 PM IST

2 Min Read
મહેસાણા : ઇસબગુલ ગ્રુપના વેપારીઓ દ્વારા આજથી ઇસબગુલની ખરીદી બંધ કરી છે. ઉતર ગુજરાત સહિત ભારતભરના વેપારીઓ દ્વારા ખરીદી બંધ કરવામાં આવી છે. ઇસબગુલ સીડ પર 5 ટકા લાગતા GST દૂર કરવા માંગ કરાઈ છે. 2017 પહેલા ઇસબગુલ સીડ પર VAT ન હતો.

GST લાગ્યા બાદ HSN CODE 1112માં ચોખવટ ના હોવાને કારણે ટેક્સ ભરવો પડે છે. HSN CODEમાં FRESH અને DRY ની ચોખવટ ના કરાઈ હોવાને કારણે વેપારીઓ 5 ટકા ટેક્સ ભરે છે. જે ટેક્સ રદ કરવાની માંગ સાથે વેપારીઓ ખરીદી બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. ભારતભરના વેપારીઓ આ મુહિમમાં જોડાયા છે.

આજથી ઇસબગુલની ખરીદી બંધ

ઊંઝા સહિત સમગ્ર ઉત્તર ગુજરાત અને ભારતભરના ઈસબગુલ (Psyllium Seed)ના વેપારીઓએ આજથી ઈસબગુલની ખરીદી બંધ કરવાનો ઐતિહાસિક નિર્ણય લીધો છે. વેપારીઓએ ઈસબગુલના બિયારણ (Seed) પર લાગતા 5 ટકા GSTને સંપૂર્ણપણે દૂર કરવાની માગ સાથે આ અનિશ્ચિતકાળની હડતાળ શરૂ કરી છે.

આજથી ઉતર ગુજરાતમાં ઇસબગુલ ખરીદી બંધ (ETV Bharat Gujarat)

જેના કારણે ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડ સહિતના બજારોમાં સન્નાટો છવાઈ ગયો છે. વેપારીઓની મુખ્ય માગ ઈસબગુલ Seed પર લાગતા 5 ટકા GSTને રદ કરાવવાની છે. વેપારીઓના જણાવ્યા મુજબ, 2017માં GST લાગુ થયો તે પહેલાં ઈસબગુલ Seed પર કોઈ VAT (વેલ્યુ એડેડ ટેક્સ) લાગતો નહોતો.

ઊંઝા APMC
ઊંઝા APMC (ETV Bharat Gujarat)

જોકે, GST લાગુ થયા બાદ, HSN કોડ 1112 માં ઈસબગુલ Seedનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કે ચોખવટ ન હોવાને કારણે વેપારીઓને 5 ટકા ટેક્સ ભરવો પડે છે. વેપારીઓનો તર્ક છે કે HSN કોડમાં 'ફ્રેશ' અને 'ડ્રાય' ઈસબગુલ વચ્ચે કોઈ ચોખવટ કે તફાવત કરવામાં આવ્યો નથી. જેના કારણે આ ટેક્સની સમસ્યા ઊભી થઈ છે. આ 5 ટકા ટેક્સ રદ કરવાની માગ સાથે મહેસાણા ઈસબગુલના એસોશિયનના નેતૃત્વ હેઠળ ભારતભરના વેપારીઓ આ મુહિમમાં જોડાયા છે.

ઇસબગુલ
ઇસબગુલ (ETV Bharat Gujarat)

ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં

વેપારીઓના આ અચાનક નિર્ણયને કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. ઊંઝા માર્કેટ યાર્ડમાં આજે સવારે કેટલાક ખેડૂતો પોતાનો ઈસબગુલનો તૈયાર માલ લઈને પહોંચ્યા હતા. પરંતુ ખરીદી સંપૂર્ણપણે બંધ હોવાને કારણે ખેડૂતોનો માલ કોઈ ખરીદનાર મળ્યો નહોતો, જેના કારણે તેઓને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

ઊંઝા APMC
ઊંઝા APMC (ETV Bharat Gujarat)

જ્યાં સુધી સરકાર દ્વારા ઈસબગુલ Seed પર લાગતો 5 ટકા GST રદ કરવા અંગે કોઈ સકારાત્મક નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી વેપારીઓ દ્વારા ખરીદી બંધ રાખવાનો નિર્ણય લેવાયો છે. વેપારીઓની આ હડતાળને કારણે કરોડો રૂપિયાના વાર્ષિક વેપાર પર અસર પડી છે અને ખેડૂતોની ચિંતા વધી છે.

