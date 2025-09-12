ETV Bharat / state

સાબરકાંઠા: હિંમતનગરમાં વિદેશી નોકરીના નામે કરોડોનું વિઝા કૌભાંડ ઝડપાયું

સિકંદર લોઢા ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની દ્વારા 300થી વધુ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 12, 2025 at 8:05 PM IST

સાબરકાંઠા: હિંમતનગરમાં વિદેશમાં નોકરી અપાવવાના બહાને કરોડો રૂપિયાનું મોટું કૌભાંડ ઝડપાયું છે. સિકંદર લોઢા ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (Sikandar Lodha International Private Limited) નામની કંપની દ્વારા 300થી વધુ લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હોવાનું બહાર આવ્યું છે. પ્રારંભિક તપાસમાં કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડીનો ખુલાસો થતાં પોલીસે ફરિયાદ નોંધી છે.

પોલીસે કંપનીની ઓફિસ પર દરોડા પાડી 200થી વધુ પાસપોર્ટ, રોકડ રકમ અને એરગન રિવોલ્વર જપ્ત કર્યા છે. સિકંદર લોઢા, તેનો પુત્ર સમન લોઢા અને હબીબ અહેમદ લોઢા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધાઈ છે. હાલ એક આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જ્યારે મુખ્ય આરોપીઓ ફરાર છે.

આ કૌભાંડમાં ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, ઉત્તર પ્રદેશ, મધ્ય પ્રદેશ, કેરળ, રાજસ્થાન સહિતના રાજ્યોના લોકો છેતરાયા હોવાનું બહાર આવ્યું છે. વિશ્વના 18 દેશોમાં વર્કિંગ વિઝા અપાવવાની લાલચે આ કૌભાંડ ફેલાયું હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.

પોલીસે આ મામલે SIT (સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ) ની રચના કરી ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રારંભિક તબક્કે 39 લાખ રૂપિયાની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધાયો છે. સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા પાર્થરાજસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, આવનારા સમયમાં આ કૌભાંડ સાબરકાંઠાનું સૌથી મોટું વિઝા કૌભાંડ બની શકે છે.

કૌભાંડની વિગતો:

હિંમતનગરના મોતીપુરા વિસ્તારમાં સિકંદર લોઢા ઇન્ટરનેશનલ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની દ્વારા યુવાનોને વિદેશમાં નોકરી અપાવવાની લાલચ આપવામાં આવી હતી. આ કંપનીએ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા પોલીસ કર્મચારીઓ, જિલ્લા કલેક્ટર અને રાજકીય નેતાઓ સાથેના ફોટા અને વીડિયોનો ઉપયોગ કરી લોકોમાં વિશ્વાસ જગાડ્યો હતો. કંપનીએ યુવાનો પાસેથી 1 થી 4 લાખ રૂપિયા સુધીની ફી વસૂલી હતી, જેની સામે લંડન, દુબઈ, રશિયા જેવા દેશોમાં નોકરી અપાવવાનું વચન આપવામાં આવ્યું હતું.

આ કૌભાંડનો પર્દાફાશ ત્યારે થયો જ્યારે ગ્રામ્ય પોલીસ મથકે અરજદારોની ફરિયાદ નોંધવામાં ન આવતાં, યુવાનોએ જિલ્લા પોલીસ વડા અને રેન્જ IGને રજૂઆત કરી હતી. આ પછી પોલીસે સિકંદર લોઢા, તેના પુત્ર સમન લોઢા અને હબીબ અહેમદ લોઢા વિરુદ્ધ ફરિયાદ નોંધી હતી. પોલીસે કંપનીની ઓફિસ પર દરોડા પાડી 200થી વધુ પાસપોર્ટ, રોકડ રકમ અને એરગન રિવોલ્વર જપ્ત કર્યા છે.

આરોપીઓની વિગતો:

  • સિકંદર સલીમભાઈ લોઢા: કંપનીનો માલિક, મુખ્ય આરોપી, હિંમતનગરના લાલપુર ગામનો રહેવાસી
  • સમન લોઢા: સિકંદર લોઢાનો પુત્ર
  • હબીબ અહેમદ લોઢા: નાવલપુરનો રહેવાસી

હાલ ત્રણેય આરોપીઓ ફરાર છે, અને પોલીસે તેમની ધરપકડ માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી છે.

પોલીસની કાર્યવાહી:

પોલીસે આ કેસમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 420 (છેતરપિંડી), 406 (વિશ્વાસઘાત) અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. હિંમતનગર ડીવાયએસપી અને તેમની ટીમ આ કૌભાંડની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે. પોલીસનું માનવું છે કે આ કૌભાંડનું કદ 300 કરોડ રૂપિયાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.

છેતરાયેલા યુવાનોની સ્થિતિ:

આ કૌભાંડે ગુજરાત સહિત અન્ય રાજ્યોના યુવાનોના વિદેશમાં નોકરીના સપના ચકનાચૂર કર્યા છે. ઘણા યુવાનોએ વ્યાજે રૂપિયા લઈને અથવા પોતાની બચત ખર્ચીને કંપનીને ફી ચૂકવી હતી. હવે પોલીસ તપાસ પર આધાર રાખીને આ યુવાનોને ન્યાય મળે તેની રાહ જોવાઈ રહી છે.

સાબરકાંઠાના હિંમતનગરમાં ઝડપાયેલું આ કૌભાંડ રાજ્યના સૌથી મોટા વિઝા કૌભાંડોમાંથી એક હોઈ શકે છે. પોલીસની SIT આ મામલે ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે, અને આવનારા દિવસોમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.

