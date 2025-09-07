ETV Bharat / state

પોલો ફોરેસ્ટમાં અમદાવાદના 7 યુવકોનું રેસ્ક્યું, વહેલી સવારે ફરવા ગયેલા યુવકો નદીની બીજી તરફ ફસાયા હતા

પોલીસે ફોરેસ્ટના ચોકીદારોની મદદ સાથે ડુંગર પરથી ચાર કિલોમીટરનું ચઢાણ કરી બીજી બાજુ પહોંચી. ત્યાં ફસાયેલા યુવાનોને બચાવ કામગીરી દ્વારા સહી સલામત બહાર લાવવામાં આવ્યા.

પોલો ફોરેસ્ટમાંથી 7 યુવકોનું રેસ્ક્યૂ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 7, 2025 at 4:40 PM IST

Updated : September 7, 2025 at 5:14 PM IST

સાબરકાંઠા: સાબરકાંઠાના વિજયનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આજે વહેલી સવારે એક મોટી ઘટના બની હતી. સવારે લગભગ છ વાગ્યે ઇન્ટર્નશીપ કરતા સાત યુવાનો ફરવા માટે પોળો ફોરેસ્ટમાં ગયા હતા. ત્યારે પાણીનો પ્રવાહ ઓછો હોવાથી તેઓ નિર્ભયપણે નદી પાર કરી અંદર પ્રવેશી ગયા. પરંતુ ઉપરવાસમાં ભારે વરસાદ પડતા વણજ ડેમમાંથી અચાનક પાણી છોડાયું અને નદીનો પ્રવાહ ઝડપથી વધી ગયો.

પોલીસે 7 યુવકોને રેસ્ક્યૂ કર્યા
આ પરિસ્થિતિમાં તેઓ નદીની બીજી બાજુ ફસાઈ ગયા અને પરત આવી શક્યા ન હતા. પોલીસ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન આ ઘટનાની જાણ થતાં જ વિજયનગર પોલીસ તુરંત હરકતમાં આવી. તેમણે પરિસ્થિતિનું મૂલ્યાંકન કરી યુવાનોને આશ્વાસન આપ્યું અને બચાવ માટે કાર્યવાહી શરૂ કરી.

પોલો ફોરેસ્ટમાંથી 7 યુવકોનું રેસ્ક્યૂ
4 કિલોમીટર ડુંગર ચડીને બીજી બાજુ પહોંચી પોલીસ
પોલીસે ફોરેસ્ટના ચોકીદારોની મદદ સાથે ડુંગર પરથી ચાર કિલોમીટરનું ચઢાણ કરી બીજી બાજુ પહોંચી. ત્યાં ફસાયેલા યુવાનોને બચાવ કામગીરી દ્વારા સહી સલામત બહાર લાવવામાં આવ્યા. યુવાનોને બચાવવા માટે થયેલી આ મુશ્કેલ કામગીરીને કારણે યુવાનો તેમજ તેમના પરિવારજનો એ ખૂબ આભાર માન્યો. સ્થાનિકો પણ પોલીસના આ બહાદુર પ્રયાસની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે. ભારે વરસાદ અને ડેમમાંથી પાણી છોડાતા સાબરમતી નદી ફરીથી રોદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરી રહી છે, ત્યારે વિજયનગર પોલીસનો સમયસરનો ઝડપી પ્રતિસાદ અનેક જીવ બચાવવામાં મદદરૂપ થયો છે.

પોલો ફોરેસ્ટમાંથી 7 યુવકોનું રેસ્ક્યૂ
પોલીસ દ્વારા રેસ્ક્યૂ કરાયા બાદ યુવકોએ પોલીસનો આભાર માન્યો હતો, તથા અન્ય લોકોને પણ હાલ પોલો ફોરેસ્ટમાં ન જવા માટે અપીલ કરી હતી. જેથી આ પ્રકારના જોખમમાં ન પડે.

પોલો ફોરેસ્ટમાંથી 7 યુવકોનું રેસ્ક્યૂ
